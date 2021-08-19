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Мюнстер

Menschen stehen auf dem Freiburger Münsterplatz vor dem Münster. Das Freiburger Münster ist formell eine Kathedrale, da Freiburg seit dem Jahr 1827 Bischofssitz ist. Die Erzdiözese Freiburg wurde am 16. August 1821 von Papst Pius VII. durch die Bulle «Provida solersque» formell errichtet. +++ dpa-Bildfunk +++

Фрайбургский мюнстер - шедевр готической архитектуры (фото) 19.08.2021

В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.

Marie und Pino schauen sich im Allwetterzoo einen Brillenpinguin an. Der Allwetterzoo hat erstmals nach der Ausbreitung des Coronavirus wieder die Türen für Besucher geöffnet.

Пенсионер подарил детям 33 333 билета в зоопарк (фото) 27.05.2021

Немецкий пенсионер сначала пожертвовал зоопарку в Мюнстере 750 тысяч евро, а несколько дней назад выкупил более 33 тысяч билетов.
26.04.2018, Nordrhein-Westfalen, Münster: Das Historische Rathaus von Münster in Westfalen am Prinzipalmarkt ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Bekanntheit erlangte Münsters Rathaus während der Verhandlungen zum Westfälischen Frieden in Münster und Osnabrück, der den Dreißigjährigen Krieg in Europa beendete. (zu dpa-Story: 30 Jahre Krieg - Westfälischer Friede vom 03.05.2018) Foto: Guido Kirchner/dpa | Verwendung weltweit

В Мюнстере обезвредили бомбы времен Второй мировой войны 20.09.2020

Две авиабомбы весом 150 и 250 кг были обнаружены службой по обезвреживанию боеприпасов в мюнстерском районе Мауриц.
9-1648-10-24-A2-B (1910095) Friedenschluß zu Münster 1648 / Luyken Dreißigjähriger Krieg 1618-1648 / Frie- densschluß zu Münster (Westfälischer Friede) 24. Okt. 1648. - Verkündigung des Friedens von Münster. - Radierung von Jan Luyken (1649-1712). Aus: H.Ludolff, Historische Schaubühne, Frankfurt a.M. 1718. Spätere Kolorierung. |

Как мирилась враждующая Европа 370 лет назад 24.10.2018

370 лет назад был заключен так называемый Вестфальский мир. Кажется невероятным, но выработанные тогда принципы до сих пор остаются основой международных отношений.
7.4.2018*** 07.04.2018, Nordrhein-Westfalen, Münster: Bewaffnete Polizisten stehen in der Innenstadt. In Münster sind am Samstag mehrere Menschen gestorben, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Das teilte die Polizei über Twitter mit. Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Атака на Мюнстер: как в город пришел страх 08.04.2018

Один из первых теплых дней, небольшой студенческий город, терраса ресторана. Кажется, здесь не может произойти ничего, что разрушит идиллию. Все изменилось в один момент. Репортаж DW из Мюнстера.
7.4.2018*** MUENSTER, GERMANY - APRIL 07: Members of a SWAT unit search the appartment of the suspect who drove a van into a crowd of people seated outside a pub on April 7, 2018 in Muenster, Germany. Three people are reportedly dead and at least 30 injured in what police are already claiming is a deliberate attack. Police also confirmed the driver committed suicide just after the incident. A motive for the attack is thus far unclear. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

Нападение в Мюнстере: что нам известно и что неизвестно 07.04.2018

DW собрала известные факты об инциденте в Мюнстере. Днем 7 апреля грузовик врезался в людей, сидевших за столиками ресторана на одной из улиц в центре города.
7.4.2018*** 07.04.2018, Nordrhein-Westfalen, Münster: Teile der Innenstadt rund um den Tatort sind abgesperrt. In Münster sind am Samstag mehrere Menschen gestorben, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Das teilte die Polizei über Twitter mit. Foto: Friso Gentsch/dpa | Verwendung weltweit

Власти не нашли исламистского следа в нападении в Мюнстере 07.04.2018

По официальным данным, погибли три человека, включая нападавшего. Еще 20 ранены. Предполагаемым преступником был гражданин Германии. DW ведет хронику событий (время мск).
10.08.2010 ARCHIV - Blick auf das historische Rathaus des Westfälischen Friedens aufgenommen am Dienstag (10.08.2010) in Münster. Hier hält das neue NRW-Kabinett auf Einladung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) seine erste reguläre Kabinettssitzung ab. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (zu dpa «Neues NRW-Kabinett kommt in Münster zur ersten Sitzung zusammen» vomn 04.07.2017) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ратуша, в которой закончилась Тридцатилетняя война 04.09.2017

