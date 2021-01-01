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Марлен Дитрих

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 13, 2018: Russian pianist Denis Matsuev (L) and Russian soprano Anna Netrebko perform during concert by opera stars ahead of the 2018 FIFA World Cup, at Moscow's Red Square. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Дитрих, Клуни, Горбачев: юбилеи и юбиляры 2021 года 01.01.2021

Эд Ширан, Борис Ельцин, Йозеф Бойс, Анна Нетребко... В 2021 году будет немало поводов вспомнить о тех, кто оставил яркий след в истории или делает нашу жизнь интереснее.
ARCHIV - Schauspielerin Marlene Dietrich (undatierte Aufnahme) bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame der Satire» in Mainz. Zu ihrem 20. Todestag am 6. Mai 2012 soll sie damit geehrt werden. dpa/lrs (nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Юбилеи 2021 года 30.12.2020

2021 год богат на юбилеи исторических личностей и современных звезд. Среди них - Фридрих Дюрренматт, Борис Ельцин, Роза Люксембург и Марлен Дитрих.

Erich Maria Remarque (1898-1970) German author of the greatest WWI novel, All Quiet on the Western Front, (1929), arrives in New York City during his 13 year exile from Nazi Germany. 1939 | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эрих Мария Ремарк: судьба, книги, женщины 25.09.2020

50 лет назад, 25 сентября 1970 года, не стало Эриха Марии Ремарка. Он до сих пор остается самым популярным немецким писателем в России.

Dateinamen: 9737 Das letzte Kleid der Marlene Dietrich ©RBB,Arte.jpg Titel: 9737 Das letzte Kleid der Marlene Dietrich Bildbeschreibungen (1-2 Sätze): Film Still aus 'Das letzte Kleid der Marlene Dietrich' Doku Copyright: ©RBB/Arte

Поющая пила покоряет публику (видео) 14.05.2018

Казалось бы, пила - совсем не музыкальный инструмент. Но в руках талантливых исполнителей она способна великолепно запеть. На ней играла, например, Марлен Дитрих.

Поющая пила покоряет публику 14.05.2018

Казалось бы, пила - совсем не музыкальный инструмент. Но в руках талантливых исполнителей она способна великолепно запеть. На ней любила играть, например, Марлен Дитрих.
Dateinamen: 9737 Das letzte Kleid der Marlene Dietrich ©RBB,Arte.jpg Titel: 9737 Das letzte Kleid der Marlene Dietrich Bildbeschreibungen (1-2 Sätze): Film Still aus 'Das letzte Kleid der Marlene Dietrich' Doku Copyright: ©RBB/Arte

5 легендарных звезд без "Оскара" (фотогалерея) 03.03.2018

От Мэрилин Монро до Альфреда Хичкока - целый ряд знаменитостей Голливуда так и не удостоились заветной премии. Не везло с "Оскаром" и некоторым известным деятелям европейского кино.
L'actrice allemande Marlene Dietrich (1901-1992) dans une scene fameuse du film L'Ange bleu (Der Blaue Engel - The blue angel) de Josef von Sternberg (1894-1969), sorti en 1930 - photo d'exploitation Atlas-Film d'epoque - 100 Must-Reads Heinrich Mann der Untertan

Звезды, успех и пропаганда: 100 лет кинокомпании UFA 18.12.2017

Наша фотогалерея - о вековой истории немецкой киностудии UFA, которая была основана 18 декабря 1917 года.

ARCHIV - Schauspielerin Marlene Dietrich (undatierte Aufnahme) bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame der Satire» in Mainz. Zu ihrem 20. Todestag am 6. Mai 2012 soll sie damit geehrt werden. dpa/lrs (nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

6 фактов из жизни Марлен Дитрих 06.05.2017

Ровно 25 лет назад, 6 мая 1992 года, умерла голливудская звезда немецкого происхождения Марлен Дитрих. У нее были тысячи платьев, сотни любовников, и ее именем назван один астероид.
ARCHIV - Schauspielerin Marlene Dietrich (undatierte Aufnahme) bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame der Satire» in Mainz. Zu ihrem 20. Todestag am 6. Mai 2012 soll sie damit geehrt werden. dpa/lrs (nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

