Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Эд Ширан, Борис Ельцин, Йозеф Бойс, Анна Нетребко... В 2021 году будет немало поводов вспомнить о тех, кто оставил яркий след в истории или делает нашу жизнь интереснее.
2021 год богат на юбилеи исторических личностей и современных звезд. Среди них - Фридрих Дюрренматт, Борис Ельцин, Роза Люксембург и Марлен Дитрих.
50 лет назад, 25 сентября 1970 года, не стало Эриха Марии Ремарка. Он до сих пор остается самым популярным немецким писателем в России.
Казалось бы, пила - совсем не музыкальный инструмент. Но в руках талантливых исполнителей она способна великолепно запеть. На ней играла, например, Марлен Дитрих.
Казалось бы, пила - совсем не музыкальный инструмент. Но в руках талантливых исполнителей она способна великолепно запеть. На ней любила играть, например, Марлен Дитрих.
От Мэрилин Монро до Альфреда Хичкока - целый ряд знаменитостей Голливуда так и не удостоились заветной премии. Не везло с "Оскаром" и некоторым известным деятелям европейского кино.
Наша фотогалерея - о вековой истории немецкой киностудии UFA, которая была основана 18 декабря 1917 года.
Ровно 25 лет назад, 6 мая 1992 года, умерла голливудская звезда немецкого происхождения Марлен Дитрих. У нее были тысячи платьев, сотни любовников, и ее именем назван один астероид.
Настоящие друзья - те, которым можно позвонить в четыре утра". +++ Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen.
Десять красавиц на сто лет немецкого кинематографа - это, наверное, немного. Но и по ним можно судить, как менялись вкусы зрителей. А кто нравится больше всего вам?
Самый знаменитый парикмахер Германии стриг Марлен Дитрих, красил волосы террористке Ульрике Майнхоф и причесывал супермодель Клаудию Шифер. Но его любимица - канцлер Германии.
Роман с Марлен Дитрих, непростые отношения с Томасом Манном, помощь эмигрантам - на выставке можно узнать о малоизвестных фактах биографии немецкого писателя.
Для женщины сумка – "домик", для социолога – зеркало души, а для историка – индикатор развития общества. 300 редких экспонатов в Мюнхене говорят с каждым на его языке.
Экспозиция в Баварском национальном музее не только иллюстрирует направления развития моды, но и представляет сумки как показатель степени зрелости общества.
Ровно семьдесят лет назад, в 1941 году, "Солдатское радио Белграда" впервые передало в эфир песню, которой было суждено стать "звучащим символом" Второй мировой войны и самым знаменитым гимном пацифизма...
Чемоданы, сумки и рюкзаки - неизменные спутники в путешествиях. И они могут немало рассказать, убеждает выставка "Дорожные попутчики - больше, чем просто багаж", проходящая в Германском национальном музее Нюрнберга.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact