Министерство иностранных дел Эстонской Республики

Глава Сил обороны Эстонии дал оценку возможности нападения России

По мнению эстонского генерал-лейтенанта Херема, нападение России на Эстонию не исключено и может произойти "в течение ближайших нескольких лет". В МИД РФ его слова пока не прокомментировали.