Мюнстер - главный город Вестфалии. В здешней исторической ратуше в 1648 году был подписан Вестфальский мир, поставивший точку в Тридцатилетней войне.
HANDOUT - Eine Melonensäule des Künstlers Thomas Schütte mit ihren grellen grün-roten Obstscheiben auf einem Parkplatz in Marl (Nordrhein-Westfalen). Für die Ausstellung «The Hot Wire» hat Schütte eine konkurrierende Idee seiner «Kirschensäule» (1987 und 2006) in Münster aufgegriffen und für Marl eine Zwillingsschwester konzipiert. Eine Woche vor dem Start der Zehn-Jahres-Ausstellung Skulpturen Projekte Münster wird ihr kleiner Ableger in der Ruhrgebietsstadt eröffnet. Dort sind bis zum 01. Oktober Skulpturen, Installationen, Performances und Filme zu sehen. (zu dpa/lnw «Skulptur Projekte Münster starten mit Ableger in Marl» vom 1.6.2017 - ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken in Verbindung mit der Berichterstattung bei vollständiger Quellenangabe!) Foto: Thorsten Arendt /dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Искусство под открытым небом (видео) 13.07.2017

Один раз в 10 лет, начиная с 1977 года, в Мюнстере проходит международная выставка работ скульпторов и художников под октрытым небом. В 2017 году она продлится до 1 октября.

Легендарная выставка скульптур в Мюнстере 13.07.2017

Раз в десять лет в Мюнстере проходит выставка "Скульптурные проекты". Чем она примечательна на сей раз?
ARCHIV: Ein Justizbeamter steht am 27.11.2014 zum Prozessauftakt im Verwaltungsgericht in Münster (Nordrhein-Westfalen). Die NPD hat gegen die Polizei Klage erhoben. Der Polizei wird vorgeworfen, Wahlkämpfer in Münster nicht genug geschützt zu haben. +++ (C) picture-alliance/dpa/F. Gentsch

В случае "украинских" беженцев в ФРГ речь, возможно, идет о езидах 26.06.2017

В суде Мюнстера Азиз С. заявил, что родился в небольшой деревне на территории Сирии, где жили исключительно курды-езиды, и никогда не говорил по-арабски. Судья назначил лингвистическую экспертизу.
20.2.2004 #### Mit dem närrischen Gruß Helau verabschiedet sich die traditionelle Karnevals-Garde am 18.2.2004 während der Generalprobe zu der Sendung Mainz bleibt Mainz vom Saalpublikum. Die Sitzung, die nach wie vor eine der quotenstärksten Unterhaltungssendungen des Jahres im Fernsehen ist, wird am 20.2.2004 im ZDF gezeigt. #### Copyright: picture-alliance / dpa

В "карнавальных столицах" Германии отменяют шествия из-за непогоды 08.02.2016

Немецкие города один за другим отменяют традиционные карнавальные процессии в связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков на "бешеный понедельник". Порывы ветра могут превысить 100 км/ч.
Bildnummer: 60832243 Datum: 13.12.2013 Copyright: imago/Rüdiger Wölk DEU, Deutschland, Münster, 13.12.2013: Historisches Rathaus am Prinzipalmarkt, blick auf den gotischen Giebel Gesellschaft GER xns x0x 2013 quer DEU Deutschland GER Germany Münster NRW Nordrhein-Westfalen Northrine-Westphalia Prinzipalmarkt Rathaus city hall town hall

Ратуши двух немецких городов признаны европейским культурным наследием 15.04.2015

В городах Мюнстер и Оснабрюк, а также в замке Хамбах в свое время произошли важные для европейского единства события, подчеркнуть значимость которых призван их новый статус.
##ACHTUNG! NUR ZUR REDAKTIONELLEN BERICHTERSTATTUNG BEI NENNUNG DES COPYRIGHTS NASA ARCHIV - The International Space Station's Canadarm2 prepares to release the Orbital Sciences' Cygnus commercial craft after three weeks at the space station. Foto: NASA/dpa (MANDATORY CREDIT: NASA) EDITORIAL USE ONLY (zu dpa Privater Raumfrachter «Cygnus» von ISS abgedockt vom 15.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Вестфальская премия мира вручена экипажу Международной космической станции 25.10.2014

Лауреатами Вестфальской премии мира за 2014 год стали экипаж Международной космической станции и Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями.
Besucher schauen sich am 09.09.2014 in Münster (Nordrhein-Westfalen) im neuen Landesmuseum für Kunst und Kultur das Video Münsteranerin an. Die Schweizer Videokünstlerin Pipilotti Rist schuf das Video für den neuen Innenhof des Museums. Foto: Caroline Seidel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Мюнстере покажут видеоинсталляцию Пипилотти Рист 11.09.2014

Работа швейцарской художницы будет демонстрироваться во дворе нового музейного здания.
ARCHIV - HANDOUT - Das Foto von David Douglas Duncan zeigt Pablo Picasso in der Badewanne (Cannes, 1956). Der Fotograf David Douglas Duncan hat das Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster mit einer Schenkung überrascht. Der 98-Jährige vermacht dem Haus 160 Fotos, die Picasso in seiner Villa La Californie in Südfrankreich zeigen, wie das Museum am Dienstag (11.02.2014) mitteilte. Foto: David Douglas Duncan/dpa (ACHTUNG: Bildverwendung nur zu redaktionellen Zwecken bei vollständiger Nennung der Quelle: Foto: David Douglas Duncan - nus s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Американский фотограф сделал подарок Музею Пикассо в Мюнстере 12.02.2014

Легендарный военный фотожурналист Дэвид Дуглас Дункан был личным другом выдающегося художника и часто бывал у него в гостях с фотоаппаратом.
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