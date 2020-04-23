Меркель критикует регионы Германии за поспешность в снятии антивирусных ограничений

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала граждан страны быть готовыми к длительным карантинным мерам в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Никому не доставляет удовольствие это слышать, но правда в том, отметила глава правительства, что "мы живем не во время завершающей фазы пандемии, а все еще на ее начальном этапе". "Мы должны будем еще долгое время жить с этим вирусом", - указала Меркель в четверг, 23 апреля, выступая с первым правительственным заявлением в бундестаге во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В то же время канцлер подвергла резкой критике руководство некоторых земельных правительств за поспешность в снятии карантинных мер. Реализацию ими решений, принятых на прошедшей неделе во время конференции с участием Меркель, она оценила как "местами очень бойкие, чтобы не сказать слишком бойкие". Каких конкретно земельных политиков канцлер имела в виду, глава федерального правительства уточнять не стала.

Меркель пояснила, что прекрасно понимает какое тяжелое воздействие оказывают эти ограничения не только на граждан страны, но и на общество в целом. "Эта пандемия - вызов демократии, так как она ограничивает именно то, что является нашими экзистенциальными правами и потребностями", - сказала канцлер.

В борьбе с пандемией коронавируса Меркель поддержала ВОЗ

При этом Ангела Меркель призвала не обольщаться достигнутым. Снижение роста новых случаев заражения, увеличение числа выздоровевших - это лишь промежуточный успех, показывающий, что система здравоохранения Германии до сих пор держит обрушившийся на нее удар, подчеркнула канцлер.

"Но именно потому, что цифры вызывают определенные надежды, я считаю себя обязанной сказать: этот промежуточный результат хрупок, - подчеркнула она. - Мы движемся по тонкому льду, можно сказать и так: по тончайшем льду". Сегодняшние показатели, напомнила канцлер ФРГ, ничего не говорят о том, как будет выглядеть ситуация в стране через пару недель, после того как будет упрощены возможности для контактов.

На фоне обвинений, высказанных президентом США Дональдом Трампом в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Ангела Меркель заявила о полной ее поддержке. "ВОЗ является незаменимым партнером", - сказала она.

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