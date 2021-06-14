Global Media Forum - международная конференция, которую ежегодно проводит Deutsche Welle.
Ежегодная международная конференция Global Media Forum (GMF) проводится в Бонне под эгидой медиакомпании Deutsche Welle начиная с 2008 года. Участие в ней принимают как представители СМИ и гражданского общества, так и политики. С 2015 года в рамках Global Media Forum вручается премия DW "За свободу слова". Также в ходе форума проходит награждение победителей международного конкурса The Bobs - Best of Online Activism ("За гражданскую активность в Сети"), который DW проводит с 2004 года.
В Брюсселе стартовал саммит НАТО. Первый - после президентства Трампа и с Джо Байденом в должности президента США. Накануне закончился саммит G7, где Байден также дебютировал в своей новой роли. Одной из самых важных тем на переговорах стали отношения с Россией и Китаем. Их будущее участники саммитов обсудили накануне встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня.