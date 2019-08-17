 Меркель назвала объединение Германии актом мужества | Новости из Германии о Германии | DW | 28.09.2019

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Германия

Меркель назвала объединение Германии актом мужества

По словам канцлера ФРГ, по своей экономической мощи "новые" земли постепенно сравниваются со "старыми".

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) отметила мужество тех граждан, благодаря которым единство Германии стало реальностью. О событиях октября 1989 года, когда в Лейпциге до 70 тыс. человек вышли на акцию протеста против правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), глава германского правительства вспомнила в еженедельном подкасте, обнародованном в субботу, 28 сентября. Новый выпуск приурочен к отмечаемому 3 октября Дню германского единства.

"Они не позволили заткнуть себе рот. Они восстали и продемонстрировали мужество", - заявила она. Канцлер ФРГ выразила уверенность, что и сегодня подобная смелость необходима, чтобы противостоять вызовам будущего.

При этом Меркель добавила, что не следует безоговорочно акцентировать внимание на различиях между западом и востоком ФРГ, поскольку они постепенно нивелируются. Так, в 1990 году экономическая мощь "новых" земель составляла лишь 43 процента от соответствующего показателя "старых". В 2018 году эта цифра выросла до 75 процентов.

Создана специальная комиссия

Контекст

В Германии отметили 20-летие падения Берлинской стены. С помощью документальных фотографий Deutsche Welle рассказывает об истории двух немецких государств и событиях, которые привели к воссоединению страны. (21.01.2009)

День германского единства в этом году отмечают после выборов, когда борьба еще не совсем окончена. Но страна должна представить изменившемуся миру свою позицию, считает Инес Поль. (03.10.2017)

 Канцлер ФРГ напомнила, что по случаю юбилейного года, открывающегося 30-й годовщиной падения Берлинской стены 9 ноября и заканчивающегося тридцатилетием германского единства 3 октября 2020 года, создана специальная комиссия, цель которой стимулировать обсуждение в обществе тех вопросов, "которые нас разъединяют", а также тем, которые сплачивают.

9 октября стало первой вехой в истории освобождения Германии 1989 года. В этот день десятки тысяч граждан нашли в себе мужество сказать "нет!" ГДР. Это был первый день мирного восстания, продлившегося четыре недели, вплоть до падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

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  • Велосипедисты

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  • Информационный указатель на маршруте

    Вдоль бывшей Берлинской стены

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    Один из информационных стендов, а всего их 29, посвященных жертвам Берлинской стены - тем, кто погиб при попытке бегства на Запад. Эти стенды с краткими биографиями жертв дополняют уже имеющиеся памятники и мемориальные доски на территории бывшего Западного Берлина.

  • Музей в бывшей сторожевой башне погранвойск ГДР

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  • Сторожевая башня

    Вдоль бывшей Берлинской стены

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    Сторожевая башня - одна из немногих сохранившихся пограничных вышек на бывшей границе ГДР и Западного Берлина. Музей открыт ежедневео (кроме понедельника), но только в теплое время года - с апреля до конца сентября. Вход - свободный. От бывшей контрольной полосы рядом не осталось никаких следов.

    Автор: Владимир Есипов


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