Министерство иностранных дел Эстонской Республики

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По мнению эстонского генерал-лейтенанта Херема, нападение России на Эстонию не исключено и может произойти "в течение ближайших нескольких лет". В МИД РФ его слова пока не прокомментировали.
Сотрудник посольства Эстонии в Москве объявлен персоной нон грата на фоне шпионского скандала, сообщает МИД Российской Федерации. МИД Эстонии обдумывает, отвечать ли на действия России аналогичным шагом.
Таллин не считает Александра Лукашенко законным главой Беларуси, поэтому новому послу Эстонии Яаку Ленсменту неуместно ехать в Минск для вручения верительных грамот, заявил эстонский МИД.
Консул Эстонии в Петербурге, обвиненный ФСБ в деятельности, враждебной по отношению к РФ, должен покинуть Россию за 48 часов. Эстония в ответ вышлет российского дипломата.
МИД Эстонии назвал задержание в Петербурге эстонского дипломата постановкой и провокацией. ФСБ РФ утверждает, что консула задержали с поличным.
Российский Ил-96 нарушил границу в районе острова Вайндлоо и пробыл в воздушном пространстве около минуты. МИД Эстонии вручил ноту протеста послу РФ Александру Петрову.
Главы диппредставительств Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии вызваны на Смоленскую площадь 28 апреля.
Доступ к медицинскому обслуживанию - одно из основных прав человека даже для заключенных, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы и призвали РФ обеспечить его соблюдение для Навального.
Глава эстонского МИДа Эва-Мария Лийметс в интервью DW оценила эффективность новых санкций ЕС за Навального и рассказала об отношениях России и Эстонии.
Новые санкции ЕС против российских властей из-за суда над Алексеем Навальным - символический шаг или действенная мера? Интервью DW с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс.
Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии назвали задержание Алексея Навального неприемлемым и потребовали от российских властей немедленно освободить оппозиционера.
Глава МИД Эстонии обсудил ситуацию с временным повышением концентрации радионуклидов в воздухе с коллегами в Финляндии и странах Балтии.
По случаю 30-летия падения Берлинской стены главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявили о необходимости пресекать "попытки разделить европейские нации и построить новые стены".
Московский салют в "день повторной оккупации" Таллина является провокацией и циничным шагом, написал Урмас Рейнсалу в своем Facebook. Особенно в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа.
Немецкие парламентарии имели возможность сравнить, как вспоминают о советском прошлом в Эстонии и России, а в Петербурге узнать, как расходуются 12 млн евро, выделенные ФРГ в помощь бывшим блокадникам.
Две страны Евросоюза отказались впустить судно "Седов" из РФ, так как на нем находились курсанты из аннексированного Крыма. Инцидент в Эстонии произошел за несколько дней до визита президента этой страны в Москву.
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