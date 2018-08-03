 Можно ли в Германии пить воду из-под крана? | Советы туристам в Германии | DW | 03.08.2018

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Туристу на заметку

Можно ли в Германии пить воду из-под крана?

Жара - жарой, но жажда не знает времен года. В это трудно поверить, но немцы утоляют жажду не только пивом! Чем же еще?

Wasser - Вода

В среднем каждый житель Германии ежедневно расходует около 120 литров воды. С начала 1990-х годов этот показатель уменьшился примерно на двадцать литров. Из ежедневного объема всего лишь два-три литра тратится на приготовление пищи и утоление жажды. Примерно по сорок литров - на душ и туалет, семнадцать литров - на стирку. Остальное уходит на поливку садов, мытье бюргерами своих "самых любимых детей" - автомобилей, а также другие нужды.

Вода - ценный природный ресурс

Германия входит в число стран, (пока) не испытывающих недостатка в этом природном ресурсе. Сейчас здесь используется лишь 17 процентов от общего доступного объема питьевой воды - главным образом, из грунтовых и артезианских источников. На них приходится около 70 процентов. Далее следуют озера и водохранилища - 12 процентов. Необходимости экономить воду в Германии нет, но немцы это все же усердно делают. Иногда так усердно, что коммунальным предприятиям в сухую погоду приходится специально закачивать воду в канализацию - для промывки, чтобы она там не застаивалась, а на поверхность через люки не выходили дурные запахи.

Кубометр холодной воды из-под крана стоит в Германии в среднем два евро. Однако цены в разных регионах отличаются. Например, в Нижней Саксонии - 1,2 евро, в Берлине - 2,1 евро. Для сравнения: в Москве - 38,06 рубля, в Ижевске или Орле - около 17-18 рублей, то есть - в несколько раз ниже. Средний годовой счет за воду на квартиру с одним жильцом составляет в Германии 167 евро. В Лос-Анжелесе (США) - 66 евро, в Кейптауне (ЮАР) - 79 евро.

Водный счетчик

Кто отвечает за воду?

Можно ли пить воду из-под крана в Германии? Да. На этом, в принципе, можно было бы и закончить статью. Водопроводная питьевая вода является здесь одним из наиболее строго контролируемых и безопасных продуктов питания. Многие немцы рассматривают это расхожее утверждение в качестве своего рода аксиомы - не без определенной доли гордости. Водоснабжение - задача государственная, отвечают за него коммунальные предприятия. Даже намеки на возможное создание правовой базы для приватизации этого сектора в странах Евросоюза вызывают в Германии однозначно негативную реакцию - как среди жителей страны, так и среди политиков.

Контроль осуществляется на основе специального законодательного акта - Предписания о подготовке питьевой воды (Trinkwasserverordnung). Пить воду из-под крана можно спокойно. Перед подачей в систему она проходит фильтрацию, очистку и постоянный контроль. Не менее строго контролируются скважины, водохранилища и водоохранные зоны. Проблемы могут возникнуть на последних метрах, но об этом - позже.

Согласно исследованию Федерального объединения коммунальных предприятий, 83 процента жителей Германии довольны качеством водопроводной воды. 92 процента уверены в том, что она не представляет опасности. Нарекания же связаны в большинстве случае с повышенным содержанием калька или железа, но это - дело вкуса, а не безопасности.

Источники опасности

Реальные проблемы могут возникать в некоторых старых домах - там, где еще сохранились свинцовые трубы, использовать которые в Германии прекратили в 1973 году. В таких домах они подлежат замене в случае превышения действующей нормы - 0,01 мг свинца на литр. Лабораторное исследование на наличие тяжелых металлов в воде стоит около 50 евро.

Отдельная тема - нитраты, попадающие в грунтовые воды в результате удобрения полей навозом. Проблема обострилась с увеличением числа больших животноводческих хозяйств индустриального типа, которым нужно как-то от этого навоза избавляться. Причем проблема эта обострилась не только в Германии, но и в соседних Нидерландах, откуда голландский навоз везут на утилизацию в немецкие федеральные земли через границу. Немцы-владельцы полей получают за это деньги. Утилизация одного кубометра, включая транспортировку и промежуточное хранение, может достигать сейчас 25 евро.

