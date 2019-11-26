Минюст до 15 января рассмотрит вопрос исключения ФБК из списка "иноагентов"

Главное управление Минюста России по Москве до 15 января должно рассмотреть вопрос об исключении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального из списка "иностранных агентов". Об этом в субботу, 14 декабря, сообщило издание Znak.com.

Как уточнил руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, проверка продлится месяц.

В среду, 11 декабря, руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что накануне сотрудники "сдали в Минюст огромный баул с документами в рамках внеплановой проверки ФБК, которая является условием для исключения из перечня "иностранных агентов".

На следующий день после этого на счет фонда, по словам Волкова, был переведен из американского штата Флорида платеж в размере ста долларов.

Гимальди, в свою очередь, уточнил, что платеж поступил от компании Ace Trans Inc., однако не был принят, поскольку его отправили на рублевый счет.

В ФБК настаивают на необходимости исключения организации из реестра "иноагентов", поскольку она, по утверждению сотрудников фонда, вернула все деньги, ранее перечисленные из-за рубежа, иностранным источникам.

В ФБК "абсолютно уверены" в отсутствии иностранного финансирования

Минюст РФ включил ФБК в реестр "иноагентов" 9 октября. Причиной стали два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тысяч рублей, заявили в министерстве.

В свою очередь основатель фонда Алексей Навальный в интервью DW подчеркнул, что в ФБК "абсолютно уверены" в отсутствии иностранного финансирования, потому что очень много "времени и сил потратили, чтобы никогда не получать ни одной копейки из-за границы".

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