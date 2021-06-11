 Полиция в Дагестане задержала чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в семье | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2021

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Россия

Полиция в Дагестане задержала чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в семье

Халимат Тарамову после задержания в Махачкале увезли обратно в Чечню, откуда она уехала после угроз и побоев из-за своей сексуальной ориентации, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть".

Женщина в красной куртке с раскрытой ладонью

В Махачкале полицейские задержали жительницу Чечни Халимат Тарамову, сбежавшую от побоев в семье. Силовики пришли в квартиру, где находились женщины, скрывающиеся от домашнего насилия, сообщила правозащитница Светлана Анохина вечером в четверг, 10 июня. Один из них взял объяснения у девушки, которая тремя днями ранее ушла из дома из-за избиений.

Затем полиция ушла, но через некоторое время в дверь вновь позвонили. В квартиру вломилась толпа силовиков и выволокла из помещения Анохину и волонтерок проекта "Марем", который оказывает помощь жертвам домашнего и сексуального насилия на Северном Кавказе, рассказала представительница "Марем" Екатерина Нерозникова правозащитному порталу "ОВД-Инфо". Всех находившихся в квартире отвезли в отделение полиции, а жительницу Чечни увезли на другом автомобиле в неизвестном направлении.

По сведениям правозащитной организации "Российская ЛГБТ-сеть", девушку увезли обратно в Чечню. Правозащитники утверждают, что Тарамова покинула регион, столкнувшись с избиениями и угрозами из-за своей сексуальной ориентации.

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    Автор: Никита Баталов


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