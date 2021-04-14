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Монастыри в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких монастырях.

Schloss Salem, Salem, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa

Залем на Боденском озере - аббатство, замок, интернат (фотогалерея) 14.04.2021

В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
Schloß, Kloster und Internat Salem am Bodensee, Deutschland

Залем - аббатство, замок, интернат 13.04.2021

В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
Die Türme des Klosters Benediktbeuern sind am 24.04.2017 vor dem schneebedeckten Gipfel des Herzogstand in Benediktbeuern (Bayern) zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бенедиктбойерн - монастырь, где обнаружили "Кармину Бурану" (фото) 06.04.2021

Монастырь в баварском Бенедиктбойерне известен тем, что здесь находятся мощи Святой Анастасии и была обнаружена рукопись сборника стихов на латинском языке "Carmina Burana".
Im Inneren der Klosteranlage St. Michael sind zu Restaurationszwecken zahlreiche Gerüste aufgebaut. Der Bund stellt einen Fördermittelbescheid für die Renovierung der Klosteranlage St. Michael in Höhe von 24 Millionen Euro bereit. Es ist der größte Fördermittelbescheid in der Geschichte der Stadt Bamberg. +++ dpa-Bildfunk +++

В Бамберге потратят 50 млн евро на ремонт монастыря Св. Михаила (фото) 13.03.2021

Аббатство Святого Михаила было основано в Бамберге в 1015 году и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Kuppel vom Kloster Ettal Bayern Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкие монастыри 29.12.2020

В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. Многие из них сейчас входят в число особенных достопримечательностей своих регионов.

A photography of the cathedral of Andechs Bavaria Germany | Verwendung weltweit

Монастыри в Германии - от Дуная до Бранденбурга (фотогалерея) 29.12.2020

В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. В этой подборке - самые известные и примечательные.
17.09.2020, Saarland, Tholey: Nach ihrer Fertigstellung wurden die drei von dem Künstler Gerhard Richter gestalteten Chorfenster der Abteikirche Tholey erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Foto: Oliver Dietze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Алтарные витражи №957 - последняя большая работа Герхарда Рихтера (фото) 20.09.2020

Три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихтера, отныне украшают алтарные окна монастырской церкви в саарском Толае - самой старой действующей обители в Германии.

30.07.2020, Saarland, Tholey: Die Benediktinerabtei Tholey wird im September nach rund zweijährigen Sanierungsarbeiten wieder eröffnet. Dann werden dort drei Kirchenfenster des berühmten Künstlers Gerhard Richter zu sehen sein. Foto: Oliver Dietze/dpa | Verwendung weltweit

Что нового в самом старом монастыре Германии (фото) 01.08.2020

В церкви этого монастыря будут соседствовать витражи учившейся в Ленинграде афганской художницы-мусульманки и самого дорогого современного немецкого художника.
Das Kloster Andechs mit der Wallfahrtskirche, aufgenommen am Freitag (20.04.2012) in Andechs. Foto: Tobias Hase dpa/lby picture-alliance/dpa/T.Hase

Где находится самая большая монастырская пивоварня Германии 29.02.2020

В Германии наступил Великий пост. "Жидкий хлеб" поста не нарушает, поэтому испокон веков в монастырях в это время пьют крепкое и калорийное пиво, которое кое-где сами же и варят.
26.08.2014, Rheinland-Pfalz, Maria Laach: Das 920 Jahre alte Kloster Maria Laach liegt am Laacher See. Die Bendediktinerabtei hat auf unbestimmte Zeit weiterhin keinen gewählten Abt. Nach der Unterbrechung der Abtwahl im Mai zeichnet sich immer noch kein Abschluss ab. (Zu dpa: Kloster Maria Laach bleibt auf unbestimmte Zeit ohne gewählten Abt) Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий монастырь ищет настоятеля (фото) 17.06.2019

Лаахское аббатство Святой Марии было основано в немецком регионе Айфель более 920 лет назад.
ARCHIV - Eine Straßenlaterne leuchtet am 25.11.2009 neben dem ehemaligen Benediktinerkloster St. Michael auf dem Michaelsberg über Bamberg (Bayern). Foto: David Ebener/dpa (zu dpa: «Ab Frühjahr Sanierung im Welterbe-Kloster St. Michael» vom 27.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/D.Ebener

Монастырь, избавляющий от болей в пояснице (фото) 05.02.2019

Монастырь Святого Михаила в Бамберге входит в число объектов Всемирного наследия.
15.11.2018, Sachsen, Ostritz: Kater Olli liegt im Kloster St. Marienthal auf dem Kopfsteinpflaster. Klöster beherbergen nicht nur Nonnen oder Mönche, sondern bieten auch Tieren ein Zuhause. (zu dpa St. Marienthal pflegt ein Klosterleben mit Kater und Ente vom 19.11.2018) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Кот Оли - любимец монашек (фото) 19.11.2018

В монастыре Мариенталь в Верхнем Лаузице нашли приют аисты, утка и кот.

05.10.2018, Nordrhein-Westfalen, Bochum: Pater Justinus Pech zeigt vor der Kirche des Zisterzienser Kloster im Stadtteil Stipel eine Flasche des nach seinem Rezept hergestellten Monastic Dry Gin. Die Sprirituose wird u.a. über den Klosterladen und das Internet vertrieben. (zu dpa: Gin, Seife und Brot locken Besucher ins Kloster) Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий монах наладил производство джина (фото) 10.11.2018

Монахи-цистерцианцы издавна славились своим трудолюбием и предприимчивостью.
29.08.2018, Brandenburg, Neuzelle: Zisterziensermönch Pater Kilian Müller steht im Chorgestühl der katholischen Kirche des Klosters von Neuzelle. Das ist in Deutschland selten geworden: Mönche gründen eine neue Kloster-Niederlassung. Und das auch noch im Osten, wo die Zahl der Katholiken deutlich niedriger ist als in den meisten anderen Teilen des Landes. Vor einem Jahr kamen einige Mönche eines Stifts in Österreich als Vorhut in den Ort Neuzelle in Brandenburg. Sie besiedelten eine frühere Klosteranlage wieder. Am Sonntag (2. September) steht nun die Gründung des Tochterklosters - Priorat genannt - an.

В Восточной Германии воссоздают древний монастырь (фото) 30.08.2018

Эта фотография была сделана в церкви бывшего и будущего цистерцианского монастыря в бранденбургской коммуне Нойцелле.
Der Kräutergarten oder Himmelsgarten, Deckenfresko im Mittelschiff der Klosterkirche vom Kloster St. Michael auf dem Michelsberg, Bamberg, Oberfranken, Bayern, Deutschland | Verwendung weltweit

Монастырь Святого Михаила, или Где варили жидкий копченый окорок? 15.06.2018

В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей.
Das Kloster St. Maria und St. Theodor am Kaulberg war eine Abtei der Zisterzienserinnen. Apostel Paulus.

Церкви и монастыри Бамберга 29.05.2018

В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.

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