Меркель в Закавказье: всюду острые углы

Удивительное дело: Ангела Меркель (Angela Merkel) стерпела, что Азербайджан запретил ей, лидеру четвертой по размерам экономической державы планеты, приезжать в Баку в сопровождении одного из депутатов германского парламента, представляющего к тому же ее собственную партию ХДС. Альберту Вайлеру (Albert Weiler), занимающему в бундестаге пост заместителя председателя парламентской группы по Закавказью, после посещения Грузии и Армении придется покинуть самолет канцлера ФРГ. Меркель решила не отменять визита в азербайджанскую столицу. Но это омрачает всю ее поездку в регион.

Азербайджан: "дело Вайлера", права человека и газ

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), "взвешивание всех обстоятельств" привело к выводу, что визит в Азербайджан "имеет смысл и важен". Что же касается самого Вайлера, которому въезд запретили из-за совершенной им в свое время поездки в Нагорный Карабах, то он в интервью DW заявил, что неоднократно предлагал после посещения спорной территории с армянской стороны осмотреть линию противостояния и со стороны Азербайджана. Власти в Баку, раздув всю эту историю, сами себе навредили, считает депутат.

"Дело Вайлера" показывает: последняя часть начинающегося 23 августа трехдневного визита Меркель в Закавказье, а именно переговоры в Баку, станет самой сложной. Азербайджан в силу своих богатых запасов природного газа является стратегически важным партнером для Евросоюза, стремящегося снизить энергетическую зависимость от России. После сдачи в этом году в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ пошел в Турцию, а в перспективе будет поставляться в ЕС, значение Баку еще больше возросло. Буквально на днях, в середине августа, Азербайджан еще больше укрепил свои международные позиции, заключив с четырьмя другими странами региона конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

С точки зрения сопровождающей Меркель делегации немецких деловых кругов, важнейшей темой переговоров в Азербайджане, равно как в Грузии и Армении, будут правовые гарантии инвесторам. По информации из германских правительственных кругов, во время встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым канцлер ФРГ затронет также тему прав человека. Их нарушения в этой стране, по мнению многих немецких правозащитников, настолько серьезные, что Меркель вообще не следовало бы ехать в Баку и жать руку Алиеву перед фоторепортерами и телекамерами.

С точки зрения политических ценностей Евросоюза, Азербайджан, действительно, представляет собой "крайне сложный случай", признает научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) Уве Хальбах (Uwe Halbach). Когда представители ЕС напоминают Баку о нормах правового государства, там это отвергают как вмешательство во внутренние дела своей страны, отмечает эксперт.

Грузия: успешные реформы и невступление в НАТО

Первую остановку во время поездки по Закавказью Ангела Меркель сделает в Грузии. По мнению правительства ФРГ, эта страна добилась "впечатляющего экономического прогресса" и очевидных успехов при проведении многочисленных проевропейских реформ. В Берлине весьма положительно отзываются также о ходе борьбы с коррупцией. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2018 году роста ВВП Грузии на впечатляющие 4,5 процента. С Евросоюзом эта страна заключила соглашения о свободной торговле и об ассоциации. Ее стремление в Европу очевидно.

Грузинские военные вместе с солдатами из стран НАТО участвовали в маневрах "Достойный партнер 2018"

В то же время в Берлине помнят о грузино-российском вооруженном конфликте в 2008 году и не могут не учитывать того, как отношения с Тбилиси сказываются на взаимоотношениях с Москвой. Так что Меркель придется в очередной раз объяснять своим грузинским собеседникам, почему их страна, несмотря на успешную реформу армии, на достижения в экономике и в борьбе с коррупцией, несмотря на поддержку войск НАТО в Афганистане, по-прежнему должна ждать приема в Североатлантический альянс.

Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте именно Германия и Франция препятствовали тому, чтобы Грузии назвали конкретную дату ее вступления в альянс. Вопрос об этом по сей день не стоит "на актуальной повестке дня", отмечают в Берлине в правительственных кругах.

Армения: европейские ценности, тень Москвы и слово "геноцид"

Тема России будет играть большую роль и при посещении Армении. Лидер оппозиции Никол Пашинян стал ее новым премьер-министром в мае на волне "бархатной революции". Он взялся за реформы и объявил войну коррупции. В то же время он неустанно повторяет, что хочет сохранить тесные взаимоотношения с Россией и в области экономики, и в сфере безопасности.

Демонстранты в Ереване в мае 2018

Германии следует подать Армении сигнал, что "мы с большим вниманием следим за начавшимся процессом перемен, поскольку они явно направлены в сторону европейских норм", подчеркнул в беседе с DW Уве Хальбах, характеризуя ключевую задачу Меркель в Ереване. Задача очень непростая: всемерно поддержать обращение армян к европейским ценностям, не провоцируя при этом Москву.

Визит в Ереван будет иметь большое значение и для отношений Германии с Турцией. Ангела Меркель возложит венок к памятнику жертв геноцида армян. Когда в 2016 году бундестаг охарактеризовал убийство примерно 1,5 миллиона армян в Османской империи сто лет назад как геноцид, это привело к острому конфликту с Анкарой. Следует внимательно следить за тем, произнесет ли канцлер Германии в Ереване слово "геноцид".

Смотрите также:

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Начало военных действий в Карабахе 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Война и беженцы В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Международные посредники в урегулировании конфликта После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Территория спора Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Напоминание о войне В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Эскалация карабахского конфликта В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Роль и позиция России по Карабаху Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Болевые точки Нагорного Карабаха В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Нагорный Карабах - замороженный конфликт? Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока. Автор: Наталья Позднякова

