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В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.
Немецкий пенсионер сначала пожертвовал зоопарку в Мюнстере 750 тысяч евро, а несколько дней назад выкупил более 33 тысяч билетов.
Две авиабомбы весом 150 и 250 кг были обнаружены службой по обезвреживанию боеприпасов в мюнстерском районе Мауриц.
370 лет назад был заключен так называемый Вестфальский мир. Кажется невероятным, но выработанные тогда принципы до сих пор остаются основой международных отношений.
Один из первых теплых дней, небольшой студенческий город, терраса ресторана. Кажется, здесь не может произойти ничего, что разрушит идиллию. Все изменилось в один момент. Репортаж DW из Мюнстера.
DW собрала известные факты об инциденте в Мюнстере. Днем 7 апреля грузовик врезался в людей, сидевших за столиками ресторана на одной из улиц в центре города.
По официальным данным, погибли три человека, включая нападавшего. Еще 20 ранены. Предполагаемым преступником был гражданин Германии. DW ведет хронику событий (время мск).
Мюнстер - главный город Вестфалии. В здешней исторической ратуше в 1648 году был подписан Вестфальский мир, поставивший точку в Тридцатилетней войне.
Один раз в 10 лет, начиная с 1977 года, в Мюнстере проходит международная выставка работ скульпторов и художников под октрытым небом. В 2017 году она продлится до 1 октября.
Раз в десять лет в Мюнстере проходит выставка "Скульптурные проекты". Чем она примечательна на сей раз?
В суде Мюнстера Азиз С. заявил, что родился в небольшой деревне на территории Сирии, где жили исключительно курды-езиды, и никогда не говорил по-арабски. Судья назначил лингвистическую экспертизу.
Немецкие города один за другим отменяют традиционные карнавальные процессии в связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков на "бешеный понедельник". Порывы ветра могут превысить 100 км/ч.
В городах Мюнстер и Оснабрюк, а также в замке Хамбах в свое время произошли важные для европейского единства события, подчеркнуть значимость которых призван их новый статус.
Лауреатами Вестфальской премии мира за 2014 год стали экипаж Международной космической станции и Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями.
Работа швейцарской художницы будет демонстрироваться во дворе нового музейного здания.
Легендарный военный фотожурналист Дэвид Дуглас Дункан был личным другом выдающегося художника и часто бывал у него в гостях с фотоаппаратом.
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