Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Молитва

KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ООН: при взрыве мечети на юге Афганистана погибли минимум 30 человек 15.10.2021

Теракт, совершенный во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар, устроен террористом-смертником.
People carry the body of a bombing victim in Kunduz province, northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in a mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Теракт в одной из мечетей Кундуза унес жизни нескольких десятков человек 08.10.2021

Взрыв в мечети на севере Афганистана произошел во время пятничной молитвы. О числе погибших и раненых поступают противоречивые данные.

Захват церкви в Беларуси: верующих лишили здания за высказывания против насилия? 15.03.2021

Протестанты в Минске уже почти месяц молятся на улице, а не в церкви. Здание на окраине города у общины “Новая жизнь” отобрали. Спор за молитвенный дом продолжается уже более 15 лет, но почему именно теперь власти решили действовать силовым методом?

25. August 2020, Die Rote Kirche (St. Elena Kirche) in Minsk

Протесты в Беларуси: на чьей стороне церковь? 28.08.2020

Представители разных религиозных конфессий в Беларуси, прежде всего православные и католики, не остаются в стороне от происходящего. Поддерживают ли они протесты и как реагирует на это Лукашенко?
Church of Sts Simon and Elena on Nezalezhnasti Independence square, Minsk, Belarus, Europe | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Copyright: DW/E. Daneyko

Христиане, иудеи и мусульмане молятся за окончание кризиса в Беларуси 18.08.2020

Представители трех мировых религий провели в Минске совместную молитву.
epa04867693 (FILE) A handout photograph made available by the Hiroshima Peace Memorial Museum of the Hiroshima A-bomb blast photographed by the US military on 06 August 1945. 06 August 2015 marks the 70th anniversary of the atomic bombing on Hiroshima. The US B-29 Superfortress bomber Enola Gay dropped an atomic bomb codenamed 'Little Boy' on Hiroshima on 06 August 1945, killing tens of thousands of people in seconds. By the end of the year, 140,000 people had died from the effects of the bomb. On 09 August 1945 a second atomic bomb was exploded over Nagasaki, killing more than 73,000 people. The 'Little Boy' was the first ever nuclear bomb dropped on a city and a crucial turn that led to Japan's surrender in WWII. EPA/HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUM HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (zu dpa «Der Mythos der Bomben - Beendeten Hiroshima und Nagasaki den Krieg?» 04.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Пережившая бомбардировку Хиросимы - о своих травмах, воспоминаниях и молитвах 09.08.2020

Почему люди, выжившие в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, нечасто рассказывают о своем трагическом опыте? 83-летняя Кейко Огура прервала молчание после смерти своего брата от рака.
HANDOUT - 19.07.2020, Türkei, Istanbul: Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, besucht die Hagia Sophia im Stadtviertel Sultanahmet. Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei hatte am 10. Juli den Status der Hagia Sophia als Museum aberkannt. Kurz danach ordnete Erdogan an, das Gebäude für das islamische Gebet als Moschee zu öffnen. Ab dem 24. Juli soll die Hagia Sophia als Moschee genutzt werden können. Foto: -/Turkish Presidency/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

В соборе Святой Софии прошел первый с 1934 года пятничный намаз 24.07.2020

На площади Султанахмет перед Айя-Софией собрались тысячи верующих. Молитвенное служение имам начал после того, как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов прозвучал призыв к намазу.
NO FRANCE - NO SWITZERLAND: May 24, 2020 : Faithful attend Pope Francis' live streamed Angelus prayer on Saint Peter's square at the Vatican. |

Папа Римский впервые с марта благословил верующих на площади Святого Петра 24.05.2020

Верующие были в масках и находились на расстоянии друг от друга, чтобы соблюсти нормы социального дистанцирования.

