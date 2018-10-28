Мигранты в ЕС: украинцы лидируют с большим отрывом

Из Украины в Евросоюз едут на работу, из Сирии - для получения убежища, из Китая - на учебу. На граждан этих трех стран приходится ровно треть всех первичных разрешений на пребывание, выданных в 28 странах ЕС в течение 2017 года. А наибольшее число иностранцев приняли Польша, Германия и Великобритания. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 25 октября европейским статистическим ведомством Eurostat в Люксембурге.

Польша сделала ставку на трудовые ресурсы из Украины

Итак, основной поток легальной миграции в Евросоюз шел в прошлом году из Украины - и он оказался куда более масштабным, чем многие предполагали. Украинским паспортом обладает каждый пятый иностранец (21,1%), получивший в 2017 году в одной из стран ЕС вид на жительство или другой статус, разрешающий пребывание сроком свыше 3 месяцев. Данная статистика Eurostat охватывает только тех граждан из стран за пределами ЕС, которые впервые подавали документы или не делали этого более полугода (продления действующих разрешений не учитывались).

Польские сезонные работницы в Германии. В самой Польше вместо них работают украинцы

Из 3,1 миллиона таких иностранцев, получивших в 2017 году право на пребывание в ЕС, почти 662 тысячи являются гражданами Украины. При этом 88 процентов из них приехали работать. Таким образом, миграция из Украины - это ярко выраженная трудовая миграция. Другая ее специфическая особенность - она в значительной мере сфокусирована на одной-единственной стране: Польше.

Польские власти выдали в прошлом году новые разрешения на пребывание в стране свыше 585 тысячам граждан Украины. Собственно, именно это и превратило Польшу в европейского лидера по приему иностранцев. Двумя другими наиболее крупными группами иностранцев, приехавших в прошлом году не из государств ЕС жить и работать в этой стране, являются белорусы (почти 43 тысячи) и молдаване (почти 8 тысяч).

Впрочем, украинцы занимают первое место среди получателей разрешений на пребывание еще в 5 странах Евросоюза: Венгрия, Литва, Словакия, Чехия, Эстония. К тому же трудовые мигранты из Украины, по данным Eurostat, вошли в 2017 году в тройку лидеров еще и в Болгарии, Дании, Латвии и Хорватии. Таким образом, они направляются преимущественно в восточноевропейские страны, жители которых, в свою очередь, в большом количестве уезжают на заработки в западноевропейские государства ЕС.

Беженцев из Сирии принимают в Западной и Северной Европе

Второй крупнейшей группой иностранцев, впервые получивших в 2017 году право на проживание в ЕС, являются сирийцы, однако их было почти в три раза меньше украинцев: 223 тысячи. Тут практически во всех случаях речь идет о предоставлении убежища или о воссоединении семей.

Беженцы из Сирии в немецком городе Гёттингене

Граждане Сирии составили в прошлом году крупнейшую группу приехавших иностранцев в Австрии, Бельгии, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Швеции (а также в Норвегии, не входящей в ЕС). В тройку лидеров они вошли также в Финляндии.

Наибольшее число сирийцев, причем с большим отрывом, приняла Германия: 140 тысяч. На втором месте по числу выданных немецкими властями разрешений на пребывание идут граждане Афганистана (почти 53 тысячи), на третьем - Ирака (47 тысяч). Всего же ФРГ предоставила в прошлом году право остаться в стране на срок свыше 3 месяцев более 535 тысячам иностранцев, приехавших из стран за пределами ЕС, в том числе трудовым мигрантам.

Китайцы едут учиться, в основном в Великобританию

Третьей после украинцев и сирийцев группой иностранцев, получивших разрешение проживать в ЕС, стали китайцы из КНР и Гонконга: их оказалось 193 тысячи. При этом 65% из них направились в Европу учиться, еще 11% - работать. Китайцев больше всего интересует Великобритания, эта страна приняла половину всех приехавших: 96 тысяч.

Китайские студенты учатся по всему миру. В Европе их больше всего привлекает в Великобритания

Соответственно, китайцы составили в Великобритании в прошлом году крупнейшую группу вновь прибывших иностранцев, опередив граждан США (75 тысяч) и Индии (72 тысячи). А Соединенное Королевство, в свою очередь, стало третьей после Польши и Германии страной, выдавшей в 2017 году свыше полумиллиона разрешений на длительное пребывание на своей территории.

Что же касается китайцев, то в тройку лидеров они вошли также в Венгрии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Румынии (а также в Швейцарии, не входящей в ЕС)

Большого притока россиян в ЕС не наблюдается

А что же россияне? Данные Eurostat за 2017 год не подтверждают бытующего мнения о том, что они сейчас активно обзаводятся документами на право пребывания в Евросоюзе. Во всяком случае Россия не вошла в десятку тех стран, граждане которых получили наибольшее число подобных разрешений. А это, вслед за Украиной, Сирией и Китаем, Индия, США, Марокко, Афганистан, Ирак, Бразилия и Турция.

Статистика зафиксировала высокую активность россиян лишь в отдельно взятых странах. Так, Латвия предоставила в прошлом году 1625 гражданам РФ право длительного пребывания, что сделало выходцев из России крупнейшей группой получателей подобных разрешений в этой стране. На втором месте россияне оказались в Болгарии, на Кипре, в Финляндии и Чехии, на третьем - в Литве.

В большинстве случаев число полученных россиянами в этих странах разрешений колеблется в диапазоне 2-3 тысячи. Лишь в Чехии оно составило в прошлом году почти 7 тысяч. Для сравнения: гражданам Украины чешские власти выдали в 2017 году примерно треть всех разрешений: почти 19 тысяч.

Вполне возможно, что в крупнейших странах Западной Европы число предоставленных россиянам видов на жительство более высокое. Однако оно оказалось все-таки недостаточно высоким, чтобы попасть в опубликованную статистику Eurostat. В любом случае достаточно очевидно, что в целом в Евросоюзе граждане РФ в 2017 году значительной группы приезжих не составляли.

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