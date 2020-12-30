Дитрих, Клуни, Горбачев: юбилеи и юбиляры 2021 года

Эд Ширан, Борис Ельцин, Йозеф Бойс, Анна Нетребко... В 2021 году будет немало поводов вспомнить о тех, кто оставил яркий след в истории или делает нашу жизнь интереснее.
Бронзовый президент СССР в стеганой куртке и с молотком в руке теперь украшает город Дессау-Рослау. И это не первое скульптурное изображение Горбачева в Германии.
Германия благодарна Горбачеву за то, что идею воссоединения страны удалось воплотить в жизнь так быстро. В России Горбачева до сих пор критикуют за то, что он якобы "продал ГДР" задешево.
Борис Ельцин в разговоре с Биллом Клинтоном называл Владимира Путина демократом, а также жестким и надежным человеком с внутренним стержнем.
Между патриотической истерией и скепсисом: как встретили немцы начало Первой мировой войны 100 лет назад? Как сложились их судьбы? Героиня этой статьи - Роза Люксембург.
22 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Ганса Шолля - создателя и активного участника молодежной подпольной организации "Белая роза", казненного нацистами.
Настоящие друзья - те, которым можно позвонить в четыре утра". +++ Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen.