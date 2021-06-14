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Город в России, столица Республики Дагестан.
Мы в шаге от того, чтобы домашнее насилие стало основанием для предоставления политического убежища, считает Лола Тагаева, оценивая действия полиции в отношении скрывавшихся от насилия женщин в Махачкале.
Халимат Тарамову после задержания в Махачкале увезли обратно в Чечню, откуда она уехала после угроз и побоев из-за своей сексуальной ориентации, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть".
В Махачкале перестали выходить на связь координатор открывшегося накануне штаба Навального Эдуард Атаев и его помощник Мурад Манапов. Атаев - активист движения "Голос" в Дагестане.
Ранее сообщалось, что с телефона Александра Горбунова в Махачкале якобы поступил звонок о минировании. После проверки МВД заявило, что уголовное дело возбуждено не будет.
При выгрузке нефти в порту Махачкалы на танкере "Волжского морского пароходства" произошло возгорание. Четыре человека погибли, перекачка нефти в порту приостановлена.
Османа Хасбулатова, задержанного 30 апреля в аэропорту Махачкалы, подозревают в хищении государственных средств на сумму более 20 миллионов рублей.
По информации "Интерфакса", исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова обвиняют в хищении 40 миллионов рублей из бюджета города.
Сиражутдин Дациев госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее сотрудники дагестанского "Мемориала" неоднократно получали угрозы убийством.
В Махачкале убит Абу Мухаммад, возглавлявший местную ячейку ИГ. Его называют одним из организаторов теракта в Волгограде в 2013 году.
Массовое отравление питьевой водой в Махачкале вызвано недостаточным хлорированием, сообщает Роспотребнадзор. По данным Минздрава, госпитализированы 364 человека, большинство из них - дети.
В видеообращении Путину Джалалдинов жаловался на задержку зарплат, а также на разрушения в селе. Сообщается, что сам мужчина сразу после записи обращения уехал из Кенхи в Махачкалу.
За последние два года активность боевиков на Северном Кавказе заметно упала. Но эксперты считают это временным затишьем и с тревогой ждут возвращения кавказских боевиков из Сирии.
Семеро боевиков-исламистов убиты в ходе спецоперации в окрестностях Махачкалы, сообщают российские правоохранительные органы. Среди убитых - женщина, подготовленная для терактов-самоубийств.
Среди уничтоженных в Махачкале исламистов оказался муж волгоградской смертницы Дмитрий Соколов. Боевик отказался сдаться властям, несмотря на уговоры матери.
Четыре человек стали жертвами двойного теракта в административном центре Дагестана Махачкале. Два автомобиля были взорваны возле здания службы судебных приставов.
С решительным осуждением теракта в Дагестане, в результате которого погибли 13 и были ранены более 100 человек, выступил Евросоюз. Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования России.
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