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Мозель

Deutschland entdecken, Burg Eltz, Eifel, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Замок Эльц - сказочный и живописный (фотогалерея) 03.06.2021

На этой неделе в начале июня вновь открылся для туристов один из самых живописных замков Германии - замок Эльц в Айфеле. Из-за пандемии число посетителей пока ограничено.
Feuerwehrleute bauen Teile der Hochwasserschutzmauer in den Stadtteilen Neuendorf und Wallersheim auf. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme, da die Pegel in der nächsten Woche ansteigen könnten.

В Германии готовятся к зимним наводнениям (фото) 28.01.2021

К наводнениям в немецких городах готовятся заранее. В Кобленце уже установили металлические мобильные стены.
28.09.2020, Rheinland-Pfalz, Bremm: Weinstöcke stehen oberhalb der Moselschleife am Bremmer Calmont. Mit einem Gefälle von bis zu 65 Grad zählen die Steillagen im Bremmer Calmont an der Mosel zu den steilsten Weinlagen Europas. (Zu dpa Knochenarbeit mit Herz im steilen Weinberg vom 02.10.2020) Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

Гора Кальмонт на Мозеле - самый крутой виноградник в мире (фото) 06.10.2020

На Мозеле сейчас полным ходом идет сбор нынешнего урожая винограда. Такой вид на реку открывается со склона, крутизна которого достигает 68 градусов.

***Bild des Tages mit Deutschlandbezug*** Teilweise herbstlich verfärbt sind am 09.10.2014 die Weinberge bei Nordheim (Bayern). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Где делают мозельское, рейнское и другие немецкие вина 09.09.2020

Осень - горячая пора для виноградарей и виноделов. В Германии насчитывается в общей сложности тринадцать винных областей. В чем их особенности?

Что такое виртуальная дегустация и как она помогает немецким виноделам (28.04.2020) 28.04.2020

Немецкие виноделы пытаются противостоять трудностям, обрушившимся на них во времена коронавируса. Оживить спрос на знаменитые мозельские вина призвана так называемая "виртуальная дегустация".

Идут ли Швеция и Беларусь одним путем и почему в США уже миллион зараженных. DW Новости (28.04.2020) 28.04.2020

Жесткие ограничительные меры. На них в борьбе с коронавирусом сделал ставку практически весь мир. Но некоторые страны пошли особым путем. О ситуации в Беларуси мы рассказывали не раз. В ответ на критику Лукашенко и его сторонники часто приводят в пример Швецию. Насколько оправданны эти сравнения? И как на самом деле выглядит ситуация в этой стране?
05.02.2020, Pünderich: Ein Weingarten steht nahe dem Moselort Pünderich im Hochwasser der Mosel. Derzeit stagnieren die Pegelstände an der Mittelmosel. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Наводнения в Германии: затопленные виноградники и другие фотографии 06.02.2020

В начале февраля Рейн и некоторые впадающего в него немецкие реки вышли из берегов. Вот так это сейчас выглядит.

dpatopbilder - 05.02.2020, Rheinland-Pfalz, Zell: Fachwerkhäuser stehen im Hochwasser der Mosel. Zur Zeit stagnieren die Pegelstände. - RECROP - Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие реки выходят из берегов (фото) 05.02.2020

Обильные дожди и начавшееся в горных регионах таяние снегов привели к наводненям на немецких реках, впадающих в Рейн.

Die Reichsburg Cochem mit Mauern und Bergfried und Nebengebäuden im spätgotischen Stil. geschmückt mit spitzen Türmen 100 Meter über der Mosel und dem Weindorf Cochem | Verwendung weltweit

Достопримечательности Германии: Имперский замок в Кохеме (фото) 09.01.2020

Окруженный виноградниками замок возвышается над живописной долиной Мозеля и является главной достопримечательностью города Кохем.

