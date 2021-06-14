"Черновик": В Чечне сожгли дом местного жителя, пожаловавшегося Путину

В видеообращении Путину Джалалдинов жаловался на задержку зарплат, а также на разрушения в селе. Сообщается, что сам мужчина сразу после записи обращения уехал из Кенхи в Махачкалу.