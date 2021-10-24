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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Наркоторговля".
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В результате силовой операции с участием 500 полицейских и 22 вертолетов взят под стражу Дайро Антонио Усага. Организация, которую он возглавляет, контролирует около 50% поставок колумбийского кокаина.
Около 800 сотрудников правоохранительных органов ФРГ и Италии провели порядка 80 обысков в двух странах по делу о наркоторговле и уклонении от уплаты налогов.
С момента введения локдауна в Германии вырос спрос на кокаин. Этот наркотик стали доставлять в страну в еще больших объемах, а наркодилеры изобретают новые схемы, чтобы привлечь клиентов.
Власти в Тегеране подтвердили, что двое шведов арестованы по подозрению в наркоторговле, уточнив, что расследование продолжается. Никакие подробности не известны.
Картель "Синалоа" заработал на продаже кокаина в США почти 12 млрд долларов за 25 лет. Прокуратура США намерена изъять эти деньги у его основателя - наркобарона Хоакина Гусмана, ожидающего приговора.
Парламент РБ одобрил снижение на 2 года минимального наказания за незаконный оборот наркотиков. Матери осужденных по этой статье УК считают поправки недостаточными и продолжают голодовку протеста.
Белорусские власти не спешат смягчать чрезмерно жесткие наказания за наркопреступления. Матери осужденных молодых людей в знак протеста прибегли к крайней мере. DW - с места событий.
Гражданин Таджикистана Шерали Табаров организовал поставку почти 700 кг героина из Афганистана в Россию через страны Центральной Азии.
Немецкие следователи закрыли Wall Street Market - вторую по величине нелегальную торговую площадку в анонимной части интернета. Однако это лишь верхушка айсберга. Подробности - у DW.
В Германии задержаны трое предполагаемых администраторов незаконной торговой площадки. Там, среди прочего, продавались наркотики и данные пользователей.
Полицейские ведомства ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Италии ведут совместное расследование по делу о наркоторговле, мошенничестве и связях с мафиозной группировкой "Ндрангета".
По оценкам МОМ, более 230 тысяч украинцев оказались жертвами торговли людьми. Если раньше речь шла в основном о сексуальной эксплуатации женщин, то сейчас о трудовом рабстве мужчин.
Наркоторговцы, действующие в районе Гибралтарского пролива, начали, помимо гашиша, доставлять из Африки в Европу нелегальных мигрантов. Как Испания пытается с этим бороться?
Гражданская гвардия (жандармерия) Испании задержала офицера российской полиции, который разыскивался по линии Интерпола за наркоторговлю.
Страдающая опийной зависимостью россиянка получила 9 лет за сбыт наркотиков, которого не совершала. Почему организаторы оптовых поставок героина в Россию уходят от ответственности - у DW.
Большие тюремные сроки не снизили остроту проблемы наркомании в Беларуси. Родители подростков, попавших за решетку за наркопреступления, объяснили DW, почему ждут ослабления репрессий.
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