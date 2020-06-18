 Меркель намерена усовершенствовать европейский проект мира и свободы | Новости из Германии о Германии | DW | 18.06.2020

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Германия

Меркель намерена усовершенствовать европейский проект мира и свободы

Во время председательства Германии в ЕС Меркель приложит усилия для защиты европейских ценностей свободы и мира, заявила канцлер ФРГ, выступая в бундестаге с правительственным заявлением.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в бундестаге

Ангела Меркель в бундестаге

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена во время председательства Германии в Европейском Союзе прилагать усилия для усовершенствования европейского мирного проекта. "Европа является открытым, динамичным устройством мира и свободы, которое мы можем и должны постоянно улучшать", - отметила Меркель в четверг, 18 июня, выступая в бундестаге с правительственным заявлением, посвященным председательству ФРГ в ЕС во второй половине 2020 года, а также саммиту ЕС, намеченному на 19 июня.

По словам канцлера, Европа нуждается в Германии в той же мере, что и Германия - в Европе. При этом Европа является не только историческим наследием, но и "проектом, ведущим в будущее", подчеркнула глава немецкого правительства.

В прошлом сообщество европейских государств росло, при этом речь идет не только о расширении ЕС, но и об углублении европейской интеграции, отметила далее Ангела Меркель. Она напомнила, что свой вклад в этот процесс внесли и конфликты, одним из последствий которых, по ее словам, стал рост взаимного доверия европейских государств.

Меркель: "Брекзит" сделал Европу сильнее

Канцлер также затронула тему выхода Великобритании из состава ЕС, произошедшего в начале текущего года. "Это решение, которого мы определенно не хотели, тоже в конечном счете привело к тому, что нами, 27 странами - членами ЕС, сильнее, чем когда-либо, руководит уверенность в том, что только совместно мы сможем соблюдать и защищать во всем мире наши европейские ценности и интересы", - указала она.

Меркель напомнила, что Евросоюз пережил многие кризисы, неоднократно возникали ситуации непонимания и ошибочных оценок. "Но они еще ни разу не привели к  расколу и отречению от Европы", - подчеркнула она.

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  • Табличка с надписью Теперь Макрон

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    Следующая задача - не допустить победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Ведь лидер праворадикального "Национального фронта" добивается выхода своей страны из ЕС. Симпатии участников движения явно на стороне самого проевропейского кандидата - Эммануэля Макрона. Хотя в целом Pulse of Europe позиционируется как надпартийное движение и конкретных политиков не поддерживает.

  • Молодежь на митинге Pulse of Europe в Мюнхене

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Молодежь хочет дружить

    "Друзья" - написали на своем самодельном плакате участники митинга в центре Мюнхена, специально выделив буквы EU - аббревиатуру Евросоюза. Молодежь особенно ценит в ЕС отсутствие внутренних границ и разнообразные возможности для школьных, студенческих и научных обменов.

  • Пожилой немец в флагом ЕС в шляпе

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Пожилые благодарны за прочный мир

    В середине марта митинги Pulse of Europe проводились уже почти в 50 городах Германии, собирая от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. На манифестации активно ходят и пожилые немцы. Для послевоенного поколения, судя по выступлениям его представителей, главная заслуга Евросоюза состоит в том, что он примирил враждовавшие веками народы и обеспечил вошедшим в него странам прочный мир.

  • Митинг Pulse of Europe в Берлине под дождем

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Митинг состоится при любой погоде

    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

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    В феврале к Pulse of Europe присоединились Амстердам и Париж, в марте последовали другие французские города, Брюссель, Лиссабон, Люксембург, Вена. Однако наибольшей поддержкой движение пока пользуется в самой Германии. А здесь 24 сентября предстоят выборы в бундестаг. Так что после летних каникул немецкие сторонники ЕС наверняка возобновят свои еженедельные митинги.

    Автор: Андрей Гурков


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