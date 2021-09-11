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Министерство иностранных дел Эстонской Республики

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Bildnummer: 54186755 Datum: 23.06.2010 Copyright: imago/ecomedia/robert fishman estnische Nationalflagge blau-schwarz-weiss / Estonian national flag blue-black-white /23.6.2010, estnische Nationalflagge Objekte Estland kbdig xsp 2010 quer 2011 Capital Culture Estland Estonia European Europäische Fahne Flagge Kulturhauptstadt Nationalflagge Reval Symbol Tallinn blau-schwarz-weiss estnisch estonial flag national Bildnummer 54186755 Date 23 06 2010 Copyright Imago EcoMedia Robert Fishman Estonian National flag Blue Black white Estonian National Flag Blue Black White 23 6 2010 Estonian National flag Objects Estonia Kbdig xsp 2010 horizontal 2011 Capital Culture Estonia Estonia European European Flag Flag Capital of Culture National flag Reval symbol Tallinn Blue Black white Estonian estonial Flag National

Глава Сил обороны Эстонии дал оценку возможности нападения России 11.09.2021

По мнению эстонского генерал-лейтенанта Херема, нападение России на Эстонию не исключено и может произойти "в течение ближайших нескольких лет". В МИД РФ его слова пока не прокомментировали.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Россия высылает эстонского дипломата 03.08.2021

Сотрудник посольства Эстонии в Москве объявлен персоной нон грата на фоне шпионского скандала, сообщает МИД Российской Федерации. МИД Эстонии обдумывает, отвечать ли на действия России аналогичным шагом.

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МИД Эстонии объяснил отказ отправлять нового посла в Беларусь 18.07.2021

Таллин не считает Александра Лукашенко законным главой Беларуси, поэтому новому послу Эстонии Яаку Ленсменту неуместно ехать в Минск для вручения верительных грамот, заявил эстонский МИД.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата 07.07.2021

Консул Эстонии в Петербурге, обвиненный ФСБ в деятельности, враждебной по отношению к РФ, должен покинуть Россию за 48 часов. Эстония в ответ вышлет российского дипломата.
A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

ФСБ задержала в Петербурге эстонского консула 06.07.2021

МИД Эстонии назвал задержание в Петербурге эстонского дипломата постановкой и провокацией. ФСБ РФ утверждает, что консула задержали с поличным.
18.11.2016 +++ A view from an Ilyushin Il-96 plane, transporting journalists and officials of the Russian delegation heading for the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, shows a Swiss Air Force F/A-18 fighter jet in the airspace above Switzerland, November 18, 2016. REUTERS/Denis Pinchuk/File Photo

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы 07.05.2021

Российский Ил-96 нарушил границу в районе острова Вайндлоо и пробыл в воздушном пространстве около минуты. МИД Эстонии вручил ноту протеста послу РФ Александру Петрову.
2895912 07/18/2016 Aerial view of the Foreign Ministry building in Moscow. Maksim Blinov/Sputnik |

МИД РФ вызвал послов стран Балтии и Словакии 27.04.2021

Главы диппредставительств Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии вызваны на Смоленскую площадь 28 апреля.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 20, 2021: Opposition activist Alexei Navalny attends the announcement of the verdict in the defamation case at an offsite hearing of Russia s Magistrates court at Moscow s Babushkinsky District Court. The court has found Navalny guilty of defaming WWII veteran Ignat Artyomenko and has ordered to pay a 850,000 ruble $ 11,477 fine. Video screen grab. Press Office of Moscow s Babushkinsky District Court/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F761C

Таллин, Рига и Вильнюс призвали РФ оказать медицинскую помощь Навальному 25.03.2021

Доступ к медицинскому обслуживанию - одно из основных прав человека даже для заключенных, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы и призвали РФ обеспечить его соблюдение для Навального.

