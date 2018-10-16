Меркель рассчитывает на тесное партнерство с Лондоном после "Брекзита"

Отношения Великобритании и Евросоюза после "Брекзита" должны остаться тесными и доверительными, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). При этом Берлин не теряет надежды на упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза, заявила Меркель выступая в среду, 17 октября, в бундестаге с правительственным заявлением к открывающемуся вечером в тот же день саммиту ЕС.

К настоящему моменту на уступки пошли обе стороны, и 90 процентов договора уже согласованы, подчеркивается в документе. Основным нерешенным вопросом, по мнению Меркель, остается проблема границы между членом ЕС Ирландией и входящей в Соединенное Королевство Северной Ирландией.

Берлин готов к любому сценарию

Кроме того, необходимо создать новую основу отношений между Великобританией и ЕС после "Брекзита", указала она. Вместе с тем, по словам Меркель, правительство ФРГ готово ко всем сценариям "Брекзита", в том числе и наиболее жесткому, при котором Лондон покинет ЕС без подписания соглашения.

В настоящее время переговоры об условиях "Брекзита" находятся в тупике. Главы государств и правительств стран ЕС надеются, что открывающийся 17 октября саммит придаст этому диалогу новый импульс.

Наблюдатели не исключают, что к прорыву на переговорах может привести инициатива главы делегации ЕС Мишеля Барнье, предложившего продлить на один год срок переходного периода после "Брекзита", в течение которого для граждан и предприятий не произойдет никаких изменений. Взамен Брюссель ожидает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пойдет на уступки в вопросе об ирландской границе. До сих пор Евросоюз настаивал на завершении переходного периода к концу 2020 года.

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