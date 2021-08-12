ФСБ подозревает в госизмене главного конструктора гиперзвуковых систем

ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова. Как сообщает агентство ТАСС в четверг, 121 августа, его подозревают в госизмене. Официальных обвинений ему пока не предъявлено.

"Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца", - рассказал агентству источник в правоохранительных органах. Суд рассмотрит вопрос о мере пресеченияв ближайшее время.

Согласно данным из открытых источников, Куранов - доктор технических наук, и, кроме руководства НИПГС, является профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. "Александр Куранов - один из востребованных российских специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах", - рассказал ТАСС источник в научных кругах.

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