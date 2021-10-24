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Наркоторговля

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Наркоторговля".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

In this photo released by the Colombian presidential press office, one of the country’s most wanted drug traffickers, Dairo Antonio Usuga, alias “Otoniel,” leader of the violent Clan del Golfo cartel, is presented to the media at a military base in Necocli, Colombia, Saturday, Oct. 23, 2021. (Colombian presidential press office via AP)

В Колумбии задержан один из крупнейших наркобаронов 24.10.2021

В результате силовой операции с участием 500 полицейских и 22 вертолетов взят под стражу Дайро Антонио Усага. Организация, которую он возглавляет, контролирует около 50% поставок колумбийского кокаина.
05.12.2018, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Polizisten stehen in einem Eiscafé im Citypalais in der Duisburger Innenstadt. Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien sind mit einer großangelegten Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vorgegangen. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии и Италии прошли обыски по делу против итальянской мафии 05.05.2021

Около 800 сотрудников правоохранительных органов ФРГ и Италии провели порядка 80 обысков в двух странах по делу о наркоторговле и уклонении от уплаты налогов.
Symbolfoto Kokain-Konsum

Спрос на кокаин во время карантина - опасная ситуация не только в Германии 14.03.2021

С момента введения локдауна в Германии вырос спрос на кокаин. Этот наркотик стали доставлять в страну в еще больших объемах, а наркодилеры изобретают новые схемы, чтобы привлечь клиентов.
Aerial view of Tehran facing North towards the Alborz Mountains, Tehran, Iran, Middle East | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Иран подтвердил арест двух подданных Швеции за торговлю наркотиками 28.07.2020

Власти в Тегеране подтвердили, что двое шведов арестованы по подозрению в наркоторговле, уточнив, что расследование продолжается. Никакие подробности не известны.
(FILE) A file photograph showing members of the Mexican military holding Mexican drug lord Joaquin Guzman Loera, alias 'El Chapo' at the Navy hangar in Mexico City, Mexico, 22 February 2014. Joaquin 'El Chapo' Guzman has escaped from a maximum security prison for the second time. EPA/MARIO GUZMAN (zu dpa Der Meister der Tunnelbauer: Kartellchef Joaquín «El Chapo» Guzmán vom 18.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

У наркобарона "Коротышки" намерены изъять свыше 12 млрд долларов 06.07.2019

Картель "Синалоа" заработал на продаже кокаина в США почти 12 млрд долларов за 25 лет. Прокуратура США намерена изъять эти деньги у его основателя - наркобарона Хоакина Гусмана, ожидающего приговора.
13.06.2019 +++ Datenschutz auf Weißrussisch von Korrespondent in Minsk Pawlyuk Bykowski Plenarsaal des weißrussischen Parlaments.

Парламент Беларуси смягчает наказания за незаконный оборот наркотиков 13.06.2019

Парламент РБ одобрил снижение на 2 года минимального наказания за незаконный оборот наркотиков. Матери осужденных по этой статье УК считают поправки недостаточными и продолжают голодовку протеста.
Mütter von Jugendlichen, die wegen Drogen verurteilt wurden (Die Mütter traten in einen Hungerstreik, um gegen zu grausame Strafen zu protestieren). Foto: Mogilew Alexandr Burakow / DW Juni 2019

Почему объявили голодовку матери осужденных в Беларуси за наркотики 11.06.2019

Белорусские власти не спешат смягчать чрезмерно жесткие наказания за наркопреступления. Матери осужденных молодых людей в знак протеста прибегли к крайней мере. DW - с места событий.
An Afghan security force member destroys an illegal poppy crop in the Noor Gal district of eastern Kunar province on April 29, 2014. Citing the United Nations Office of Drugs and Crime, John Sopko, the US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, said January 2014 that the rise in opium production is expected to continue and threaten the stability of the Afghan government. AFP PHOTO / Noorullah Shirzada (Photo credit should read Noorullah Shirzada/AFP/Getty Images)

В РФ вступил в силу первый пожизненный приговор за торговлю наркотиками 22.05.2019

