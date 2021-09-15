МИД Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

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Теперь уже бывший глава британского внешнеполитического ведомства возглавил министерство юстиции, а также получил должности вице-премьера и лорд-канцлера. Новым министром иностранных дел стала Элизабет Трасс.
По словам министра иностранных дел Великобритании Рааба, речь может идти о контроле над доступом боевиков к международной финансовой системе, а также обо "всем спектре санкций".
Пакет ограничительных мер Великобритании коснулся торгового, финансового и авиационного секторов Беларуси и приурочен к первой годовщине "фальсификации выборов" в этой стране.
По словам Доминика Рааба, "никаких выстрелов по HMS Defender" сделано не было. Министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что проход эсминца выполнялся "в соответствии с международным правом".
"Большая семерка" разработает механизм быстрого реагирования на пропаганду из России. Страны G7 не должны в одиночку бороться с дезинформацией из России, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Глава МИД Великобритании и госсекретарь США вновь призвали Москву к деэскалации и напомнили об ее обязательствах в рамках ОБСЕ.
В совместном заявлении глав МИД Великобритании, Германии и Франции, а также Госсекретаря США подтверждена готовность Вашингтона вернуться в СВПД при полном выполнении Тегераном его условий.
В Госдепе США и МИД Великобритании призвали освободить всех задержанных на акциях в поддержку Навального. В ЕС также осудили применение силы к демонстрантам.
В санкционных списках глава парламента Чечни, замруководителя "Росгвардии" по Чечне, вице-премьер чеченского правительства, а также тренер лошадей Кадырова в ОАЭ.
МИД Великобритании принял ответное решение после высылки двух дипломатов из Минска. Лондон не испугают попытки Лукашенко помешать говорить о фальсификациях на выборах и насилии силовиков.
По версии Минска, дипломаты "собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси". Глава МИД Великобритании назвал выдворение военного атташе и заместителя посла "абсолютно необоснованным".
Главы МИД Великобритании и Нидерландов сообщили о поддержке призыва ФРГ и Франции к введению санкций против России в связи с отравлением Навального. Общеевропейских санкций против Москвы требуют и в Европарламенте.
Гуманитарная помощь должна быть направлена на поддержку пострадавшего от войны и пандемии Донбасса, о ней будет объявлено во время визита Зеленского в Лондон, сообщил МИД Великобритании.
МИД Великобритании разработает штрафные меры против тех, кто причастен к нарушению прав человека в Беларуси. Белорусский "список Магнитского" составляется при участии США и Канады.
МИД Великобритании глубоко обеспокоен отравлением Алексея Навального, заявил Доминик Рааб. Министр назвал недопустимым использование запрещенного химоружия и призвал Москву расследовать ситуацию.
Доминик Рааб добавил при этом, что у РФ есть международное обязательство никогда не применять подобные вещества, а использование химического оружия он назвал "чистой воды гангстеризмом".
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