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Международная конференция Global Media Forum (GMF)

Global Media Forum - международная конференция, которую ежегодно проводит Deutsche Welle.

Ежегодная международная конференция Global Media Forum (GMF) проводится в Бонне под эгидой медиакомпании Deutsche Welle начиная с 2008 года. Участие в ней принимают как представители СМИ и гражданского общества, так и политики. С 2015 года в рамках Global Media Forum вручается премия DW "За свободу слова". Также в ходе форума проходит награждение победителей международного конкурса The Bobs - Best of Online Activism ("За гражданскую активность в Сети"), который DW проводит с 2004 года.

Меркель и Тихановская на Global Media Forum в Бонне (14.06.2021) 14.06.2021

В этом году международная конференция Global Media Forum под девизом "Прорыв и инновации" прошла в онлайн-формате. В мероприятии приняли участие Ангела Меркель, Армин Лашет и Светлана Тихановская.

Что говорили на саммитах G7 и НАТО о России и встрече Байдена с Путиным. DW Новости (14.06.2021) 14.06.2021

В Брюсселе стартовал саммит НАТО. Первый - после президентства Трампа и с Джо Байденом в должности президента США. Накануне закончился саммит G7, где Байден также дебютировал в своей новой роли. Одной из самых важных тем на переговорах стали отношения с Россией и Китаем. Их будущее участники саммитов обсудили накануне встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня.
ILLUSTRATION - ARCHIV - epa03367764 A Myanmar journalist wears a black cap that reads 'Press Freedom' as he take a picture in front of the Dagon Township court, Yangon, Myanmar, 23 August 2012. EPA/NYEIN CHAN NAING (zu dpa-Themenpaket «Tag der Pressefreiheit» vom 01.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Канцлер Германии на форуме GMF в Бонне напомнила о важности защиты свобод 14.06.2021

У свободы выражения мнений есть границы, нарушение прав и свобод других недопустимы, заявила Ангела Меркель. А глава ее партии Армин Лашет подчеркнул значимость независимой журналистики и борьбы с фейками.
26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) | Verwendung weltweit

На конференции GMF в Бонне обсудят борьбу с фейками и безопасность журналистов 14.06.2021

Журналисты-расследователи часто подвергаются давлению, их собеседники - преследованиям, атакам и штрафам, указала спецдокладчик ООН. Роль СМИ в обществе приобрела особую важность в пандемию COVID-19.
A protester displays a placard during a rally to support press freedom in Hong Kong on March 2, 2014. The rally was staged following the attack of a former editor of local liberal newspaper which comes at a time of growing unease over freedom of the press in the southern Chinese city, with mounting concerns that Beijing is seeking to tighten control over the semi-autonomous region. +++ (C) Getty Images/AFP/P. Lopez

Что общего у журналистов в России, Беларуси и Турции 28.05.2019

Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне.
DW Global Media Forum 2019 | Freedom of Speech Award 2019 | Sedat Ergin (former Editor-in-chief, daily newspaper Hürriyet, Turkey) and Anabel Hernández (Journalist) © DW/F. Görner

Мексиканская журналистка Эрнандес получила премию DW "За свободу слова" 27.05.2019

Мексиканская журналистка Анабель Эрнандес удостоена премии Deutsche Welle "За свободу слова" за ее вклад в борьбу с коррупцией и за защиту свободы мнений у себя на родине.
DW Global Media Forum 2019 | Live-Video-Conference: Peter Limbourg (Director General, Deutsche Welle, Germany) and Frank-Walter Steinmeier (President of the Federal Republic of Germany) © DW/P. Böll

Президент ФРГ обеспокоен культурой общения в соцсетях 27.05.2019

На открытии Global Media Forum президент ФРГ назвал результаты выборов Европарламента "позитивным голосом в пользу Европы". Франк-Вальтер Штайнмайер обратил внимание на ужесточение тона общения в соцсетях.
26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) | Verwendung weltweit

GMF 2019: СМИ, популисты и борьба за власть 27.05.2019

Кому принадлежит власть в СМИ, политике и обществе? Об этом будут дискутировать участники Global Media Forum в Бонне, который в 12-й раз проводит медикомпания Deutsche Welle.
2019, Moskau, Russland, Einer der engsten Unterstützer des russischen Oppositionelles Alexey Nawalny Leonid Volkov steht in Moskau vor dem Gericht. Er wird wegen der Organisation der Protesten im September 2018 angeklagt.

Главу штаба Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток 22.05.2019

Леонид Волков арестован из-за митинга против повышения пенсионного возраста. Соратник Алексея Навального не сможет принять участие в конференции Global Media Forum, которую проводит DW.
Deutsche Welle Global Media Forum 2018 / Keynote: Mariya Gabriel (European Commission, Commissioner for Digital Economy, Bulgaria) © DW/F. Görner

В Бонне открылась ежегодная конференция Global Media Forum 11.06.2018

Международная медиаконференция в Бонне проходит в 11-й раз. Участники форума отмечают значимость журналистских расследований. Основной темой мероприятия выступает глобальное неравенство.
GMF-2018: Как СМИ помогают преодолеть неравенство в мире

GMF-2018: Как СМИ помогают преодолеть неравенство в мире 11.06.2018

Главной темой Global Media Forum в Бонне станет глобальное неравенство. 2000 участников со всего мира обсудят роль и практические возможности СМИ в борьбе с этим явлением.
Mikhail Khodorkovsky (Founder, Open Russia, Russia) and Ingo Mannteufel (Head of Department for Russia, Ukraine and Turkey, Deutsche Welle, Germany) / Deutsche Welle Global Media Forum 2017

Как Россия влияет на общественное мнение в соседних странах (видео) 21.06.2017

Как Россия влияет на общественное мнение в соседних странах, а также как этому противостоять, обсуждали журналисты из Грузии, Польши и Германии на Global Media Forum в Бонне.

В Бонне обсудили инструменты российской пропаганды (21.06.2017) 21.06.2017

Как Россия влияет на общественное мнение в соседних странах, а также как этому противостоять, обсуждали журналисты из Грузии, Польши и Германии на Global Media Forum в Бонне.
2563066 01/28/2015 Russia Today newsroom during a live program in English. Evgeny Biyatov/RIA Novosti

Как в Бонне обсуждали "кнопки" российской пропаганды 20.06.2017

На Global Media Forum в Бонне говорили о влиянии российской пропаганды на соседние с Россией страны. Например, в Грузии среди каналов влияния оказалась церковь.
Mikhail Khodorkovsky (Founder, Open Russia, Russia) and Ingo Mannteufel (Head of Department for Russia, Ukraine and Turkey, Deutsche Welle, Germany) / Deutsche Welle Global Media Forum 2017

Михаил Ходорковский: Люди голосуют за Путина от безысходности 19.06.2017

Выступая на Global Media Forum в Бонне, создатель фонда "Открытая Россия" объяснил, почему власть Владимира Путина скоро может зашататься и почему важны уличные протесты в РФ.
Global Media Forum 2017: Identity and Diversity | Banner für Newsletter

Global Media Forum: СМИ в эпоху популизма и фейковых новостей 19.06.2017

Уже в десятый раз на Global Media Forum в Бонне встречаются журналисты, политики и представители НПО. Они обсуждают феномен "постправды" и популизм. На форуме также вручена премия "За свободу слова".
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