Гражданин Таджикистана Шерали Табаров организовал поставку почти 700 кг героина из Афганистана в Россию через страны Центральной Азии.
ILLUSTRATION - ARCHIV - Ein Mann benutzt am 26.07.2016 in Stuttgart (Baden-Württemberg) die beleuchtete Tastatur eines Notebooks (Szene gestellt). Der mutmaßliche Mörder eines neunjährigen Jungen in Herne hat sich im Internet mit seiner Tat gebrüstet. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Bochum. Der Verdächtige habe ein Video seiner Tat in einem streng abgeschotteten Bereich des Internet veröffentlicht - dem sogenannten Darknet. (zu dpa «Polizei: Täter von Herne veröffentlichte Tatvideo im Darknet» vom 07.03.2017) Foto: Silas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Оружие, наркотики, "трояны": полиция ФРГ нанесла удар по даркнету 03.05.2019

Немецкие следователи закрыли Wall Street Market - вторую по величине нелегальную торговую площадку в анонимной части интернета. Однако это лишь верхушка айсберга. Подробности - у DW.
Illustration zum Thema Darknet , Abbildung von Binaercodes, Berlin, 13.01.2017. Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xFlorianxGaertnerx Illustration to Theme Darknet Figure from Binary code Berlin 13 01 2017 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xFlorianxGaertnerx

Немецкие следователи нанесли удар по даркнету 03.05.2019

В Германии задержаны трое предполагаемых администраторов незаконной торговой площадки. Там, среди прочего, продавались наркотики и данные пользователей.
05.12.2018, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Polizisten stehen in einem Eiscafé im Citypalais in der Duisburger Innenstadt. Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien sind mit einer großangelegten Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vorgegangen. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии по делу итальянской мафии задержаны 14 человек 05.12.2018

Полицейские ведомства ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Италии ведут совместное расследование по делу о наркоторговле, мошенничестве и связях с мафиозной группировкой "Ндрангета".
Chinesinnen, die auf dem Philippinen als Prostituierte arbeiten, bedecken am 26.9.2003 auf einer Polizeistation in Manila ihre Gesichter. Die Frauen, die sich illegal im Land aufhalten und keine Papiere vorlegen können, wurden bei einer Razzia in einem Hotel in Manila festgenommen.

"Люди на продажу": как украинцы попадают в рабство 23.10.2018

По оценкам МОМ, более 230 тысяч украинцев оказались жертвами торговли людьми. Если раньше речь шла в основном о сексуальной эксплуатации женщин, то сейчас о трудовом рабстве мужчин.
dpatopbilder - 01.08.2018, Spanien, Algeciras: Ein Beamter der spanischen Guardia Civil (l) hält einen Flüchtling an den Schultern. Die Flüchtlinge sind vom spanischen Seerettungsdienst aus der Straße von Gibraltar gerettet worden. Spanien ist in diesem Jahr der wichtigste Einreisepunkt für Migranten, die das Mittelmeer mit dem Boot überqueren. Foto: Marcos Moreno/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Новый вызов для Испании: за доставку нелегалов в ЕС взялись наркодельцы 24.09.2018

Наркоторговцы, действующие в районе Гибралтарского пролива, начали, помимо гашиша, доставлять из Африки в Европу нелегальных мигрантов. Как Испания пытается с этим бороться?
epa04088730 Spanish Civil Guard members detain one of the ten persons accused to be part of the Latin American gang known as 'Los Trinitarios' and seize a kilogram of cocaine in a neighborhood of Tarragona, Catalonia, Spain, 19 February 2014. In the operation have participated 150 Guardia Civil members helped by the local police of Tarragona and Salou. The detained are accused of drug traffic and belonging to a gang. EPA/JAUME SELLART

В Испании задержан офицер российской полиции 13.09.2018

Гражданская гвардия (жандармерия) Испании задержала офицера российской полиции, который разыскивался по линии Интерпола за наркоторговлю.
12-11-2013-Russia. St. Petersburg. Arrested Greenpeace activists and members of Arctic Sunrise team arrived in Detention Unit number 4 in St. Petersburg (Kresty). | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В России судят наркозависимых вместо наркобаронов 05.09.2018

Страдающая опийной зависимостью россиянка получила 9 лет за сбыт наркотиков, которого не совершала. Почему организаторы оптовых поставок героина в Россию уходят от ответственности - у DW.
August 2018 Plakat zum Kampf gegen Drogen in Belarus

Почему в Беларуси борются с наркоманами, а не с наркотиками 23.08.2018

Большие тюремные сроки не снизили остроту проблемы наркомании в Беларуси. Родители подростков, попавших за решетку за наркопреступления, объяснили DW, почему ждут ослабления репрессий.
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