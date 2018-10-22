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Фото: AP
Фото: AP
Рональд Рейган
40-й президент США, занимавший пост главы государства с 1981 по 1989 год.
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Контекст
Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве
Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве
На весть о кончине экс-президента СССР помимо российских политиков отозвались в ЕС, ФРГ, Великобритании, Франции, США.
Политика
31.08.2022
31 августа 2022 г.
США признали отставание от РФ по гиперзвуковому оружию
США признали отставание от РФ по гиперзвуковому оружию
По словам Эспера, фокус Пентагона может быть смещен в сторону соперничества в военной сфере с Москвой и Пекином.
Политика
08.12.2019
8 декабря 2019 г.
НАТО готовится к расторжению договора о РСМД
НАТО готовится к расторжению договора о РСМД
У НАТО есть варианты ответных мер на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Политика
26.06.2019
26 июня 2019 г.
Президенты и премьеры с необычным бэкграундом (фотогалерея)
Президенты и премьеры с необычным бэкграундом (фотогалерея)
Рейган, Веа и Берлускони добились успехов в политике, придя туда из других сфер. Повторит ли их путь комик Зеленский?
Политика
03.04.2019
3 апреля 2019 г.
Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов
Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов
По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты. О них - галерея DW.
Политика
02.04.2019
2 апреля 2019 г.
8 фото
Что важно знать о Договоре о ликвидации РСМД
Что важно знать о Договоре о ликвидации РСМД
США грозят выйти из договора о РСМД. Что это за документ и почему он важен для контроля над вооружениями?
Политика
22.10.2018
22 октября 2018 г.
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Всего 35 публикаций (-ия, -ии) на эту тему
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