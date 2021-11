Global Media Forum - международная конференция, которую ежегодно проводит Deutsche Welle.

Ежегодная международная конференция Global Media Forum (GMF) проводится в Бонне под эгидой медиакомпании Deutsche Welle начиная с 2008 года. Участие в ней принимают как представители СМИ и гражданского общества, так и политики. С 2015 года в рамках Global Media Forum вручается премия DW "За свободу слова". Также в ходе форума проходит награждение победителей международного конкурса The Bobs - Best of Online Activism ("За гражданскую активность в Сети"), который DW проводит с 2004 года.