Выборы в Беларуси: Как Лукашенко ругал Россию и готовил свое переизбрание. DW Новости (18.11.2019) 18.11.2019

Парламентские выборы в Беларуси в минувшее воскресенье принесли сразу две сенсации. Теперь в нижней палате парламента не будет ни одного оппозиционера – лишь провластные партии. А Александр Лукашенко в резкой форме высказался в адрес России, заявив: "На хрена такой союз" с Москвой? Ведь она, по его словам, каждый год выдвигает Минску все новые и новые условия.
19.09.2019, Baden-Württemberg, Endingen: Winzer Uwe Hiss entleert einen vollen Eimer Trauben in einen großen Behälter. Bei der Weinlese, dem sogenannten Herbsten, werden die reifen Früchte sowohl von Hand als auch mit Vollerntemaschinen von den Rebstöcken gelesen bzw. gepflückt. Winzer Uwe Hiss braucht für die Ernte auf seinen 10 Hektar Fläche ca. vier Wochen. Hier werden Trauben der Sorte Müller-Thurgau gelesen, sie sind für die Winzergenossenschaft Königschaffhausen-Kiechlinsbergen bestimmt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa | Verwendung weltweit

2019-й - хороший год для немецкого вина. Но рислинга будет меньше 17.10.2019

Виноделы Германии собрали урожай 2019 года и больше довольны качеством, чем количеством. Изменение климата меняет график работ и заставляет размещать виноградники выше на склонах.
30.01.2019, Rheinland-Pfalz, Kobern-Gondorf: Die Weinbergsterrassen bei Winningen an der Untermosel sind schneebedeckt. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Заснеженные виноградники на Мозеле (фото) 02.02.2019

Эта фотография сделана в винодельческом регионе Коберн-Гондорф на Мозеле, где делают популярные рислинги.
ARCHIV - 01.12.1993, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Das Billd zeigt die Basilika St. Kastor während des Weihnachtshochwassers im Dezember 1993. Vor 25 Jahren hat eines der schlimmsten Weihnachts-Hochwasser der deutschen Geschichte Zehntausende in Schrecken versetzt und Millionenschäden angerichtet. Zu dpa: «Nachbarn haben alles verloren» - Hochwasser-Desaster vor 25 Jahren). Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рождественскому наводнению века - 25 лет (фото) 20.12.2018

Катастрофическое наводнение случилось в Германии четверть века назад на Рейне и Мозеле.

01.12.2018, Rheinland-Pfalz, Bernkastel-Kues: Das erste Fenster des riesigen Adventskalenders ist geöffnet. An dem Fachwerkhaus wird bis zum Heiligabend ein neues der 24 Fenster geöffnet und ein neues weihnachtliches Motiv enthüllt. Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Фахверковое Рождество, или Рождественский фахверк (фото) 09.12.2018

Две типично немецкие традиции, архитектурная и праздничная, в одном месте - фахверк и рождественский календарь под одной крышей в уютном городишке на Мозеле.
Foto: Presseportal der Stadt Trier Titel: Trier Porta Nigra Römer Schlagwort: trier, porta nigra, römer, antike Fotograf: Presseportal der Stadt Trier Ort: Trier Was ist zu sehen: Ein Römer in der Porta Nigra, Erlebnisführung Das Geheimnis der Porta Nigra Thematischer Zusammenhang: Römer in Trier

Трир: Порта Нигра и другие достопримечательности 04.05.2018

Старейший город Германии, заложенный древними римлянами, долгое время был столицей западноевропейской части Римской империи. Особый след в его истории оставил Константин Великий.
04.01.2018 Der Rhein führt am 04.01.2018 bei Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) Hochwasser. Der anhaltende Regen lässt den Rhein in NRW weiter steigen. Foto: Martin Gerten/dpa | Verwendung weltweit

Из-за непогоды в Германии возникла угроза наводнений 07.01.2018

Значительно поднялся уровень воды в Рейне, Мозеле, Майне и Дунае. При сохранении подобной динамики на отдельных участках рек может быть временно прекращено судоходство.
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