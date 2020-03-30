Настоящие герои: на чей вклад в борьбе с COVID-19 ФРГ взглянула по-новому

В их честь спонтанно, а в некоторых местах ежевечерне, раздаются аплодисменты. О важности их работы пишут в немецких газетах - кому выпала сегодня такая честь? Не супергероям. Нет, "внезапно элитой", как написала газета Die Zeit, почувствовали себя кассирши в супермаркетах, санитары, уборщики, полицейские, воспитательницы в детсадах и учителя школ. Карантинные меры, введенные ради борьбы с эпидемией коронавируса, обратили внимание немецкого общества на то, что без труда этих людей пережить кризис было бы не просто сложно, а невозможно. В прессе вспомнили, что эти профессии относятся к государственному перечню "системно значимых".

Все профессии важны? Да. Все хорошо оплачиваются? Нет.

В обычное время многие из системно значимых профессий, однако, считаются непрестижными. Не сюрприз, что есть сильная связь между престижем той или иной профессии и тем, насколько высоки зарплаты у представителей этих профессий. Есть в государственном перечне и престижные профессии - например, врачи, их труд оплачивается лучше среднего. Но группа престижных в общем перечне системно значимых профессий составляет лишь небольшой процент.

Вирусолог - профессия, которая сейчас является очень востребованной

Исследование на эту тему еще до вспышки коронавируса провел Немецкий институт экономических исследований (DIW) и выяснил, что к самым непрестижным относятся не только уборщики, но и, например, водители общественного транспорта, санитары, железнодорожники, а также люди, работающие в логистике.

Заработки представителей системно значимых профессий в среднем на 15-20 процентов ниже системно "незначимых". Более того, значительная часть "системных" профессий вообще относится к самым низко оплачиваемым в стране: в пересчете на часовую оплату это означает меньше 12 евро в час до вычета налогов, тогда как средняя зарплата в Германии - 19 евро в час, согласно данным DIW.

Разрыв между оплатой труда женщин и мужчин

Авторы исследования DIW обнаружили, что три четверти работающих в "системных" профессиях - это женщины, причем особенно в тех секторах экономики, где платят меньше всего и которые считаются самыми непрестижными. Конечно, отчасти низкая оплата объясняется низкой квалификацией, которая требуется для выполнения таких работ. Но есть и другие факторы. Например, у работающих в этих отраслях до сих пор зачастую нет тарифных договоров, это означает, что им сложнее добиваться повышения зарплаты, как на других предприятиях.

Общественный транспорт в Германии и во время коронавируса продолжает работать

Ситуация не уникальная, но есть и особенности на рынке труда в Германии по сравнению, например, со скандинавскими странами. Да, на любом рынке труда есть рабочие места с низкой зарплатой, но в тех же скандинавских странах к низкооплачиваемым относится каждое десятое рабочее место, тогда как в Германии - каждое пятое, согласно подсчетам DIW. Высокая доля женщин в важных, но непрестижных и плохо оплачиваемых секторах экономики приводит к большему, чем во многих других странах, разрыву в зарплатах между мужчинами и женщинами - порядка 20 процентов.

"Бесплатная" солидарность и "корона"-бонус для кассирш

В своем телевизионном выступлении 18 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отдельно поблагодарила тех, кого, по ее словам, "слишком редко" благодарят: "Те, кто сидит на кассе или заполняет опустевшие полки в супермаркете, выполняют одну из самых тяжелых работ, которые сегодня есть". Популярный немецкий певец Херберт Грёнемайер (Herbert Grönemeyer) на днях написал песню в честь врачей, санитарок, кассирш, уборщиков, где воспевает их, называя "героями этих времен".

Те, кто заполняет товарами полки супермаркетов или работает на кассе, сейчас достойны особой благодарности

Коллективная благодарность должна обернуться конкретными действиями, например тарифными договорами и повышением зарплат для представителей системно значимых профессий, советует DIW. Так удастся не только повысить престиж действительно важных рабочих мест, но и сократить разрыв в доходах между мужчинами и женщинами, говорят авторы исследования. Они предупреждают, что особенно в такой кризис, как эпидемия, может негативно сказаться дефицит санитаров, уже много лет существующий в Германии из-за низкой оплаты труда в этом секторе.

Профсоюз Ver.di требует, чтобы на время кризиса представители системно значимых профессий получали дополнительно по 500 евро в месяц. Пока призывы к конкретным действиям обрели форму премий, которые обещают сотрудникам сети супермаркетов, обороты которых заметно выросли в последние недели. Сеть Real, недавно купленная группой инвесторов, связанной с АФК "Система" и сыном Владимира Евтушенкова , пообещала сотрудникам оплатить их покупки в собственном магазине на 100 евро, Lidl - на 250. Размер премий в других сетях не называется: Kaufland пообещал "особые доплаты супергероям". Минфин ФРГ пообещал не облагать налогами премии до 1500 евро.

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