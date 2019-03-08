Минобороны Германии покупает три новых правительственных самолета

В связи с участившимися поломками правительственных самолетов бундестаг постановил инвестировать 1,2 млрд евро в покупку трех новых лайнеров А350-900.
Канцлер Германии Ангела Меркель покидает из-за поломки правительственный самолет "Конрад Аденауэр" в Кельне 29 ноября 2018 года
С конца 2018 года как минимум семь официальных поездок членов правительства Германии были прерваны из-за технических проблем их самолетов. В связи с этим летный парк Министерства обороны ФРГ в ближайшее время должен пополниться тремя новыми лайнерами типа А350-900. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Соответствующий заказ бундесвер оформит еще до конца апреля. Общая сумма закупки составит 1.2 млрд евро. Эту инвестицию одобрил в среду, 10 апреля, комитет бундестага по бюджету.
"Свершилось: сегодня парламент одобрил закупку трех новеньких самолетов типа A350-900 с VIP-кабинами. Теперь предстоит заключить договор покупки", - сообщалось в четверг на странице ВВС ФРГ в Твиттер.
По официальным данным, первый самолет с дальностью полета до 15 тысяч километров должен поступить в распоряжение Минобороны до середины 2020 года. Остальные - двумя годами позже.
Частые поломки правительственных самолетов Германии
Министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в четверг, 11 апреля, был вынужден отправиться на другом самолете в США на ежегодное заседание Международного валютного фонда (МВФ) из-за того, что двумя днями ранее у правительственного лайнера А340 "Конрад Аденауэр" при приземлении в Кельне лопнула покрышка шасси. ВВС расследует обстоятельства происшествия, а Шольц тем временем полетел на самолете меньшего размера А321, который должен был совершить промежуточную посадку в Исландии на дозаправку.
Всего неделю назад, в понедельник, 1 апреля, при приземлении в Нью-Йорке лопнула покрышка у того же самого правительственного самолета "Конрад Аденауэр", на борту которого находилась делегация главы МИД Германии Хайко Маса (Heiko Maas).
В феврале 2019 года из-за неисправности в системе гидравлики шасси правительственного лайнера Airbus A319 министр Маас был вынужден продлить свое пребывание в Мали до тех пор, пока за ним и его делегацией не прислали борт A340 "Теодор Хойс".
Недавно министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller) из-за проблем с правительственным лайнером был вынужден изменить программу своего зарубежного турне по странам Африки.
Технические неполадки в самолетах Меркель и Штайнмайера
В конце января федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) не смог вовремя вылететь из Эфиопии из-за технических неполадок правительственного самолета.
Большой международный резонанс вызвал также "сбой электронных систем" самолета канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Markel), направлявшейся в ноябре 2018 года на саммит стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. В результате этой поломки Меркель пропустила открытие саммита.
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