Мосгорсуд признал законным решение по иску Прохорова к Навальному

Мосгорсуд в среду, 22 августа, признал законным решение Люблинского суда Москвы по иску бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному. Таким образом, Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Навального и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Теперь оно вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

В апреле 2018 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Прохоров купил у бывшего вице-премьера РФ Александра Хлопонина дом в Италии за 35,5 млн евро, что втрое превышает рыночную стоимость аналогичной недвижимости. Эту сделку ФБК расценил как взятку. Представители Хлопонина тогда заявляли, что особняк был продан на рыночных условиях.

Михаил Прохоров подал иск в суд о защите чести и достоинства и 26 апреля Люблинский суд удовлетворил его, обязав Навального опровергнуть утверждения из его расследования и выплатить Прохорову один рубль в качестве символической моральной компенсации, на которой настаивал бизнесмен.

В Мосгорсуде юристы ФБК просили отменить это решение Люблинского суда, называя его "возмутительным по содержанию и по форме".

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