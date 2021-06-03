Жесткие ограничительные меры. На них в борьбе с коронавирусом сделал ставку практически весь мир. Но некоторые страны пошли особым путем. О ситуации в Беларуси мы рассказывали не раз. В ответ на критику Лукашенко и его сторонники часто приводят в пример Швецию. Насколько оправданны эти сравнения? И как на самом деле выглядит ситуация в этой стране?
Парламентские выборы в Беларуси в минувшее воскресенье принесли сразу две сенсации. Теперь в нижней палате парламента не будет ни одного оппозиционера – лишь провластные партии. А Александр Лукашенко в резкой форме высказался в адрес России, заявив: "На хрена такой союз" с Москвой? Ведь она, по его словам, каждый год выдвигает Минску все новые и новые условия.