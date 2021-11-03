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В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.
Картофельные, хлебные, овощные, соленые или сладкие, все это - горячо любимые немцами кнедли. Блюдо не только сытное, но и экологичное во всех отношениях.
Тала живет в разбомбленной квартире в Сирии. Телевизор - ее единственное окно в мир, но девочка лишается и этого. Фильм выпускника киноакадемии в Германии получил студенческий "Оскар".
Новый бесплатный языковой курс DW теперь есть и на русском.
Тяжелый и грязный труд? Женщины-строители уверены, что это - стереотипы из прошлого. И хотя строительной отрасли остро не хватает кадров, женская доля в ней все равно остается мизерной.
В Германии выбрали молодежное слово года. Им стал англицизм, распространенный в соцсетях. Об этом и других самых популярных словах в сленге немецких тинейджеров - в фотогалерее DW.
Отказаться от мяса из университетских столовых, ездить в командировки на поездах и перестраивать здания в кампусе. Вузы Германии пытаются стать экологичнее, но какой ценой?
Немецкий рынок труда ждут большие перемены. Какие сферы затронут изменения, и где появятся хорошие перспективы для специалистов, в том числе и из-за рубежа?
Популярность платформ по изучению иностранных языков растет. И пандемия стала триггером. А у одной немецкой платформы дела идут настолько хорошо, что она намерена выйти на биржу.
Восточноевропейский университет для студентов и ученых, попавших под репрессии в Беларуси, пока существует как идея. Между тем в Польше есть похожий образовательный проект. Как он работает?
В отдельных сферах работодателям в Германии разрешили спрашивать у сотрудников об их статусе вакцинации. Нововведение вызвало дискуссию в обществе, поскольку затронут вопрос здоровья.
DW предлагает новый курс немецкого языка. Deutschtrainer - это 100 уроков для тех, кто только начинает изучать немецкий язык.
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Осенью издатели словаря Langenscheidt проводят конкурс, в результате которого в Германии выбирают "молодежное слово года". DW о победителях и фаворитах конкурса.
Какое влияние пандемия оказала на сферу образования в Германии, еще только предстоит оценить. Экзаменов сдано меньше, в результате и студентов выпустили не так много.
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Учеба в Германии: коротко о главном
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