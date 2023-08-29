За что в Израиле отменили "Ленком"? Подробно из Тель-Авива

Московский театр "Ленком" должен был приехать с гастролями в конце октября в театр "Габима" , чтобы сыграть "Поминальную молитву" - пьесу Григория Горина по мотивам повести Шолом-Алейхема. Появилась петиция против приезда российского театра в Израиль, которая к моменту отмены спектакля набрала около 8000 подписей. Итог последовательных протестов таков: гастролей "Ленкома" в Израиле не будет.

Чем "Ленком" не угодил зрителям в Израиле?

В петиции говорится о том, что в Израиль собираются приехать актеры, поддерживающие войну в Украине: Андрей Леонов, подаривший свой автомобиль российской армии , Виктор Раков и Олеся Железняк, заявлявшие о поддержке войны. "Они планируют приехать в конце октября со спектаклем "Молитва" по книгам Шолом-Алейхема, который, наверное, переворачивается в гробу от одной мысли об этом, и Григория Горина, известного своей добротой и состраданием к человечеству", - резюмировали авторы петиции. Также активисты делились телефоном театра "Габима", чтобы противники гастролей могли туда звонить и требовать отмены.

Театр "Габима" изначально был создан в 1913 году в Вильнюсе, а в 1917 Константин Станиславский выделил студию для будущего Еврейского театра, играющего на иврите в здании МХТ. Театр имел успех. В 1927 году большинство актеров не вернулись с гастролей и переехали в Палестину. Здание на одной из центральных площадей Тель-Авива театр получил только в 1946 году.

Сцена из спектакля "Поминальная молитва". Снимок сделан в Москве в марте 2021 года Фото: Alexey Kondratiev/Russian Look/picture alliance

Продюсер Гади Орон, отвественный за гастроли театра в Израиле, в комментариях СМИ рассказал, что "Ленком" хотел показать "Поминальную молитву" в том же зале, где спектакль уже играли много лет назад, именно поэтому гастроли организовали в "Габиме". Легендарный спектакль "Поминальная молитва" Марка Захарова восстановили в "Ленкоме" в 2021 году. Одну из главных ролей в восстановленном спектакле играет Андрей Леонов - сын советского актера Евгения Леонова, исполнившего эту роль в "старом" спектакле Захарова.

Кто пригласил "Ленком" в Израиль?

Сам театр "Габима" снимает с себя всякую ответственность: "Театр отдал в аренду зал на два дня продюсеру Гади Орону, но мы не участвовали в планировании этого визита и не вникали в детали". Мэрия Тель-Авива, финансирующая театр в последние годы из средств муниципалитета, также заявила о непричастности: "Речь не идет о постановке, инициированной мэрией или театром "Габима", а об аренде зала продюсером для постановки иностранного спектакля. Тель-Авивский муниципалитет не вмешивается в творческие проекты культурных институтов города - до тех пор, пока они не противоречат закону, даже если он не всегда согласен с их содержанием".

Писатель и драматург Артур Соломонов прокомментировал ситуацию для DW: "Попытка показать в Израиле спектакль с актерами, открыто поддерживающими войну, - это свидетельство либо поразительной наглости, либо полной дезориентации в современном общественно-политическом пространстве. И стоит учесть контекст: на территории Российской Федерации из публичного пространства категорически вычищается любое высказывание против войны. Но почему-то в РФ считают возможным привозить - для аплодисментов, успеха и заработков - в другие страны артистов, поддерживающих войну. Расчет здесь на то, что в принимающих государствах - демократия, и там позволено высказывать любое не идущее вразрез с законом мнение. Потому я очень рад, что именно благодаря демократии общественное давление было столь быстрым и эффективным".

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер и актер Андрей Леонов, исполняющий одну из главных ролей в спектакле "Поминальная молитва" Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

В интервью израильской газете Haarez продюсер Гади Орон сказал, что "театр "Ленком" - очень старый репертуарный театр, один из важнейших в мире. Отправляясь за покупками в магазин, где продаются товары из России, я уверен, у вас нет моральной дилеммы, покупать или нет. Я - постоянный клиент "Тив-Таам" (прим. ред. - сеть магазинов с товарами со всего мира, в том числе - из стран постсоветского пространства) и не рассматриваю там каждый товар с моральной точки зрения, покупать его или не покупать, а также вижу в магазине много русскоязычных клиентов, некоторые из которых, я уверен, приехали из Украины. Я рассматривал только культурную сторону спектакля и с культурной точки зрения думал, что это будет правильно, поэтому и согласился взять на себя организацию гастролей".

Под статьей появилось много комментариев: часть - в поддержку отмены, другая - с беспокойством, что это - "цензура в сталинском стиле" и что "устраивать шоу разрешено теперь только организациям, поддерживающим вторжение и оккупацию со стороны США и Израиля, но не других стран".

Что еще отменяли в Израиле из-за войны в Украине?

Ранее в Израиле под давлением противников войны отменялись гастроли других сторонников "специальной военной операции": Ольги Бузовой, Елены Ваенги, Григория Лепса. При этом в Израиле проходят концерты многих артистов, высказавшихся против войны. В тель-авивском театре "Гешер", созданном репатриантами из СССР в 1991 году, в этом году после 25-летнего перерыва выпустили спектакль на русском языке, а также показывали спектакль "Человек без имени" "Гоголь-центра".

"Это не первый прецедент с отменой гастролей в Израиле поддерживающих войну артистов, но самый громкий и значительный, - комментирует Артур Соломонов. - Ведь "Ленком" - театр легендарный, как и спектакль "Поминальная молитва". Это означает, что сила и очарование легенды меркнет в контексте того, что творит сейчас РФ, где продолжают функционировать - и наверняка вполне качественно - разного рода театры, в том числе и легендарные. Но пусть с их художественными победами знакомятся исключительно те, кто желает России победы в этой позорной войне".

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