Kirche der seligen Gottesmutter in Orenburg Igor Khramov. via Efim Schuhmann

Церкви, в которых благодарят за избавление от эпидемий 05.05.2020

В самых разных странах, в том числе и в России, есть множество великолепных храмов, построенных в благодарность за избавление от болезней. DW представляет пять церквей.
August 10, 2019*** Libyans eat desserts after breaking their fast on the evening prior to the start of the Muslim religious festival of Eid al-Adha in the Libyan capital Tripoli on August 10, 2019. - Known as the big festival, Eid Al-Adha is celebrated each year by Muslims sacrificing various animals according to religious traditions, including cows, camels, goats and sheep. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

Коронавирус и ислам: как вести себя мусульманам в предстоящий Рамадан? 21.04.2020

Борьба с коронавирусом не могла не повлиять и на предстоящий Рамадан - месяц обязательного поста для мусульман. Ряд ведущих мусульманских теологов обдумывает даже возможность его переноса.
Ein Vorbeter (Imam) spricht vor dem Freitagsgebet während des islamischen Fastenmonats Ramadan zu türkischen Muslimen, aufgenommen am Freitag (29.09.2006) in einer Moschee in Köln. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++ © picture-alliance/dpa/O.Berg

В Германии призвали отказаться от пятничной молитвы в мечетях 13.03.2020

Решение Центрального совета мусульман Германии принято по согласованию с исламскими учеными, медицинскими ведомствами и федеральным правительством.

24.09.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein jüdischer Machsor (Gebetbuch) liegt im Wallraf-Richartz-Museum in einer Vitrine. Nach Fertigstellung des neuen Jüdischen Museums soll das prachtvolle 331-seitige Werk in der Dauerausstellung gezeigt werden. Das Werk wurde in einer Kooperation des Landschaftsverbands Rheinland mit dem Jüdisch-Historischen Museum in Amsterdam angekauft. Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

В Кельн вернулся уникальный еврейский молитвенник - Амстердамский махзор (фото) 26.09.2019

Этот молитвенник является одним из старейших еврейских манускриптов, созданных в немецкоязычных странах Европы.
15.03.2019 Ambulance staff take a man from outside a mosque in central Christchurch, New Zealand, Friday, March 15, 2019. A witness says many people have been killed in a mass shooting at a mosque in the New Zealand city of Christchurch. (AP Photo/Mark Baker)

В результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии убиты десятки человек 15.03.2019

Во время пятничной молитвы в мечетях новозеландского города Крайстчерч неизвестный открыл стрельбу, по данным властей погибли 40 прихожан. Премьер Австралии заявил о теракте, совершенном австралийским экстремистом.
30.01.2017 THE CANADIAN PRESS 2017-01-30. Alexandre Bissonnette is escorted to a van after appearing in court for the deadly shooting at a mosque on January 30, 2017 in Quebec City. The man who murdered six worshippers in a Quebec City mosque in January 2017 will learn today whether he'll spend the rest of his life behind bars. Quebec Superior Court Justice Francois Huot is set to decide how long Alexandre Bissonnette will spend in custody before he is eligible for parole. THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot URN:41072547 |

Канадца приговорили к пожизненному заключению за стрельбу в мечети 09.02.2019

Прокуратура настаивала на максимальном за всю историю Канады сроке в 150 лет, однако судья решил предоставить Александру Биссоннетту возможность выйти на свободу.

Молитва не для всех, или Как патриарх константинопольский стал врагом РПЦ - DW Новости (16.10.2018) 16.10.2018

РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Последний поддержал стремление Украинской православной церкви к автокефалии. Богословы и эксперты неоднозначно восприняли это решение.
Bildergalerie Eid al Fitr Fastenbrechen 2016 05.07.2016 ****Muslims gather to offer prayers at the central mosque in Moscow on July 5, 2016, during celebrations for Eid al-Fitr marking the end of the Islamic holy month of Ramadan. / AFP / Alexander UTKIN (Photo credit should read ALEXANDER UTKIN/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/A. Utkin

В Подмосковье силовики несколько часов удерживали мусульман после молитвы 13.10.2018

В Мытищах люди в камуфляжной форме не давали группе мусульман разойтись после пятничной молитвы. Протоколов о задержании при этом не составляли.
Показать еще