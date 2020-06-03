Насколько опасны бессимптомные носители коронавируса?

Чем интенсивнее исследования коронавируса SARS-CoV-2, тем больше мы узнаем о путях его распространения. Это помогает понять, какие меры действительно эффективны в борьбе с новым коронавирусом, а какие - бесполезны во время пандемии. Дискуссии вызвали недавние результаты исследования, касающиеся так называемых "суперраспространителей" вируса. DW собрала основные вопросы, задаваемые в этой связи, и ответы на них.

Кто такие суперраспространители вируса?

"Суперносители" или "суперраспространители" вируса - так эпидемиологи называют инфицированных, которые могут заразить много людей. Это происходит, например, когда человек не знает, что инфицирован, и переносит COVID-19, вызываемый коронавирусом, бессимптомно. При этом не играют роли ни возраст, ни пол, ни национальность человека. Эпидемиологи также указывают на тот фактор, что кто-то может быть носителем одного вируса, а кто-то - нескольких. Главную роль играет иммунная система человека.

Как суперраспространитель может заразить других?

Суперноситель заражает других, сам того не зная. Если он болен и симптомов нет, он может заразить сразу нескольких человек, находясь с ними короткое время в одном помещении. Идеальными условиями для такого сценария является мероприятие, в котором участвует много людей.

Например, это большой семейный праздник - как это было в немецком Гёттингене, где произошло массовое заражение коронавирусом. Или богослужение - как в одной из церквей Франкфурта-на-Майне. Или во время карнавала - как это было в Хайнсберге, который считается первым очагом распространения коронавируса в Германии.

Австрийский горно-лыжный курорт стал очагом COVID-19

Есть и другие примеры - горнолыжный курорт Ишгль в Австрии, где многие были инфицированы в одном из баров, бармен которого был болен, но не знал об этом. Или школа танцев в Сеуле. Другой пример - круизные лайнеры, на которых также произошло массовое заражение COVID-19. Существует такой риск и в общественном транспорте.

Где существует самая высокая опасность заражения?

Во время исследований выявились отдельные факторы, способствующие стремительному распространению вируса. Так, опасность заражения в закрытых помещениях намного выше, чем на свежем воздухе. И чем больше людей находятся в закрытом пространстве, тем выше риск заражения. Но почему?

Ношение маски - одна из мер защиты от COVID-19

Агрессивный коронавирус SARS-CoV-2 переносится воздушно-капельным путем, причем его распространение по воздуху, а не через капли влаги, происходит гораздо чаще. Например, в плохо проветриваемых помещениях он дольше остается в воздухе. А в клубах и дискотеках, где люди громко разговаривают и кричат, риск заразиться, вдыхая вирус, еще выше. То же происходит и при пении, например, во время богослужения или репетиции хора.

Как просчитать и предупредить риски

Скорость распространения вируса и число инфицированных являются показателями для принятия ограничительных мер. Одним из самых важных показателей является коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как R. Eсли коэффициент R ниже единицы, это означает, что один носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека.

А значит, число зараженных уменьшается. Целью карантинных ограничений является уменьшение R до 1,0 и даже ниже. Есть и еще один важный показатель - так называемый коэффициент K, который отображает, как часто происходят случаи заболевания и где происходят его вспышки. Разумеется, чем ниже оба эти коэффициента, тем лучше.

Как же на эти показатели влияют суперраспространители вируса? Пока нет точного числа K, но ученые исходят из того, что во время пандемии 20 процентов инфицированных являются причиной 80 процентов заражений коронавирусом. Что касается суперносителей, то, согласно исследованиям, большая часть из них почти никого не заражает. Заражает меньшая часть. И это - хорошая новость. Ведь выявить и изолировать каждого такого суперраспространителя очень сложно из-за отсутствия симптомов. Поэтому, пока не появится вакцина от COVID-19, необходимо особенно тщательно следить за тем, чтобы соблюдались правила гигиены и социальные ограничения.

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к концу мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 5,9 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 2,5 млн человек, свыше 360 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия, Испания, Великобритания Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К концу мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К концу мая число инфицированных превысило 182 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,4 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к концу мая превысило 387 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к концу мая коронавирус диагностирован более чем у 16 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К концу мая в Иране зарегистрировано более 146 тысяч заболевших и более 7,6 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке

