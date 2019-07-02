Московские абитуриенты о своих страхах и надеждах на будущее

Накануне выпускных балов корреспондент DW встретилась с московскими одиннадцатиклассниками, для которых немецкий - первый и главный иностранный язык. Они рассказали, в какой мере им понадобится немецкий в дальнейшей жизни, а также о том, планируют ли они продолжить учебу за границей или искать работу за рубежом.

Интересно, что согласно опросам "Левада-Центра" начала 2019 года, 41 процент респондентов в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России за границу на ПМЖ. Ребята, с которыми удалось пообщаться DW, в данный момент своей жизни за границу не собираются. Возможно, потому что речь идет все-таки о Москве, жители которой, вероятно, в большей степени удовлетворены своей жизнью, нежели их соотечественники за пределами столицы. Возможно, потому что в опросах участвуют обычно те, кому уже исполнилось 18, а наши собеседники совсем юны. Возможно, потому что они просто-напросто знакомы с правилами поступления в вузы, к примеру, Германии для иностранцев. Дело в том, что поступить с российским аттестатом в немецкий университет сразу после школы не получится: надо либо пройти подготовку в немецком колледже, либо как минимум год отучиться в российском вузе.

Найти героев для статьи оказалось непростой задачей. Ну не будешь же приставать к несовершеннолетним на школьном дворе! Были отправлены официальные запросы в пять государственных школ, где углубленно изучают немецкий язык, а также в одну частную школу и в департамент образования. В итоге в двух учебных заведениях из шести разрешили побеседовать с учениками, которых школы подберут сами: это были выпускники с отличными оценками по немецкому языку.

Кристина, 17 лет

Кристина Сидорова

17-летняя Кристина Сидорова учится в школе №1249. Она - рекордсмен по наградам за знание немецкого языка. Девушка три раза становилась призером всероссийской олимпиады по немецкому, а также прошла в финал литературного конкурса Lesefüchse, который организует Центральное управление зарубежных школ (ZfA). Кристина говорит, что у нее всегда было преимущество перед другими учениками, потому что язык она учит с трех лет. "Родители немецкий не знали, но решили, что он перспективный. Все детство я смотрела немецкое телевидение и мультики", - говорит Кристина. Ей нравится страноведение, история Германии и немецкая музыка, особенно - последний альбом Rammstein. Она очень ждет летний концерт группы в Москве.

Кристина, как она сама говорит, решила "идти по жизни с немецким", а сейчас будет поступать в РУДН на переводчика в сфере профессиональных коммуникаций. "Мне по душе международная работа, которая связана с общением между народами", - говорит Кристина, которой не нравится то, что происходит сейчас в отношениях между разными странами. Партнер РУДН - Зальцбургский университет, поэтому Кристина планирует попасть туда на стажировку. И, если не будет проблем, она продолжит учебу в австрийской магистратуре.

Учиться за границей сразу после школы Кристина не готова. По ее словам, в ее окружении много примеров, когда выпускники учились в Германии, но возвращались домой уже после первого года. В большинстве случаев потому, что скучали по домашнему комфорту и друзьям. Есть у Кристины опасения и другого рода, пока ее личным опытом не подтвержденные. "Очень редко, но бывает, что из-за текущей политической ситуации россиянам некомфортно жить в студенческих общежитиях. Моя давняя знакомая, которая тоже училась в спецшколе в Москве, вернулась в Россию после года бакалавриата во Франкфурте. Она рассказывала, что пару раз меняла общежитие из-за того, что студенты из Болгарии и Украины притесняли ее", - говорит Кристина.

Таня, 17 лет

Татьяна Сдвижкова

Выпускнице московской школы №1249 Тане Сдвижковой сейчас 17 лет. Немецкий - ее основной иностранный язык, в первую очередь - благодаря отцу, который учился в той же, что и Таня, школе, а сейчас работает в одном немецком институте в Москве.

После школы Таня планирует заниматься искусством, потому что с детства ходила на занятия в Пушкинский музей и, как она сама объясняет, ей очень повезло с преподавателями. Это подтверждают ее призовые места на всероссийских олимпиадах по мировой художественной культуре и немецкому языку. Теперь девушка может выбирать между лучшими вузами страны. Предварительно Таня выбрала историю искусств в МГУ. "Мне хотелось бы заниматься именно западным искусством. В отличие от русского, которое очень часто политизировано, оно больше опирается на общефилософские идеи", - объясняет она свой выбор.

На вопрос, почему девушка, прекрасно зная немецкий, не отправляется изучать западное искусство непосредственно на Запад, Таня отвечает обстоятельно. Германия и Австрия - не чужие для нее страны. Так, в первом классе она жила с семьей в Берлине и ходила в русскую школу при посольстве РФ. А после, уже в старших классах школы, приезжала в Европу на отдых и много общалась с немцами и австрийцами.

По ее словам, отлично выученный немецкий язык - это еще не гарантия того, что ты будешь чувствовать себя своим в чужой стране. "Все равно останутся какие-то "фишечки", по которым можно вычислить, что ты - не немец. В каком-нибудь магазине, в котором ты используешь буквально пару фраз, тебя, может, и примут за немца. А в других вещах - нет", - предполагает девушка. По ее словам, в Германии или Австрии она будет чувствовать себя немного человеком "третьего сорта", отчасти потому, что хуже знает немецкий, чем немцы, отчасти потому, что пока не обладает некими ноу-хау, которые выделяли бы ее на фоне местных сверстников, у которых, почему-то опасается Таня, априори больше прав и шансов, чем у приезжих. Для того, чтобы достойно конкурировать с европейцами на их поле, нужно набраться знаний, опыта на родине и отправляться за рубеж, уже обладая определенным багажом, уверена девушка. "Мне кажется, лучше ехать в тот же Берлин после того, как получишь диплом бакалавра в России. Тогда у меня уже будут знания, которыми я смогу поделиться, и получится равноценный обмен", - считает Таня.

Андрей, 17 лет, и Анастасия, 18 лет

Анастасия Бочкарева

Для 17-летнего Андрея Филяева и 18-летней Анастасии Бочкаревой из школы №1212 страх номер один - не поступить в университет и пропустить год. "Это даже не давление родителей, а какое-то внутреннее напряжение. Хочется соответствовать. Когда твои друзья поступают, а ты - нет, неприятно потом целый год отвечать на вопрос, почему ты не учишься, а работаешь. Но даже если поступишь, есть страх, что не сможешь потом реализоваться в России. Кем работать? А вдруг не будешь успешным?", - делится своими опасениями Анастасия. Она отлично знает немецкий, но в Германии никогда не была и поступать решила на востоковедение в МГУ. "Манит Япония! Интересно было бы поехать туда поработать", - говорит Анастасия. Говорит, что немецкий ей по-прежнему очень нравится и с ним она будет поступать в университет, где затем переключится на японский.

Андрей Филяев

Ее одноклассник Андрей рассказывает, что из всех выпускников их школы нынешнего года, а это около 40 человек, учиться за границей собираются четыре девушки. Он тоже сначала хотел поехать в Берлин, где учится один его друг: "Мой друг стал лучше одеваться, в целом ведет себя по-европейски, более утонченно". Но затем Андрей решил, что особой разницы между тем, учиться в хорошем вузе за границей или в престижной высшей школе в Москве, нет. "Переезд в другую страну - это определенный вызов. Я - человек стеснительный, мне было бы тяжело сходу все поменять. Комфортнее остаться в Москве и сначала впитать в себя эту студенческую жизнь здесь", - поясняет Андрей. В данный момент он планирует подать документы на факультет медиакоммуникаций в НИУ ВШЭ, а как и где именно будут развиваться события дальше, покажет время.

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