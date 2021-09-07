МВД, ФСБ и Росгвардии могут позволить блокировать сайты

МВД России, Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу войск национальной гвардии РФ, а также Роскомнадзор могут наделить полномочиями для блокировки ряда сайтов. Это следует из постановления правительства РФ о внесении изменений в распоряжение от октября 2012 года. Документ размещен в понедельник, 6 сентября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сайты об изготовлении взрывчатки и оружия

Речь идет об онлайн-страницах, в частности, распространяющих данные о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении и переделке оружия.

Критерии оценки необходимости блокировки будут разработаны в рамках межведомственного приказа.

Документ предложили в МВД России

Постановление подписано российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Разработчиком документа стало МВД РФ.

Проект подготовлен в связи с внесением поправок в закон "Об оружии", которые ужесточают контроль за его оборотом. Изменения предложили после стрельбы в казанской гимназии №175 в мае этого года.

Ильназ Галявиев 11 мая устроил взрыв и стрельбу в казанской школе, из которой его ранее отчислили за неуспеваемость. Девять человек - семь детей и две учительницы - погибли. Еще свыше 20 получили ранения. Галявиев признал свою вину.

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