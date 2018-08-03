Можно ли в Германии пить воду из-под крана?

Жара - жарой, но жажда не знает времен года. В это трудно поверить, но немцы утоляют жажду не только пивом! Чем же еще?
В среднем каждый житель Германии ежедневно расходует около 120 литров воды. С начала 1990-х годов этот показатель уменьшился примерно на двадцать литров. Из ежедневного объема всего лишь два-три литра тратится на приготовление пищи и утоление жажды. Примерно по сорок литров - на душ и туалет, семнадцать литров - на стирку. Остальное уходит на поливку садов, мытье бюргерами своих "самых любимых детей" - автомобилей, а также другие нужды.
Вода - ценный природный ресурс
Германия входит в число стран, (пока) не испытывающих недостатка в этом природном ресурсе. Сейчас здесь используется лишь 17 процентов от общего доступного объема питьевой воды - главным образом, из грунтовых и артезианских источников. На них приходится около 70 процентов. Далее следуют озера и водохранилища - 12 процентов. Необходимости экономить воду в Германии нет, но немцы это все же усердно делают. Иногда так усердно, что коммунальным предприятиям в сухую погоду приходится специально закачивать воду в канализацию - для промывки, чтобы она там не застаивалась, а на поверхность через люки не выходили дурные запахи.
Кубометр холодной воды из-под крана стоит в Германии в среднем два евро. Однако цены в разных регионах отличаются. Например, в Нижней Саксонии - 1,2 евро, в Берлине - 2,1 евро. Для сравнения: в Москве - 38,06 рубля, в Ижевске или Орле - около 17-18 рублей, то есть - в несколько раз ниже. Средний годовой счет за воду на квартиру с одним жильцом составляет в Германии 167 евро. В Лос-Анжелесе (США) - 66 евро, в Кейптауне (ЮАР) - 79 евро.
Кто отвечает за воду?
Можно ли пить воду из-под крана в Германии? Да. На этом, в принципе, можно было бы и закончить статью. Водопроводная питьевая вода является здесь одним из наиболее строго контролируемых и безопасных продуктов питания. Многие немцы рассматривают это расхожее утверждение в качестве своего рода аксиомы - не без определенной доли гордости. Водоснабжение - задача государственная, отвечают за него коммунальные предприятия. Даже намеки на возможное создание правовой базы для приватизации этого сектора в странах Евросоюза вызывают в Германии однозначно негативную реакцию - как среди жителей страны, так и среди политиков.
Контроль осуществляется на основе специального законодательного акта - Предписания о подготовке питьевой воды (Trinkwasserverordnung). Пить воду из-под крана можно спокойно. Перед подачей в систему она проходит фильтрацию, очистку и постоянный контроль. Не менее строго контролируются скважины, водохранилища и водоохранные зоны. Проблемы могут возникнуть на последних метрах, но об этом - позже.
Согласно исследованию Федерального объединения коммунальных предприятий, 83 процента жителей Германии довольны качеством водопроводной воды. 92 процента уверены в том, что она не представляет опасности. Нарекания же связаны в большинстве случае с повышенным содержанием калька или железа, но это - дело вкуса, а не безопасности.
Источники опасности
Реальные проблемы могут возникать в некоторых старых домах - там, где еще сохранились свинцовые трубы, использовать которые в Германии прекратили в 1973 году. В таких домах они подлежат замене в случае превышения действующей нормы - 0,01 мг свинца на литр. Лабораторное исследование на наличие тяжелых металлов в воде стоит около 50 евро.
Отдельная тема - нитраты, попадающие в грунтовые воды в результате удобрения полей навозом. Проблема обострилась с увеличением числа больших животноводческих хозяйств индустриального типа, которым нужно как-то от этого навоза избавляться. Причем проблема эта обострилась не только в Германии, но и в соседних Нидерландах, откуда голландский навоз везут на утилизацию в немецкие федеральные земли через границу. Немцы-владельцы полей получают за это деньги. Утилизация одного кубометра, включая транспортировку и промежуточное хранение, может достигать сейчас 25 евро.
Когда навоза на поля льют больше, чем нужно растениям, нитраты просачиваются в грунтовые воды. Для их удаления из питьевой воды нужны специальные дополнительные фильтры. Многие водохозяйственные предприятия вынуждены закупать для этого новое оборудование, что приводит к повышению тарифов. На проблему уже отреагировали законодатели. В июне 2017 года в Германии вступило в силу новое предписание о правилах удобрения полей, направленное на снижение уровня вредных веществ в почве.
Несколько слов о легионеллах. Эти бактерии могут вызывать особую тяжелую форму пневмонии, а размножаются и прекрасно себя чувствуют при определенных условиях в теплой воде. Именно поэтому владельцы жилой недвижимости, сдаваемой в аренду в Германии, обязаны регулярно проводить тесты на наличие этих бактерий в системе водоснабжения и отопления, но в эти подробности мы здесь углубляться не будем.
Около фонтанов и в некоторых других местах в Германии можно увидеть таблички с перечеркнутым краном и надписью "Kein Trinkwasser". Это означает, что вода здесь - техническая, для питья не предназначена.
Из-под крана или из бутылки?
Итак, немцы могут спокойно утолять жажду водой из-под крана и дома, и на работе. Кстати, именно поэтому в немецком трудовом законодательстве нет предписания, обязывающего работодателей обеспечивать сотрудников питьевой водой. Однако сколько немца водопроводной водой не снабжай, он все равно на минералку в бутылках смотрит!
Список всех минеральных вод, разливаемых в бутылки на разных немецких источниках, превышает 800 наименований. Если поставить перед собой задачу пробовать по одному сорту в день, то на весь ассортимент уйдет больше двух лет.
Быстрее можно справиться с лечебными минеральными водами, которых сейчас на рынке - три с половиной десятка. Они проходят строгую проверку и сертификацию в соответствии с законодательством о лекарственных средствах. Где их разливают и от чего они помогают, мы расскажем в следующий раз.
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