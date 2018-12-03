Мировой рекорд: 316 рождественских елок под одной крышей (фото)

Этот дом в небольшом нижнесаксонском городе похож на магазин по продаже елок и рождественских украшений.
04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.
Ноябрьские кадры из Германии
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