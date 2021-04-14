Монастыри в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких монастырях.
В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
Монастырь в баварском Бенедиктбойерне известен тем, что здесь находятся мощи Святой Анастасии и была обнаружена рукопись сборника стихов на латинском языке "Carmina Burana".
Аббатство Святого Михаила было основано в Бамберге в 1015 году и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. Многие из них сейчас входят в число особенных достопримечательностей своих регионов.
В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. В этой подборке - самые известные и примечательные.
Три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихтера, отныне украшают алтарные окна монастырской церкви в саарском Толае - самой старой действующей обители в Германии.
В церкви этого монастыря будут соседствовать витражи учившейся в Ленинграде афганской художницы-мусульманки и самого дорогого современного немецкого художника.
В Германии наступил Великий пост. "Жидкий хлеб" поста не нарушает, поэтому испокон веков в монастырях в это время пьют крепкое и калорийное пиво, которое кое-где сами же и варят.
Лаахское аббатство Святой Марии было основано в немецком регионе Айфель более 920 лет назад.
Монастырь Святого Михаила в Бамберге входит в число объектов Всемирного наследия.
В монастыре Мариенталь в Верхнем Лаузице нашли приют аисты, утка и кот.
Монахи-цистерцианцы издавна славились своим трудолюбием и предприимчивостью.
Эта фотография была сделана в церкви бывшего и будущего цистерцианского монастыря в бранденбургской коммуне Нойцелле.
В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей.
В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.
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