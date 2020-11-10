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Здание министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне
Фото: Vuk Valcic/ZUMA/picture allianceФото: Vuk Valcic/ZUMA/picture alliance

Министерство иностранных дел Великобритании

Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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Контекст

Доминик Рааб

Великобритания не исключает санкций против "Талибана"

Великобритания не исключает санкций против "Талибана"

По словам Рааба, речь может идти о контроле над доступом боевиков к международной финсистеме и обо всем спектре санкций.
Политика29 августа 2021 г.
Флаг Великобритании

Лондон ввел новые санкции по Беларуси

Лондон ввел новые санкции по Беларуси

Пакет ограничительных мер Великобритании коснулся торгового, финансового и авиационного секторов Беларуси.
Политика9 августа 2021 г.
HMS Defender

Рааб о ситуации с эсминцем: версия РФ - предсказуемо неточна

Рааб о ситуации с эсминцем: версия РФ - предсказуемо неточна

По словам главы МИД Великобритании, никаких выстрелов по кораблю сделано не было.
Политика24 июня 2021 г.
Глава Чечни Рамзан Кадыров

США и Великобритания ввели санкции против окружения Кадырова

США и Великобритания ввели санкции против окружения Кадырова

В санкционных списках Лондона и Вашингтона - глава парламента Чечни, замруководителя "Росгвардии" по Чечне.
Политика10 декабря 2020 г.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб

Великобритания высылает двух белорусских дипломатов

Великобритания высылает двух белорусских дипломатов

МИД Великобритании принял ответное решение после высылки двух британских дипломатов из Минска.
Политика10 ноября 2020 г.
МИД Беларуси

Беларусь выслала двух британских дипломатов

Беларусь выслала двух британских дипломатов

По версии Минска, дипломаты "собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси".
Политика10 ноября 2020 г.
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