10 цитат Марлен Дитрих 13.04.2015

Настоящие друзья - те, которым можно позвонить в четыре утра". +++ Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen.
German actress Diane Kruger arrives for the premiere of the movie Farewell, My Queen (Les Adieux à la reine) during the 62nd Berlin International Film Festival, in Berlin, Germany, 09 February 2012. The movie has been selected as the Berlinale's opening film and is part of the main competition. The 62nd Berlinale takes place from 09 to 19 February. Photo: Sebastian Kahnert dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Какую из немецких кинозвезд вы считаете самой красивой? 13.04.2015

Десять красавиц на сто лет немецкого кинематографа - это, наверное, немного. Но и по ним можно судить, как менялись вкусы зрителей. А кто нравится больше всего вам?
ARCHIV - Udo Walz berät eine Kundin am 16.07.2014 in einem seiner Salons in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Как записаться к личному парикмахеру канцлера Меркель 27.03.2015

Самый знаменитый парикмахер Германии стриг Марлен Дитрих, красил волосы террористке Ульрике Майнхоф и причесывал супермодель Клаудию Шифер. Но его любимица - канцлер Германии.
Undatierte Aufnahme des Schriftstellers Erich Maria Remarque. Er errang mit seinem desillusionierenden Kriegs-Roman Im Westen nichts Neues (1929) Weltruhm. 1938 wurde ihm von den Nationalsozialisten die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, seine Bücher verbrannt. Über die Schweiz flüchtete er 1939 in die USA, wo er 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt. Erich Maria Remarque wurde am 22. Juni 1898 in Osnabrück geboren und starb am 25. September 1970 in Locarno.

Экспозиция в Грайфсвальде посвящена Эриху Марии Ремарку 03.09.2013

Роман с Марлен Дитрих, непростые отношения с Томасом Манном, помощь эмигрантам - на выставке можно узнать о малоизвестных фактах биографии немецкого писателя.
***Diese Bildmotive stehen für einmalige aktuelle Berichterstattungen über das Bayerische Nationalmuseum bzw. seine Ausstellungen honorarfrei zur Verfügung*** Handtasche Chanel 2.55 Handtasche Chanel 2.55, Paris 1955 Copyright: Bayerisches Nationalmuseum München

Сумка в истории: от валютного киоска до вместилища чувств 07.05.2013

Для женщины сумка – "домик", для социолога – зеркало души, а для историка – индикатор развития общества. 300 редких экспонатов в Мюнхене говорят с каждым на его языке.
Eine Tasche von Christian Lacroix steht am 10.04.2013 Exponate in der Ausstellung: Taschen im Bayerischen Nationalmuseum in München (Bayern). Vom 11.04. bis zum 25.08.2013 werden europäische Taschen aus der Zeit vom 16. bis zum 21. Jahrhundert gezeigt. Foto: Inga Kjer/dpa pixel

От кошелька короля до ридикюля Марлен Дитрих: в Мюнхене открылась выставка сумок 11.04.2013

Экспозиция в Баварском национальном музее не только иллюстрирует направления развития моды, но и представляет сумки как показатель степени зрелости общества.
Hanna Schygulla spielt die Hauptrolle in Rainer Werner Fassbinder's Lili Marleen, der Verfilmung des Lebens der Saengerin Lale Andersen. Der Film wird zur Zeit in Muenchen, Berlin und Zuerich gedreht. (AP-Photo/goe/HO)

"Лили Марлен": песня-легенда справляет юбилей 29.08.2011

Ровно семьдесят лет назад, в 1941 году, "Солдатское радио Белграда" впервые передало в эфир песню, которой было суждено стать "звучащим символом" Второй мировой войны и самым знаменитым гимном пацифизма...
A model wears a creation by Hermes during one of the shows staged on the 7th day of the Ready to Wear Spring-Summer 2007 fashion week in Paris, France, Saturday 07 October 2006. EPA/SEBASTIEN SORIANO/LE FIGARO +++(c) dpa - Report+++

Тяжелый спутник жизни: немцы посвятили чемодану персональную выставку 17.12.2010

Чемоданы, сумки и рюкзаки - неизменные спутники в путешествиях. И они могут немало рассказать, убеждает выставка "Дорожные попутчики - больше, чем просто багаж", проходящая в Германском национальном музее Нюрнберга.
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