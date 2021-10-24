Наркоторговля

"Люди на продажу": как украинцы попадают в рабство

По оценкам МОМ, более 230 тысяч украинцев оказались жертвами торговли людьми. Если раньше речь шла в основном о сексуальной эксплуатации женщин, то сейчас о трудовом рабстве мужчин.