Водоохранная зона в Дрездене

Когда навоза на поля льют больше, чем нужно растениям, нитраты просачиваются в грунтовые воды. Для их удаления из питьевой воды нужны специальные дополнительные фильтры. Многие водохозяйственные предприятия вынуждены закупать для этого новое оборудование, что приводит к повышению тарифов. На проблему уже отреагировали законодатели. В июне 2017 года в Германии вступило в силу новое предписание о правилах удобрения полей, направленное на снижение уровня вредных веществ в почве.

Несколько слов о легионеллах. Эти бактерии могут вызывать особую тяжелую форму пневмонии, а размножаются и прекрасно себя чувствуют при определенных условиях в теплой воде. Именно поэтому владельцы жилой недвижимости, сдаваемой в аренду в Германии, обязаны регулярно проводить тесты на наличие этих бактерий в системе водоснабжения и отопления, но в эти подробности мы здесь углубляться не будем.

Около фонтанов и в некоторых других местах в Германии можно увидеть таблички с перечеркнутым краном и надписью "Kein Trinkwasser". Это означает, что вода здесь - техническая, для питья не предназначена.

Из-под крана или из бутылки?

Итак, немцы могут спокойно утолять жажду водой из-под крана и дома, и на работе. Кстати, именно поэтому в немецком трудовом законодательстве нет предписания, обязывающего работодателей обеспечивать сотрудников питьевой водой. Однако сколько немца водопроводной водой не снабжай, он все равно на минералку в бутылках смотрит!

Список всех минеральных вод, разливаемых в бутылки на разных немецких источниках, превышает 800 наименований. Если поставить перед собой задачу пробовать по одному сорту в день, то на весь ассортимент уйдет больше двух лет.

Быстрее можно справиться с лечебными минеральными водами, которых сейчас на рынке - три с половиной десятка. Они проходят строгую проверку и сертификацию в соответствии с законодательством о лекарственных средствах. Где их разливают и от чего они помогают, мы расскажем в следующий раз.

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Летние напитки 

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    Состоящий из воды

    Человек на 70% состоит из воды и ежедневно теряет около 2,5 литров жидкости. Сам организм воду не производит, поэтому важно в достаточных количествах и регулярно пить. Но не все это делают. Пожилые люди, например, пьют мало. Обезвоживание наступает быстро - стоит только лишить организм воды всего на три дня, чтобы нанести ему серьезный вред, после еще двух-трех таких дней наступает смерть.

  • Вода в стакане

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    Пейте на здоровье

    Лучшее средство от головной боли - не таблетки, а вода, если принимать это чудодейственное "лекарство" в чистом виде и в качестве профилактического средства. Известный медицинский факт - уже легкое обезвоживание провоцирует усталость, снижает концентрацию внимания и вызывает головную боль. К чему приводит тяжелая дегидратация, мы уже говорили.

  • Женщина в офисе пьет воду

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Доверяй, но проверяй

    Немецкие медики рекомендуют пить 1,5 литра жидкости в день. Чуть меньше здоровому человеку не повредит. Но меньше литра - это уже слишком мало. Лучше всего полагаться на чувство жажды, а если оно хронически отсутствует или его отключает стресс, то надо поставить на видном месте или носить с собой бутылку с водой и за день ее выпивать. В жаркие дни норма должна составлять 2 литра.

  • Велосипедист в снегу

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Осторожно с нагрузками

    Больше воды надо пить не только в жару, но и в сильный мороз. Также много пить рекомендуется при заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой, поносом и рвотой. Высокие физические нагрузки при спорте также резко увеличивают потребность в жидкости.

