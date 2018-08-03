МИД РФ сообщил об участии ООН в расследовании убийства журналистов в ЦАР

К расследованию убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) подключились эксперты ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Миссия ООН по стабилизации в ЦАР выделила четырех специалистов, при участии которых был проведен осмотр места преступления и допрос свидетелей в городе Сибю и селениях вблизи от места нападения, заявила она на брифинге в пятницу, 3 августа, в Москве.

По ее словам, в столице ЦАР Банги пройдет совещание с участием жандармерии ЦАР и сотрудников российского посольства, где ожидается подведение промежуточных итогов следствия. При этом, согласно первым итогам работы следственной группы, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко подверглись нападению неизвестных с целью ограбления и были убиты при попытке сопротивления.

Миссия ООН не знала о приезде российских журналистов

Захарова также сообщила, что по приезду в ЦАР россияне не обращались ни в миссию ООН, ни в местное министерство коммуникаций и СМИ или другие органы власти страны для получения аккредитации. По ее словам, в миссии ООН ничего не знали об их поездке до тех пор, пока власти Центральноафриканской республики не сообщили о нападении. "По информации ООН, журналисты перемещались по ЦАР на частном автомобиле с нанятым на месте водителем", - указала она.

Одновременно представитель российского МИД отметила, что российские инструкторы находятся в ЦАР на законных основаниях и командированы "по просьбе президента этого государства для оказания содействия в подготовке центральноафриканских военнослужащих". В их задачи входит обучение местных военных обращению с вооружением и техническими средствами, поставленными РФ на безвозмездной основе. "Данная поставка была осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права, в установленном порядке было получено разрешение комитета СБ ООН", - подчеркнула Захарова.

175 российских инструкторов в ЦАР

По данным МИД РФ, в настоящее время в ЦАР работает 175 российских инструкторов, в их числе пять военных и 170 гражданских. При этом россияне "не принимают какого-либо участия в боевых действиях на территории ЦАР", указала представитель ведомства. О сроках завершения их миссии пока говорить рано, все будет зависеть от текущей ситуации, добавила Захарова.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике на подъезде к транспортному узлу Сибю 30 июля. Россияне работали над расследованием "Российские наемники" о частной военной компании Вагнера - неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных вооруженных сил России.

Нападавшими были "бандиты в тюрбанах", говорившие не на официальных языках страны - санго и французском, сообщило правительство ЦАР после допроса водителя российских журналистов, перевозившего их и оставшегося в живых.

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