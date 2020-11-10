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Фото: Vuk Valcic/ZUMA/picture alliance
Фото: Vuk Valcic/ZUMA/picture alliance
Министерство иностранных дел Великобритании
Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
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Контекст
Великобритания не исключает санкций против "Талибана"
Великобритания не исключает санкций против "Талибана"
По словам Рааба, речь может идти о контроле над доступом боевиков к международной финсистеме и обо всем спектре санкций.
Политика
29.08.2021
29 августа 2021 г.
Лондон ввел новые санкции по Беларуси
Лондон ввел новые санкции по Беларуси
Пакет ограничительных мер Великобритании коснулся торгового, финансового и авиационного секторов Беларуси.
Политика
09.08.2021
9 августа 2021 г.
Рааб о ситуации с эсминцем: версия РФ - предсказуемо неточна
Рааб о ситуации с эсминцем: версия РФ - предсказуемо неточна
По словам главы МИД Великобритании, никаких выстрелов по кораблю сделано не было.
Политика
24.06.2021
24 июня 2021 г.
США и Великобритания ввели санкции против окружения Кадырова
США и Великобритания ввели санкции против окружения Кадырова
В санкционных списках Лондона и Вашингтона - глава парламента Чечни, замруководителя "Росгвардии" по Чечне.
Политика
10.12.2020
10 декабря 2020 г.
Великобритания высылает двух белорусских дипломатов
Великобритания высылает двух белорусских дипломатов
МИД Великобритании принял ответное решение после высылки двух британских дипломатов из Минска.
Политика
10.11.2020
10 ноября 2020 г.
Беларусь выслала двух британских дипломатов
Беларусь выслала двух британских дипломатов
По версии Минска, дипломаты "собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси".
Политика
10.11.2020
10 ноября 2020 г.
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Всего публикаций: 81
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