Протестанты в Минске уже почти месяц молятся на улице, а не в церкви. Здание на окраине города у общины “Новая жизнь” отобрали. Спор за молитвенный дом продолжается уже более 15 лет, но почему именно теперь власти решили действовать силовым методом?
Во время пятничной молитвы в мечетях новозеландского города Крайстчерч неизвестный открыл стрельбу, по данным властей погибли 40 прихожан. Премьер Австралии заявил о теракте, совершенном австралийским экстремистом.
РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Последний поддержал стремление Украинской православной церкви к автокефалии. Богословы и эксперты неоднозначно восприняли это решение.