Москва и карантин: что говорят знаменитости

Власти Москвы и Подмосковья сообщили о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Они затронут в первую очередь людей старше 65 лет. Столичный мэр Сергей Собянин призвал их не выходить на улицу, и пообещал единоразовые выплаты в размере 4 тысяч рублей. Как относятся к этим мерам некоторые известные москвичи?

Людмила Улицкая: "Придется изменить привычки"

Писательница Людмила Улицкая

Писательница Людмила Улицкая лично послушала выступление Сергей Собянина. Ей оно показалось аргументированным и "каким-то человечным", будто мэр говорил не по бумажке.

Распоряжение столичного градоначальника ее тоже касается, но раздражения или возмущения Улицкая не испытывает: "У меня есть близкая подруга, которая живет в Милане, а они на несколько шагов впереди нас в этой истории с пандемией, так что я знаю, как им сейчас тяжело и какая смертность там. Поэтому, думаю, распоряжение Собянина абсолютно разумное и правильное. Хотя это будет довольно сложно: мы привыкли и выходить, и гулять, и общаться. Но, видимо, сейчас есть такая жестокая необходимость, и эта необходимость будет вынуждать нас изменить свои бытовые привычки".

Валерий Рязанский: "Трудно удержаться от некоторых контактов"

То, что вирус наиболее опасен для пожилых людей, практически доказано, указывает член Совета Федерации и основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский. Распоряжение московского мэра сенатор поддерживает. "Понятно, что очень трудно удержаться от некоторых контактов при решении житейских проблем - магазины, аптеки, - говорит он. - Но я так понимаю, что градоначальник просил до минимума свести все визиты и соблюдать меры предосторожности. Мне кажется, это правильно, тем более, есть еще и материальный компонент: люди не должны опасаться каких-то дополнительных затрат".

Владимир Познер: "Нужны более жесткие меры"

Журналист и телеведущий Владимир Познер

А вот телеведущий Владимир Познер считает, что мер, принятых московским правительством, недостаточно. Звонок DW застал журналиста по дороге из студии в "Останкино", где он только что провел программу с участием главного санитарного врача России Анны Поповой. "С моей точки зрения, надо действовать более жестко, - подчеркнул журналист. - И я очень надеюсь, что в Москве - и не только в Москве - будет более жесткий подход и для людей старше 65, и для всех остальных. То есть такой, как во Франции, где введены серьезные штрафы за нарушение определенных положений, как поставлено сейчас дело в Германии канцлером. Пока что так в России вопросы не стоят, но я надеюсь, что будут стоять".

Николай Дроздов: "Лекции в МГУ мы уже читаем онлайн"

Распоряжение московского мэра вступает в силу с 26 марта. Но многие уже были вынуждены перейти на режим самоизоляции. Ученый-зоолог Николай Дроздов, известный многим россиянам по программе "В мире животных" рассказывает, что ему пришлось отменить целый ряд лекций, и теперь он работает из дома. "Я все-таки профессор МГУ имени Ломоносова, - заметил он. - Меня иногда, конечно, принимают за телеведущего, я вел передачу "В мире животных" около сорока лет, но это всегда было моим дополнительным занятием, а основное - это университет, это диссертации, книги научные и научно-популярные. Я сосредоточусь на научной работе, на педагогической, а лекции мы сейчас - в условиях карантина - читаем онлайн".

И в карантине есть чем заняться

Журналист Владимир Познер выразил надежду, что раз в неделю все же сможет приезжать в студию, чтобы вести программу. Он отметил, что новые меры - это рекомендация, а не приказ. Но это не означает, что можно их игнорировать: "Остальное время я, безусловно, буду оставаться дома. Я понимаю всю серьезность положения и совершенно не собираюсь подвергать себя ненужному риску".

Сенатор Валерий Рязанский рассказал, что ему пришлось отменить визит в Курск и выступление на заседании Курской областной думы, запланированное на 26 марта. Но об отмене заседаний в Совете Федерации, по крайней мере, на этой неделе, речи пока не идет. "В ближайшее время я буду на заседании комитета Совета Федерации, - сказал он. - Я его не могу пропустить, потом будет заседание Совета Федерации. Естественно, мы принимаем дополнительные санитарно-профилактические меры. Что касается дальнейшего характера проведения мероприятий в Совете Федерации, это объявят уже в ходе этих двух рабочих заседаний".

Карикатура Сергея Елкина

Своеобразный домашний карантин открывает новые возможности, уверены все опрошенные DW. Писательница Людмила Улицкая планирует потратить это время на то, до чего раньше никак не доходили руки. "Первые дни я была в полном кайфе от того, что мне не надо никуда спешить, - рассказала писательница. - Потому что некоторое количество дел, и довольно большое, которые были связаны с выходом из дома, просто отменились, сейчас есть такое модное слово - "обнулились", вот и мои дела "обнулились". А между тем возникло большое количество домашних дел, которые я давно откладывала. Они связаны с разборкой архивов, фотографий, книг".

Николай Дроздов планирует сосредоточиться на научной работе. "Я с большим удовольствием сижу дома, читаю лекции, книги, статьи, которые давно уже собирался изучать, - признался ученый. - Так что мне очень это время дома нравится. Начинаю немножко возвращаться к научной работе, более интенсивной, чем прежде".

Использовать ближайшее время с пользой планирует и Владимир Познер. "Я уже целую неделю сижу дома, с прошлого понедельника, - сказал он. - И оказалось, что у меня появилось время заниматься тем, чем я никогда не мог заниматься. В частности: разбирать бумаги, наводить порядок в документах, в ящиках своего письменного стола. Кроме того, заниматься тем, чем я очень люблю заниматься, а именно - писать".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:



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