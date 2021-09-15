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МИД Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

14/09/2021. London, United Kingdom. Prime Minister Boris Johnson - Cabinet Meeting. The Prime Minister Boris Johnson chairs his weekly Cabinet Meeting inside the Cabinet Room of No10 Downing Street., Credit:Andrew Parsons / Avalon

Борис Джонсон сместил Доминика Рааба с поста главы МИД Великобритании 15.09.2021

Теперь уже бывший глава британского внешнеполитического ведомства возглавил министерство юстиции, а также получил должности вице-премьера и лорд-канцлера. Новым министром иностранных дел стала Элизабет Трасс.

UK/China relations. Foreign Secretary Dominic Raab makes a statement to MPs in the House of Commons, London, about relations with China. Picture date: Monday July 20, 2020. See PA story POLITICS China. Photo credit should read: PA Wire URN:54665045 |

Великобритания не исключает санкций против "Талибана" 29.08.2021

По словам министра иностранных дел Великобритании Рааба, речь может идти о контроле над доступом боевиков к международной финансовой системе, а также обо "всем спектре санкций".
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 23: Union Jacks flap in the wind in front of the Houses of Parliament on October 23, 2019 in London, England. MPs voted against the government rushing through their UK withdrawal bill last night, Tuesday. (Photo by Peter Summers/Getty Images)

Лондон ввел новые санкции по Беларуси 09.08.2021

Пакет ограничительных мер Великобритании коснулся торгового, финансового и авиационного секторов Беларуси и приурочен к первой годовщине "фальсификации выборов" в этой стране.
21.03.2013 epa03634515 The British Royal Navy's newest destroyer, HMS Defender joins the UK fleet at Portsmouth, southern England 21 March 2013. The Type 45 8,000 tonne destroyed was commissioned at a ceremony at the Naval Base in the port which will be home to all six of the RN's Type 45 class ships. The destroyer is now ready for her first overseas deployment. The Royal Navy_s newest Type 45 Destroyer, HMS Defender. EPA/CROWN COPYRIGHT RESERVED EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Глава МИД Великобритании об инциденте с эсминцем: описание РФ - "предсказуемо неточное" 24.06.2021

По словам Доминика Рааба, "никаких выстрелов по HMS Defender" сделано не было. Министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что проход эсминца выполнялся "в соответствии с международным правом".

Russische Flagge mit Emailzeichen - Hackerangriff | Russian flag with AT sign - hacker attack

Страны G7 усилят противодействие российской пропаганде 02.05.2021

"Большая семерка" разработает механизм быстрого реагирования на пропаганду из России. Страны G7 не должны в одиночку бороться с дезинформацией из России, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
6509316 06.04.2021 In this handout video grab released by Russian Defence Ministry, tanks are seen during control checks of combat readiness of the armed forces, in Russia. Russian Defense Minister Sergei Shoigu asked to ensure the high quality of control exercises and safety during the movement of forces and military equipment. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Defence Ministry

Лондон и Вашингтон "твердо противостоят" кампании РФ по дестабилизации Украины 11.04.2021

Глава МИД Великобритании и госсекретарь США вновь призвали Москву к деэскалации и напомнили об ее обязательствах в рамках ОБСЕ.

A poster of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and the late Ayatollah Ruhollah Khomeini is seen next to bank of centrifuges in what is described by Iranian state television as a facility in Natanz, in this still image taken from video released February 15, 2012. Iran trumpeted advances in nuclear technology on Wednesday, citing new uranium enrichment centrifuges and domestically made reactor fuel, in a move abetting a drift towards confrontation with the West over its disputed atomic ambitions. REUTERS/IRIB Iranian TV via Reuters TV // Eingestellt von wa

США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном при определенных условиях 18.02.2021

В совместном заявлении глав МИД Великобритании, Германии и Франции, а также Госсекретаря США подтверждена готовность Вашингтона вернуться в СВПД при полном выполнении Тегераном его условий.
Law enforcement officers detain a woman during a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia January 23, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

