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Махачкала

Город в России, столица Республики Дагестан.

Budget 2017. PICTURE POSED BY MODEL File photo dated 09/03/15 of a shadow of a man with a clenched fist as a woman cowers in the corner. Chancellor Philip Hammond announced funding totalling £20 million to support the campaign against violence against women and girls during his budget speech. Issue date: Wednesday March 8, 2017. See PA story BUDGET Main. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:30454932 |

Комментарий: Разгром шелтера в Дагестане касается каждой женщины в России 14.06.2021

Мы в шаге от того, чтобы домашнее насилие стало основанием для предоставления политического убежища, считает Лола Тагаева, оценивая действия полиции в отношении скрывавшихся от насилия женщин в Махачкале.
ILLUSTRATION - Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (gestellte Szene), aufgenommen am 02.04.2020 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance (model released) | Verwendung weltweit

Полиция в Дагестане задержала чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в семье 11.06.2021

Халимат Тарамову после задержания в Махачкале увезли обратно в Чечню, откуда она уехала после угроз и побоев из-за своей сексуальной ориентации, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть".
MAKHACHKALA, DAGESTAN - APRIL 25: A general view of the hometown of suspected Boston bombers Tamerlan and Dzhokhar Tsarnayev, on April 25, 2013 in Makhachkala, the Russian region of Dagestan. Their mother Zubeidat Tsarnaeva has attacked the US authorities over the death of her son Tamerlan, 26, who was killed during a shootout with police. Dzhokhar, 19, who was in hospital at the time of the press conference, has now been moved from the Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston to Fort Devens prison. (Photo by Sergey Rassulov/Getty Images)

В Махачкале пропали сотрудники штаба Алексея Навального 12.04.2021

В Махачкале перестали выходить на связь координатор открывшегося накануне штаба Навального Эдуард Атаев и его помощник Мурад Манапов. Атаев - активист движения "Голос" в Дагестане.
Alexander Gorbunov, Autor des Telegram-Kanals Stalingulag Copyright: Irina Filatova, DW

В Махачкале не стали возбуждать дело против автора "Сталингулага" 12.07.2019

Ранее сообщалось, что с телефона Александра Горбунова в Махачкале якобы поступил звонок о минировании. После проверки МВД заявило, что уголовное дело возбуждено не будет.
Title: Kaspisches Meer Schlagwörter: Die Verteilung des kaspischen Meeres Bilderbeschreibung:Kaspisches Meer liegt zwischen Iran, Rissland, Turkmenistan, Aserbaidschan und Kasachstan quelle: IRNA Agency http://www.irna.ir/fa/News/82949838

Из-за пожара в порту Махачкалы возбуждено уголовное дело 11.06.2019

При выгрузке нефти в порту Махачкалы на танкере "Волжского морского пароходства" произошло возгорание. Четыре человека погибли, перекачка нефти в порту приостановлена.
MAKHACHKALA, RUSSIA - FEBRUARY 2, 2018: A view of a city district council building in Makhachkala, the capital of Dagestan. Alexander Ryumin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS072A19

Министр экономики Дагестана арестован по подозрению в мошенничестве 02.05.2019

Османа Хасбулатова, задержанного 30 апреля в аэропорту Махачкалы, подозревают в хищении государственных средств на сумму более 20 миллионов рублей.
MAKHACHKALA, RUSSIA – JANUARY 30, 2018: A square by the Dagestan government building. Alexander Ryumin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS071B6E

В Махачкале задержали врио мэра по обвинению в хищении бюджетных средств 07.11.2018

По информации "Интерфакса", исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова обвиняют в хищении 40 миллионов рублей из бюджета города.
(c) Memorial

В Махачкале избит глава дагестанского "Мемориала" 28.03.2018

Сиражутдин Дациев госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее сотрудники дагестанского "Мемориала" неоднократно получали угрозы убийством.
In this file photo dated Dec. 29, 2010, a Russian Special Forces officer aims his weapon during a security raid at a village outside Makhachkala, the regional capital of Russia's province of Dagestan. Clashes between authorities and Islamic militants have become part of everyday life in Dagestan, the largest and most violent of Russia's mostly Muslim provinces in the North Caucasus, a breeding ground for terror spreading all the way to Moscow. (ddp images/AP Photo/NewsTeam, File) /// eingest. sc

