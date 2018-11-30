Мигранты с ВИЧ в Берлине: русскоязычное большинство

Сотрудник берлинской организации помощи больным СПИДом - Berliner AIDS Hilfe - Серджиу Грималши (Sergiu Grimalschi) говорит на десяти языках. Но чаще всего - на русском. Потому что подавляющее большинство посетителей, которые приходят за помощью и советом в офис благотворительной организации для ВИЧ-инфицированных в столице Германии - выходцы из стран бывшего СССР. В год Серджиу Грималши дает около полутора тысяч консультаций, и порядка 80 процентов из них - для русскоязычных клиентов.

Большинство мигрантов с ВИЧ - русскоязычные

52-летний уроженец Румынии Серджиу перебрался в Германию больше 20 лет назад, выучился на социального работника еще во времена кризиса с беженцами с Балкан и долгое время работал с наркоманами и проститутками.

Его сегодняшняя задача - помощь ВИЧ-инфицированным мигрантам в Берлине, от организации доступа к бесплатной медицине до психологической поддержки и решения социальных проблем. "Большинство ВИЧ-инфицированных мигрантов сегодня в Германии - русскоговорящие", - говорит он.

Этот феномен еще 20 лет назад никто не мог предсказать. В начале 2000-х основными клиентами подобных консультаций были выходцы с африканского континента. Но в последние полтора десятка лет на первые места в печальном рейтинге ВИЧ-позитивных мигрантов в Германии вышли выходцы из стран бывшего СССР. По словам Серджиу Грималши, перелом наступил после того, как в России и в Украине начались перебои в обеспечении ВИЧ-инфицированных медикаментами, а также после вступления в ЕС прибалтийских стран и отмены виз для граждан Грузии. Но сегодня Россия и Украина с огромным отрывом лидируют в списке стран, где ВИЧ распространяется быстрее всего.

Бегство от дискриминации в России

Серджиу Грималши

Одна из ключевых "целевых групп" Berliner AIDS Hilfe - гей-беженцы из России. Как говорит Грималши, в последнее время в Берлин перебирается много высокообразованных людей, которые подвергаются дискриминации у себя на родине. От врачей и юристов до бортпроводников крупных авиакомпаний - состоявшиеся в профессиональном плане личности в один прекрасный день понимают, что их права ограничиваются из-за ВИЧ-инфекции, бросают все и бегут в Европу.

Недостаточное лечение на родине (а в России не хватает медикаментов для ВИЧ-инфицированных) может быть поводом для предоставления трехлетнего вида на жительства в Германии по соображениям гуманитарного характера. Тем, кто получает такой статус, предоставляется не только жилье, но и бесплатный доступ к медицине. И таких немало: по словам Грималши, на данный момент времени процедуру рассмотрения статуса беженца в Берлине проходят порядка 100-150 геев из России (их общее число он оценить не берется).

Последний пример - ВИЧ-инфицированная гей-пара из России, оба партнера с высшим образованием. Одному из них было отказано в трудоустройстве в госструктурах из-за сексуальной ориентации. В результате они подали заявление о предоставлении статуса беженца в Берлине - прописанные им в России лекарства не подходят, немецкий врач уже выдал справку о недостаточности лечения на родине.

Еще одна категория посетителей - ВИЧ-инфицированные "наркобеженцы" из России. Среди них немало тех, кого преследуют власти за хранение или продажу наркотиков. Но несмотря на разные судьбы и карьеры, у русскоязычных ВИЧ-инфицированных в Германии очень похожие проблемы - языковой барьер, непонимание немецкой системы здравоохранения и… пассивная жизненная позиция, говорит Грималши. "Они постоянно ждут распоряжений сверху, а в Германии принято, что пациент что-то делает сам. Людям из бывшего СССР это трудно понять", - поясняет он. Даже запись на обычное медицинское обследование требует определенных усилий со стороны пациентов - одного телефонного звонка иногда бывает недостаточно.

Всплеск обращений от граждан Грузии

В год Серджиу Грималши дает порядка полутора тысяч консультаций. В последний год он наблюдает всплеск обращений от ВИЧ-инфицированных из Грузии, которым для поездки в Европу больше не нужны визы. Но самая трудная клиентура, по его словам, это ВИЧ-инфицированные чеченцы. Их сообщество очень закрытое, поэтому работать и говорить с ними непросто.

По его словам, фундаментальная разница немецкого подхода к ВИЧ заключается в том, что ни врачи, не социальные работники не позволяют себе оценочных и тем более осуждающих высказываний в адрес ВИЧ-инфицированных. "Мы принимаем всех, кто к нам обращается - и делаем это уважительно", - объясняет Грималши. Двери его кабинета открыты два раза в неделю с 12 до 18 часов для всех желающих в порядке живой очереди, а в остальные дни - по записи.

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