ЕС и США осудили задержания на митингах 23 января в России 24.01.2021

В Госдепе США и МИД Великобритании призвали освободить всех задержанных на акциях в поддержку Навального. В ЕС также осудили применение силы к демонстрантам.
27.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: Ramzan Kadyrov, head of Russia's Chechen Republic, before a State Council meeting on the development of volunteering and socially oriented NGOs, at the Moscow Kremlin. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

США и Великобритания вводят санкции против окружения Кадырова 10.12.2020

В санкционных списках глава парламента Чечни, замруководителя "Росгвардии" по Чечне, вице-премьер чеченского правительства, а также тренер лошадей Кадырова в ОАЭ.
UK/China relations. Foreign Secretary Dominic Raab makes a statement to MPs in the House of Commons, London, about relations with China. Picture date: Monday July 20, 2020. See PA story POLITICS China. Photo credit should read: PA Wire URN:54665045 |

Великобритания высылает двух белорусских дипломатов 10.11.2020

МИД Великобритании принял ответное решение после высылки двух дипломатов из Минска. Лондон не испугают попытки Лукашенко помешать говорить о фальсификациях на выборах и насилии силовиков.
The Belarusian Foreign Ministry in Minsk. Ivan Rudnev/RIA Novosti

Беларусь выслала двух британских дипломатов 10.11.2020

По версии Минска, дипломаты "собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси". Глава МИД Великобритании назвал выдворение военного атташе и заместителя посла "абсолютно необоснованным".

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Великобритания и Нидерланды поддержат введение санкций против РФ 08.10.2020

Главы МИД Великобритании и Нидерландов сообщили о поддержке призыва ФРГ и Франции к введению санкций против России в связи с отравлением Навального. Общеевропейских санкций против Москвы требуют и в Европарламенте.
24.07.2019, Großbritannien, London: Dominic Raab, neuer Außenminister von Großbritannien, steht vor dem Außenministerium, nachdem er von dem neuen Premierminister Johnson in seinem Amt ernannt wurde. Foto: Dan Kitwood/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Великобритания предоставит Украине 6,5 миллиона долларов помощи 07.10.2020

Гуманитарная помощь должна быть направлена на поддержку пострадавшего от войны и пандемии Донбасса, о ней будет объявлено во время визита Зеленского в Лондон, сообщил МИД Великобритании.
MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 23, 2020: Riot police officers detain a participant in an unauthorized protest against the inauguration of Alexander Lukashenko as Belarus President by the Minsk - Hero City Stele. Natalia Fedosenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E8209

Лондон готовит санкции за нарушение прав человека в Беларуси 24.09.2020

МИД Великобритании разработает штрафные меры против тех, кто причастен к нарушению прав человека в Беларуси. Белорусский "список Магнитского" составляется при участии США и Канады.
24.06.2016 ARCHIV - Eine britische Fahne weht am 24.06.2016 in London, Großbritannien, vor dem berühmten Uhrturm Big Ben. Die Uhr auf dem Urm zeigt einige Minuten nach Zwölf an. Die Briten haben in einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Bundesregierung steckt nach dem Brexit-Votum mitten in einem Grundsatzstreit über den Weg aus der Krise Europas. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Schäuble warnt SPD-Kabinettskollegen vor falschen Weichenstellungen vom 03.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

МИД Великобритании вызвал посла России из-за отравления Навального 07.09.2020

МИД Великобритании глубоко обеспокоен отравлением Алексея Навального, заявил Доминик Рааб. Министр назвал недопустимым использование запрещенного химоружия и призвал Москву расследовать ситуацию.
Dominic Raab - Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, First Secretary of State departs Downing Street, London, England, UK on Thursday 2 July, 2020. Picture by Justin Ng/UPPA/Avalon |

Лондон назвал правдоподобной версию причастности Кремля к отравлению Навального 06.09.2020

Доминик Рааб добавил при этом, что у РФ есть международное обязательство никогда не применять подобные вещества, а использование химического оружия он назвал "чистой воды гангстеризмом".
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