Глава МИД Эстонии о санкциях за Навального и отношениях с Россией (23.02.2021) 23.02.2021

Глава эстонского МИДа Эва-Мария Лийметс в интервью DW оценила эффективность новых санкций ЕС за Навального и рассказала об отношениях России и Эстонии.
DW exclusive interview with Eva-Maria Liimets, Estonian Foreign Minister. Rechte: DW via Rosie Birchard

"Сильный сигнал" РФ: глава МИД Эстонии о санкциях ЕС из-за Навального 23.02.2021

Новые санкции ЕС против российских властей из-за суда над Алексеем Навальным - символический шаг или действенная мера? Интервью DW с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс.
Russian opposition leader Alexei Navalny walks out of a plane after arriving at Sheremetyevo airport in Moscow, Russia January 17, 2021. REUTERS/Polina Ivanova

Задержание Навального: балтийские страны призвали к санкциям ЕС против РФ 17.01.2021

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии назвали задержание Алексея Навального неприемлемым и потребовали от российских властей немедленно освободить оппозиционера.
Ein Warnschild «Radioactive» (Radioaktiv) steht am 11.12.2017 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) im «Zwischenlager Nord» (ZLN) auf dem Gelände des «Entsorgungswerk für Nuklearanlagen» (EWN). Das bundeseigene Entsorgungswerk für Nuklearanlagen errichtet bis 2021 auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Lubmin eine Zerlegehalle für radioaktiven Abfall. (zu dpa «EWN baut Zerlegehalle für Atomabfall» vom 13.12.2017) Foto: Stefan Sauer/dpa | Verwendung weltweit

В Литве не зафиксировано роста радиации 29.06.2020

Глава МИД Эстонии обсудил ситуацию с временным повышением концентрации радионуклидов в воздухе с коллегами в Финляндии и странах Балтии.

dpatopbilder - 09.11.2019, Berlin: Besucher stecken Blumen bei der Gedenkveranstaltung der Stiftung Berliner Mauer an der Bernauer Straße in Mauerschlitze der Hinterlandmauer. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel erinnern bei der Gedenkveranstaltung gemeinsam mit den Staatsoberhäuptern Polens, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns an die Öffnung der Berliner Mauer. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Страны Балтии назвали падение Берлинской стены "крахом империи зла" 09.11.2019

По случаю 30-летия падения Берлинской стены главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявили о необходимости пресекать "попытки разделить европейские нации и построить новые стены".
Fireworks explode over Poklonnaya Gora War Memorial Park during celebrations of the Victory Day, marking the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Moscow, Russia May 9, 2019. REUTERS/Evgenia Novozhenina TPX IMAGES OF THE DAY

Глава МИД Эстонии назвал провокацией салют в РФ в честь освобождения Таллина 10.07.2019

Московский салют в "день повторной оккупации" Таллина является провокацией и циничным шагом, написал Урмас Рейнсалу в своем Facebook. Особенно в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа.

19.06.2016 ***** 2876193 06/19/2016 The Admiralty building, left, and St. Isaac's, back center, in St. Petersburg. Vladimir Astapkovich/Sputnik | © picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Astapkovich

Зачем депутаты бундестага ездили в Петербург и Таллин 05.07.2019

Немецкие парламентарии имели возможность сравнить, как вспоминают о советском прошлом в Эстонии и России, а в Петербурге узнать, как расходуются 12 млн евро, выделенные ФРГ в помощь бывшим блокадникам.

Windjammerparade der Kieler Woche 2008 mit dem russischen Segelschulschiff, der Viermastbark Sedov, Sedow, Kieler Förde, Schleswig-Holstein, Deutschland, Europa , Parade of windjammers at the Kieler Woche 2008, Kiel Week 2008 with the Russian sail training ship, the four-masted bark Sedov, Sedow, Kiel Fjord, Schleswig-Holstein, Germany, Europe | Verwendung weltweit

Польша и Эстония запретили российскому судну войти в их воды 12.04.2019

Две страны Евросоюза отказались впустить судно "Седов" из РФ, так как на нем находились курсанты из аннексированного Крыма. Инцидент в Эстонии произошел за несколько дней до визита президента этой страны в Москву.
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