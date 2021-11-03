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Лето в штетле - небольшом городке с преобладающии еврейским населением. 19 век

Антисемитизм в немецком языке: на что нужно обращать внимание

В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.  

Зачем немецкому стартапу хлебные крошки 03.11.2021

Хлебные кнедли - традиционное блюдо немекой кухни

Картофельные, хлебные, овощные, соленые или сладкие, все это - горячо любимые немцами кнедли. Блюдо не только сытное, но и экологичное во всех отношениях.  

Когда война убивает детство: история, получившая "Оскар" 29.10.2021

Кадр из фильма Tala'vision

Тала живет в разбомбленной квартире в Сирии. Телевизор - ее единственное окно в мир, но девочка лишается и этого. Фильм выпускника киноакадемии в Германии получил студенческий "Оскар".  

Строительному бизнесу Германии срочно нужны женщины 28.10.2021

Агнес Борхерс. Работает в строительной компании

Тяжелый и грязный труд? Женщины-строители уверены, что это - стереотипы из прошлого. И хотя строительной отрасли остро не хватает кадров, женская доля в ней все равно остается мизерной.  

У немецких подростков популярен "испанский стыд" 25.10.2021

Немецкий язык: молодежное слово года

В Германии выбрали молодежное слово года. Им стал англицизм, распространенный в соцсетях. Об этом и других самых популярных словах в сленге немецких тинейджеров - в фотогалерее DW.  

Зачем немецким университетам становиться более экологичными 14.10.2021

Тарелка с недоеденной едой

Отказаться от мяса из университетских столовых, ездить в командировки на поездах и перестраивать здания в кампусе. Вузы Германии пытаются стать экологичнее, но какой ценой?  

Работа в будущем: у кого есть шансы в Германии 01.10.2021

В будущем в группе риска могут оказаться и специалисты с высшим образованием

Немецкий рынок труда ждут большие перемены. Какие сферы затронут изменения, и где появятся хорошие перспективы для специалистов, в том числе и из-за рубежа?  

Онлайн-курсы иностранного языка: как выиграть в пандемию 13.09.2021

Интерактивные упражнения и работа с репетитором - онлайн-школы предлагают различные форматы

Популярность платформ по изучению иностранных языков растет. И пандемия стала триггером. А у одной немецкой платформы дела идут настолько хорошо, что она намерена выйти на биржу.  

Европейский диплом для тех, кого преследуют в Беларуси 11.09.2021

Девушка что-то пишет в тетради

Восточноевропейский университет для студентов и ученых, попавших под репрессии в Беларуси, пока существует как идея. Между тем в Польше есть похожий образовательный проект. Как он работает?  

Что немецким работодателям можно знать о здоровье сотрудников? 08.09.2021

Профсоюзы в ФРГ говорят о большой готовности учителей прививаться от коронавируса

В отдельных сферах работодателям в Германии разрешили спрашивать у сотрудников об их статусе вакцинации. Нововведение вызвало дискуссию в обществе, поскольку затронут вопрос здоровья.  

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100 уроков: учи немецкий язык с DW

DW предлагает новый курс немецкого языка. Deutschtrainer - это 100 уроков для тех, кто только начинает изучать немецкий язык.  

Молодежный сленг: любимые слова немцев

Англицизм сringe - в Германии самое популярное молодежное слово 2021 года. Используется в ситуации стыда за других

Осенью издатели словаря Langenscheidt проводят конкурс, в результате которого в Германии выбирают "молодежное слово года". DW о победителях и фаворитах конкурса.  

Немецкие вузы недосчитались выпускников

Выпускница

Какое влияние пандемия оказала на сферу образования в Германии, еще только предстоит оценить. Экзаменов сдано меньше, в результате и студентов выпустили не так много.  

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