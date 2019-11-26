 Минюст до 15 января рассмотрит вопрос исключения ФБК из списка ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 14.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Минюст до 15 января рассмотрит вопрос исключения ФБК из списка "иноагентов"

Фонд борьбы с коррупцией сдал в министерство юстиции документы в рамках внеплановой проверки, сообщил ранее Леонид Волков.

Листок с надписью иностранный агент

Главное управление Минюста России по Москве до 15 января должно рассмотреть вопрос об исключении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального из списка "иностранных агентов". Об этом в субботу, 14 декабря, сообщило издание Znak.com.

Как уточнил руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, проверка продлится месяц.

В среду, 11 декабря, руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что накануне сотрудники "сдали в Минюст огромный баул с документами в рамках внеплановой проверки ФБК, которая является условием для исключения из перечня "иностранных агентов".

На следующий день после этого на счет фонда, по словам Волкова, был переведен из американского штата Флорида платеж в размере ста долларов.

Гимальди, в свою очередь, уточнил, что платеж поступил от компании Ace Trans Inc., однако не был принят, поскольку его отправили на рублевый счет.

В ФБК настаивают на необходимости исключения организации из реестра "иноагентов", поскольку она, по утверждению сотрудников фонда, вернула все деньги, ранее перечисленные из-за рубежа, иностранным источникам.

В ФБК "абсолютно уверены" в отсутствии иностранного финансирования

Контекст

Корреспондент DW пытался разыскать испанского предпринимателя, якобы оказавшего помощь Фонду борьбы с коррупцией, за что эта организация была причислена к иностранным агентам. (10.10.2019)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Навальный утверждает, что "много времени и сил потрачено на то, чтобы никогда не получать ни копейки из-за границы". Объявление ФБК "иноагентом" он назвал "абсолютно незаконным". (09.10.2019)

Минюст РФ включил ФБК в реестр "иноагентов" 9 октября. Причиной стали два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тысяч рублей, заявили в министерстве.

В свою очередь основатель фонда Алексей Навальный в интервью DW подчеркнул, что в ФБК "абсолютно уверены" в отсутствии иностранного финансирования, потому что очень много "времени и сил потратили, чтобы никогда не получать ни одной копейки из-за границы".

Смотрите также:

  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Ведущие регионы

    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 26:51

Леонид Волков: В России две серьезные политические силы - власть и мы

Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Ссылки в интернете

Znak.com

Аудио- и видеофайлы по теме

Леонид Волков: В России две серьезные политические силы - власть и мы  

Печеньки для иноагентов. Формула мирного процесса. Разборки в Сирии – "Заповедник", выпуск 94,  

ФБК Навального назвали иностранным агентом и стрельба в ФРГ возле синагоги. DW Новости  

Также по теме

Moskau Justizministerium

Минюст РФ отказался подтвердить счетами признание ФБК "иноагентом" 26.11.2019

Платежные документы, на основании которых Фонд борьбы с коррупцией был признан "иностранным агентом", засекречены, заявили в министерстве юстиции России.

Russland Kundgebung zur Unterstützung von politischen Gefangenen | Alexey Nawalny

ФБК снова перевели деньги из США 11.12.2019

Долларовый платеж из США поступил на счет ФБК оппозиционера Алексея Навального через день после того, как ФБК сдал документы в Минюст для исключения из списка "иноагентов".

Russland Kundgebung zur Unterstützung von politischen Gefangenen | Alexey Nawalny

Фонд борьбы с коррупцией подал иск против Путина 21.11.2019

Основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный попросил не считать подачу иска к Путину "политическим высказыванием".

Реклама

Самые читаемые

Съездила в Австралию: как немецкая учительница потеряла работу  

Немцы уезжают: повод для паники?  

Три сценария передачи власти в России: прогноз Екатерины Шульман  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно