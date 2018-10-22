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Рональд Рейган, 40-й президент Соединенных Штатов Америки
Фото: APФото: AP

Рональд Рейган

40-й президент США, занимавший пост главы государства с 1981 по 1989 год.

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Контекст

Михаил Горбачев выступает в бундестаге ФРГ

Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве

Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве

На весть о кончине экс-президента СССР помимо российских политиков отозвались в ЕС, ФРГ, Великобритании, Франции, США.
Политика31 августа 2022 г.
Марк Эспер

США признали отставание от РФ по гиперзвуковому оружию

США признали отставание от РФ по гиперзвуковому оружию

По словам Эспера, фокус Пентагона может быть смещен в сторону соперничества в военной сфере с Москвой и Пекином.
Политика8 декабря 2019 г.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

НАТО готовится к расторжению договора о РСМД

НАТО готовится к расторжению договора о РСМД

У НАТО есть варианты ответных мер на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Политика26 июня 2019 г.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на съемках телесериала "Слуга народа"

Президенты и премьеры с необычным бэкграундом (фотогалерея)

Президенты и премьеры с необычным бэкграундом (фотогалерея)

Рейган, Веа и Берлускони добились успехов в политике, придя туда из других сфер. Повторит ли их путь комик Зеленский?
Политика3 апреля 2019 г.
Комик Владимир Зеленский

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты. О них - галерея DW.
Политика2 апреля 2019 г.8 фото
Уничтожение ракет в СССР в 1989 году в соотвествии с договором о РСМД

Что важно знать о Договоре о ликвидации РСМД

Что важно знать о Договоре о ликвидации РСМД

США грозят выйти из договора о РСМД. Что это за документ и почему он важен для контроля над вооружениями?
Политика22 октября 2018 г.
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Всего 35 публикаций (-ия, -ии) на эту тему