ФСБ сообщила о ликвидации в Дагестане главы ячейки ИГ 04.12.2016

В Махачкале убит Абу Мухаммад, возглавлявший местную ячейку ИГ. Его называют одним из организаторов теракта в Волгограде в 2013 году.
Ein Wasserhahn mit laufendem Wasser und Kalkablagerungen picture-alliance/dpa/R.Fellens

В Махачкале 364 человека госпитализированы из-за отравления питьевой водой 30.10.2016

Массовое отравление питьевой водой в Махачкале вызвано недостаточным хлорированием, сообщает Роспотребнадзор. По данным Минздрава, госпитализированы 364 человека, большинство из них - дети.
[39893154] Chechen capital Grozny ITAR-TASS: GROZNY, CHECHNYA, RUSSIA. MAY 29, 2013. A tower of the Imperial Bridge (L) with Grozny City highrise buildings in the distance. (Photo ITAR-TASS / Yuri Mashkov)

"Черновик": В Чечне сожгли дом местного жителя, пожаловавшегося Путину 13.05.2016

В видеообращении Путину Джалалдинов жаловался на задержку зарплат, а также на разрушения в селе. Сообщается, что сам мужчина сразу после записи обращения уехал из Кенхи в Махачкалу.
Bildunterschrift:Islamic fighters from the al-Qaida group in the Levant, Al-Nusra Front, wave their movement's flag as they parade at the Yarmuk Palestinian refugee camp, south of Damascus, to denounce Israels military offensive on the Gaza Strip, on July 28, 2014. Israeli shells struck a UN school in Gaza early today, killing 16, as ground troops made a signficant push into the territory despite Palestinian efforts to broker a 24-hour truce. AFP PHOTO/RAMI AL-SAYED (Photo credit should read RAMI AL-SAYED/AFP/Getty Images)

Махачкала - Дамаск - Махачкала: почему боевики с Кавказа уезжают воевать в Сирию 13.10.2014

За последние два года активность боевиков на Северном Кавказе заметно упала. Но эксперты считают это временным затишьем и с тревогой ждут возвращения кавказских боевиков из Сирии.
In this file photo dated Dec. 29, 2010, a Russian Special Forces officer aims his weapon during a security raid at a village outside Makhachkala, the regional capital of Russia's province of Dagestan. Clashes between authorities and Islamic militants have become part of everyday life in Dagestan, the largest and most violent of Russia's mostly Muslim provinces in the North Caucasus, a breeding ground for terror spreading all the way to Moscow. (ddp images/AP Photo/NewsTeam, File) /// eingest. sc

В Дагестане убиты семеро боевиков 18.01.2014

Семеро боевиков-исламистов убиты в ходе спецоперации в окрестностях Махачкалы, сообщают российские правоохранительные органы. Среди убитых - женщина, подготовленная для терактов-самоубийств.
An explosion on a bus in the south Russian city of Volgograd is seen in a still image taken from video footage shown on Russian television channel Rossiya 24 October 21, 2013. A female suicide bomber attacked a bus in southern Russia on Monday, authorities said, killing at least six people in the deadliest such blast outside the volatile North Caucasus region in nearly three years. REUTERS/Handout/Rossiya 24 (RUSSIA - Tags: CIVIL UNREST CRIME LAW) NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Муж взорвавшей волгоградский автобус террористки убит в Махачкале 16.11.2013

Среди уничтоженных в Махачкале исламистов оказался муж волгоградской смертницы Дмитрий Соколов. Боевик отказался сдаться властям, несмотря на уговоры матери.
Investigators work at the site where two bombs exploded in Makhachkala in this still photograph taken from video May 4, 2012. As many as 20 people were killed and 30 more wounded when two powerful blasts hit a police post outside the capital of Russia's violence-plagued Dagestan region, Russian media reported on Friday. REUTERS/Bashir Aliev/NewsTeam/Handout (RUSSIA - Tags: CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

В Махачкале в результате теракта погибли 4 человека 20.05.2013

Четыре человек стали жертвами двойного теракта в административном центре Дагестана Махачкале. Два автомобиля были взорваны возле здания службы судебных приставов.
A view of a site where two bombs exploded, in Makhachkala May 4, 2012. As many as 20 people were killed and 30 more wounded when two powerful blasts hit a police post outside the capital of Russia's violence-plagued Dagestan region, Russian media reported on Friday. REUTERS/Abdula Magomedov/NewsTeam/Handout (RUSSIA - Tags: CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Евросоюз осуждает двойной теракт в Махачкале 04.05.2012

С решительным осуждением теракта в Дагестане, в результате которого погибли 13 и были ранены более 100 человек, выступил Евросоюз. Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования России.
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