Идут ли Швеция и Беларусь одним путем и почему в США уже миллион зараженных. DW Новости (28.04.2020)

Жесткие ограничительные меры. На них в борьбе с коронавирусом сделал ставку практически весь мир. Но некоторые страны пошли особым путем. О ситуации в Беларуси мы рассказывали не раз. В ответ на критику Лукашенко и его сторонники часто приводят в пример Швецию. Насколько оправданны эти сравнения? И как на самом деле выглядит ситуация в этой стране?