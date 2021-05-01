"Медуза", DOXA и другие: что стоит за преследованием журналистов в России

В этом году Россия отмечает Всемирный день свободы печати небывалыми для современной истории страны репрессиями в отношении СМИ и журналистов. Их клеймят иностранными агентами - как "Медузу", отправляют в спецприемники - как главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, и под домашний арест - как журналистов DOXA. Колоссальное давление на работников медиа происходит на фоне обострения отношений с западными странами, разгрома штабов Алексея Навального и подготовки к выборам в Госдуму. Почему это происходит и когда закончится - в материале DW.

"Медуза" в списке СМИ-"иноагентов": потеря рекламодателей и сокращение зарплат

"Мы действительно не знаем, что делать дальше", - так заканчивает обращение к читателям главный редактор "Медузы" Иван Колпаков. 23 апреля Минюст внес одно из крупнейших независимых русскоязычных интернет-изданий в реестр СМИ-"иностранных агентов".

Согласно российскому законодательству, средство массовой информации может быть признано "иноагентом", если оно получает финансирование или какое-либо имущество из-за рубежа. Как пояснили в Минюсте телеканалу "Дождь", "Медузу" включили в реестр "на основании документов, поступивших от органов государственной власти". О каких именно источниках иностранного финансирования идет речь, в ведомстве не уточнили.

Российский Минюст включил издание "Медуза" в реестр СМИ-"иностранных агентов"

Теперь "Медуза", которая зарегистрирована в Латвии, во всех своих сообщениях вынуждена огромным шрифтом предупреждать читателя, что конкретный материал создан СМИ-"иноагентом". Кроме того, после включения в реестр издание должно отчитываться перед Минюстом о своих расходах. Из последних сообщений "Медузы" следует, что она уже начала терять рекламодателей. Это привело к снижению зарплат вдвое. Руководители издания теперь рассчитывают на пожертвования читателей, хотя раньше принципиально отказывались от такой модели финансирования медиа.

Давление на СМИ в России усиливается

"Медуза" пополнила список СМИ-"иностранных агентов", в котором сейчас значатся 19 медиакомпаний и физических лиц. В конце 2017 года иностранными агентами стали финансируемые Конгрессом США "Голос Америки", "Радио свобода", телеканал "Настоящее время" и несколько их региональных проектов. В этом же реестре состоят не только издания, но и простые журналисты из независимых медиа - Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая. Из-за попадания в список они вынуждены регулярно отчитываться перед государством обо всех своих доходах и расходах.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов

Вместе с тем журналистов стали подвергать и обыкновенному силовому прессингу. В начале апреля сотрудники ФСБ провели обыск у московского журналиста Романа Анина из-за его расследования о главе "Роснефти" Игоре Сечине. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов отсидел 15 суток в спецприемнике за шуточный твит, в котором была указана дата несанкционированного митинга. Последние несколько дней полицейские стали приходить домой к журналистам, которые работали на прошедшей 21 апреля несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Некоторых отпускали после предъявления редакционного задания, другим оформляли протокол об участии в протестах.

В связи с протестами фактически под домашним арестом оказались четверо редакторов студенческого издания DOXA. В Следственном комитете России считают, что они зазывали несовершеннолетних на несанкционированный митинг за освобождение Алексея Навального. Такие призывы следователи увидели в видеоролике, на котором редакторы DOXA убеждают студентов, что угрозы отчислением из вуза за участие в акциях - незаконны.

Журналисты студенческого издания DOXA в суде

"Видео было лишь поводом для давления, - считает редактор издания Никита Кучинский. - Скорее всего, мы стали целью для правоохранительных органов, потому что мы одно из немногих изданий, которые занимаются студенческой тематикой - давлением на студентов, неправомерными отчислениями, увольнениями преподавателей".

Беспрецедентная кампании против свободы слова

Такого масштабного и жесткого подавления свободы слова в России директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова не помнит с 1996 года, когда этот центр появился. "Это и жесткие ограничения на распространение онлайн-контента, и блокировки, и уголовная ответственность, к которой журналистов теперь привлекают гораздо чаще, - перечисляет Арапова. - Это запредельная жесткость в делах, связанных с освещением журналистами массовых акций".

Галина Арапова

За последние 10 лет законодательство в сфере массовой информации поменялось так сильно, что даже далекие от политической повестки журналисты осознают опасность своей работы, замечает Арапова.

Политолог Константин Калачев затруднился вспомнить аналогичную по масштабам кампанию против свободы слова в современной истории России, но привел исторический пример: "Можно вспомнить времена Александра III или Николая I. Мы возвращаемся к истоками, когда казалось, что крайняя степень охранительства и турбоконсерватизм спасут монархию и империю".

Преследование журналистов и оппозиционеров во многом связано с парламентскими выборами, которые назначены на 19 сентября, говорит политолог. "[Властям] важно не допустить вторую Болотную", - рассуждает Калачев, имея в виду массовую оппозиционную акцию против итогов президентских выборов, которая прошла на Болотной площади в Москве в мае 2012 года и сопровождалась жесткими задержаниями и столкновениями с полицией. "Когда объявят, что "Единая Россия" получила большинство на выборах, могут начаться протесты, - полагает политолог. - Сейчас власть пытается их купировать". По его словам, для протеста нужны триггеры и лидеры. Триггером может стать результат выборов, лидеры-организаторы будут за решеткой, а независимые СМИ, которые могли бы честно об этом рассказывать, - разгромлены

Революция или смена поколений? Когда прекратится давление на СМИ

Одновременно с этим защищать журналистов в судах становится все сложнее. "Многие дела [против журналистов] - политические, поэтому судья, потупив взор, выносит решение, которое его, видимо, попросили вынести, - говорит Галина Арапова. - Тогда остается обращаться за справедливостью только в Европейский суд по правам человека. А хотелось бы добиваться справедливости в национальных судах". Директор Центра защиты прав СМИ полагает, что российские судьи и сами стали заложниками меняющихся отношений в стране.

Никита Кучинский

Редактор DOXA Никита Кучинский уверен, что лучшее, что могут сделать для своей защиты от государственных репрессий независимые СМИ, - это продолжать работать и рассказывать обо всем, что с ними происходит. "Продолжение работы - это лучшая защита от дальнейших нападок, - считает он. - Чем шире огласка, тем меньше будет давление".

Менее оптимистично смотрит на ситуацию Константин Калачев. Он предполагает, что период реакции может закончиться через пару-тройку лет, но такие быстрые перемены возможны только в том случае, если в России произойдет революция. Она, по словам Калачева, может начаться, если экономический кризис перерастет в социальный, а тот, в свою очередь, - в политический.

Впрочем, есть надежда, что оттепель в России настанет раньше. Повлиять на это может благоприятный исход встречи президентов России и США, которая предварительно намечена на лето. "Во многом положение [тех, кого власть считает "пятой колонной"] внутри России, зависит от отношений России с внешним миром, - говорит Калачев. - Возможно, встреча Путина с Байденом что-то изменит с точки зрения того, как Россия позиционирует себя во внешнем мире".

По прогнозу политолога, пессимистичный вариант - это смена поколений во власти через 5-10 лет: "Уйдут старики, придут новые люди и все поменяется". Сейчас же постсоветская элита, по мнению Калачева, пытается взять реванш за проигрыш в Холодной войне.

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