  • Марафон

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Смерть от воды

    Осторожность должны проявлять марафонцы и прочие атлеты, от которых требуется выносливость. Если пить много и сразу, то поступающая в организм в больших количествах жидкость снижает уровень натрия в крови - гипонатриемия нарушает кровообращение и, в худшем случае, приводит к летальному исходу.

  • Вода из крана

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Вне конкуренции

    Лучший утолитель жажды - обычная вода. В Германии ее можно пить без опасений даже из-под крана. Если кому-то вода представляется слишком пресным и скучным напитком, то в графин с водой можно добавить ломтик лимона или пару листиков свежей мяты.

  • Бокал пива

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Пиво в жару

    Пиво? Известно же, что алкоголь способствует ускоренному обезвоживанию организма, а при высоких температурах воздуха негативно сказывается на кровообращении. Тем не менее, даже марафонцам на финише предлагают освежающее безалкогольное пшеничное пиво - в нем содержатся минералы и углеводы, которые организм теряет при высоких нагрузках.

  • Холодный чай

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Холодный чай

    Удивительной способностью утолять жажду обладает холодный чай. Он может быть черным, зеленым, иметь разные вкусовые добавки. Его можно приготовить из свежезаваренного чая в домашних условиях или купить в готовом виде в упаковке. Холодный чай предпочтительнее сладких газированных напитков, так как содержит, как правило, меньше сахара.

  • Чайный сервиз

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    А также горячий

    Горячий чай? Именно так и спасаются от жары жители Средней Азии, где по традиции в летний зной пьют зеленый чай. Жидкость высокой температуры стимулирует активное потоотделение - именно за счет него и охлаждается организм.

  • Имбирь

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Имбирь круглый год

    Корневища этого растения используются в качестве пряности и лекарства. Зимой имбирь укрепляет иммунитет, летом стабилизирует кровообращение. Настойка имбиря с газированной водой - полезная и вкусная альтернатива лимонаду. Добавить для вкуса можно также зеленый чай и сироп агавы.

  • Арбуз

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Арбуз со льдом

    Не требует никаких добавок арбуз. Это чудотворное средство от жажды состоит почти полностью из воды и содержит в больших количествах витамины А и С. Неудивительно, что арбуз пользуется такой популярностью в летний зной. Он великолепен не только в виде сочных ломтей, но и как коктейль - в миксере надо всего лишь смешать мякоть арбуза и кубики льда. Можно добавить имбирь и мяту.

  • Яблочный сок с добавлением миниралки

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Лимонад из сока

    Хорошо идут в жару и разнообразные соки, разбавленные газированной водой. В Германии в летний зной один из самых популярных напитков - Apfelschorle - яблочный сок с добавлением минералки. Очень вкусный "шорле" получается из смородинового сока.

  • Свекольный напиток

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Коктейли с огорода

    Прекрасной альтернативой сладким сокам являются овощные напитки. Смешивать в миксере или пропускать через соковыжималку можно все что угодно, от моркови, огурцов и свеклы до листьев салата. Прекрасно утоляет жажду томатный сок, из которого легко приготовить безалкогольный вариант знаменитого "кровавого" коктейля, добавив вустерский соус, табаско, черный перец и соль.

  • Молочный напиток

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Из молока

    Молочные напитки из кислого молока тоже утоляют жажду: индийский ласси, турецкий айран, монгольский кумыс. Повышенным спросом летом пользуются и обычные молочные коктейли с разнообразными вкусовыми добавками - от фруктов до попкорна. Но наслаждаться ими следует осторожно ввиду высокой калорийности: при проблемах с весом лучше пить молочный коктейль не во время, а вместо приема твердой пищи.

  • Ребенок играет с водой

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Береги фигуру с детства

    Исследования показывают, что дети, которые пьют больше воды, впоследствии, уже взрослыми людьми, проявляют меньше расположенности к набиранию излишнего веса, чем дети, которые предпочитают лимонады и соки. В последних, как известно, содержится много сахара.

    Автор: Элла Володина


Почему немцы не боятся пить из-под крана

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