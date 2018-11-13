Навальному разрешили выезд из России

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сняла запрет оппозиционному российскому политику Алексею Навальному на выезд из страны после того, как он выплатил задолженность по "делу Кировлеса". Как сообщило во вторник, 13 ноября, пресс-бюро ведомства: "Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы РФ в рамках указанного исполнительного производства не имеется".

Алексей Навальный сообшил 13 ноября в своем микроблоге в Twitter, что ему закрыли выезд из России. По словам Навального, он приехал в аэропорт, чтобы лететь в Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по его делу, однако на погранконтроле у него забрали паспорт для "проведения специальный проверочных мероприятий" и сообщили, что покидать пределы РФ ему запрещено. Позже Навальный изложил подробности инцидента в своем блоге Navalny.com.

Как сообщил Навальный, пограничники не уточнили, по каким причинам ему закрыт выезд из России, сославшись лишь на "некое письмо".

Согласно данным банка Федеральной службы судебных приставов, 9 ноября в отношении Навального межрегиональным отделом по исполнению особых исполнительных производств Кирова возбуждено дело о взыскании 2 млн 164 тыс. рублей в качестве возмещения "ущерба, причиненного преступлением". Основанием, по информации "Интерфакса", стал исполнительный лист Никулинского районного суда от 21 сентября 2018 года.

В тот же день "Интерфакс" сообщил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) отменит все наложенные на оппозиционера Алексея Навального ограничения, если он оплатит эту задолженность. "В случае выполнения должником возложенных судом обязательств, все наложенные запреты и ограничения будут отменены в установленным порядке", - говорится в сообщении пресс-бюро, которое цитирует агентство.

Навальный: "Две недели назад я уже выезжал за границу"

Однако сам Навальный заявил, что неоплаченных штрафов у него нет. "Мы за этим внимательно следим, да и по базе видно, - заметил политик. - Есть висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера. Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад - все было нормально".

Запись на сайте отделения службы судебных приставов Навальный назвал главным документом, который доказывает, что все сделано специально для того, чтобы он не попал в ЕСПЧ на оглашение решения. По словам политика, по "второму делу Кировлеса" ему вынесли штраф, но его не взыскивали.

"Эти деньги давным-давно выделил Евгений Чичваркин, - пояснил Навальный. - Условие было такое: он дает нужную сумму, а я возвращаю ее после того, как выиграю в ЕСПЧ по "второму Кировлесу". Все это время деньги хранились у моего адвоката, мы не могли их заплатить: не было даже реквизитов куда их переводить".

В документе указана дата начала исполнительного производства: 09.11.2018. И это, по словам оппозиционера, полностью доказывает, что оформлялось все в режиме "сказали: запретить выезд, а причину уже мы сами должны найти".

Согласно российскому законодательству на оплату штрафов должникам отводится пять дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства. И лишь после этого приставы имеют право ограничить выезд за рубеж.

В фонде Навального прокомментировали запрет на его выезд из России

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов уже ознакомился с документом, на основании которого политика не выпустили за рубеж. "Очевидно, что Навального не выпустили за границу, прямо выдумав основание в момент выезда и решение будут делать задним числом", - написал Жданов в Twitter.

Он указал, в частности, на то, что пристав, ведущий все исполнительные производства по ФБК, ограничения не устанавливал, и что копии решения об ограничении не направлялись по почте, что обязательно при наложении таких ограничений.

По словам главы отдела расследований ФБК Георгия Албурова, действия Кремля по отношению к Навальному лишь усугубляют положение ответчика в назначенных на 15 ноября слушаниях в ЕСПЧ. "Теперь там, конечно, все судьи усомнятся в политической мотивированности (многократных задержаний Навального. - Ред.).

Публичное заседание ЕСПЧ по делу "Навальный против России" запланировано на 15 ноября. Дело касается жалобы оппозиционера на его задержание, арест и административные наказания семи случаях в 2012 и 2014 годах, а также нарушений его прав по предположительно политическим причинам.

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