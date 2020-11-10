Великобритания высылает двух белорусских дипломатов

В ответ на объявление Минском персонами нон грата двух дипломатов Великобритании Лондон высылает двух белорусских дипломатов. Во вторник, 10 ноября, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что решение о выдворении сотрудников посольства Беларуси будет "четким посланием" властям этой страны во главе с президентом Александром Лукашенко о том, что у их несправедливого решения будут последствия.

"Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и отвратительном насилии в отношении белорусского народа", - подчеркнул Рааб.

В тот же день в британский МИД был вызван посол Беларуси Максим Ермалович, где ему было объявлено о решении выдворить дипломатов.

Беларусь выслала двух британских дипломатов

Накануне МИД Беларуси объявил о высылке военного атташе Тимоти Уайта Бойкотта и заместителя посла Лизы Тамвуд. Решение принято 8 ноября ввиду деятельности подданных Великобритании, "не совместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси", заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в эфире гостелеканала ОНТ. Британские дипломаты "собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов", в частности, они наблюдали 8 ноября за акцией протеста в центре Минска, отмечалось в сюжете ОНТ.

"По имеющимся данным, с мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных, правозащитных организаций, а также неправительственных структур. Военный атташе неоднократно посещал регионы все с той же целью. В июле представителю оборонного ведомства белорусские коллеги выносили предупреждения, но все они были проигнорированы", - утверждалось в сюжете телеканала.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Белорусская оппозиция не признает итоги выборов и добивается освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят десятки тысяч человек.

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