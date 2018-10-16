 Меркель рассчитывает на тесное партнерство с Лондоном после ″Брекзита″ | Новости из Германии о Германии | DW | 17.10.2018

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Германия

Меркель рассчитывает на тесное партнерство с Лондоном после "Брекзита"

Правительство ФРГ не теряет надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС, заявила немецкий канцлер в преддверии саммита в Брюсселе.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Отношения Великобритании и Евросоюза после "Брекзита" должны остаться тесными и доверительными, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). При этом Берлин не теряет надежды на упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза, заявила Меркель выступая в среду, 17 октября, в бундестаге с правительственным заявлением к открывающемуся вечером в тот же день саммиту ЕС.

Контекст

К настоящему моменту на уступки пошли обе стороны, и 90 процентов договора уже согласованы, подчеркивается в документе. Основным нерешенным вопросом, по мнению Меркель, остается проблема границы между членом ЕС Ирландией и входящей в Соединенное Королевство Северной Ирландией.

Берлин готов к любому сценарию

Кроме того, необходимо создать новую основу отношений между Великобританией и ЕС после "Брекзита", указала она. Вместе с тем, по словам Меркель, правительство ФРГ готово ко всем сценариям "Брекзита", в том числе и наиболее жесткому, при котором Лондон покинет ЕС без подписания соглашения.

В настоящее время переговоры об условиях "Брекзита" находятся в тупике. Главы государств и правительств стран ЕС надеются, что открывающийся 17 октября саммит придаст этому диалогу новый импульс.

Наблюдатели не исключают, что к прорыву на переговорах может привести инициатива главы делегации ЕС Мишеля Барнье, предложившего продлить на один год срок переходного периода после "Брекзита", в течение которого для граждан и предприятий не произойдет никаких изменений. Взамен Брюссель ожидает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пойдет на уступки в вопросе об ирландской границе. До сих пор Евросоюз настаивал на завершении переходного периода к концу 2020 года.

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  • Борис Джонсон

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  • Флаг ЕС

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    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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