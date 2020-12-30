Дитрих, Клуни, Горбачев: юбилеи и юбиляры 2021 года

Юбилеи 2021 года

Марлен Дитрих

Она была одной из величайших див XX века. Марлен Дитрих создала образ роковой женщины, который сильно повлиял на моду и стиль. В Берлине Дитрих играла в театре, снималась в немом кино, но переломным для нее стал 1930 год, в котором вышел "Голубой ангел" (на фото). За ним последовало приглашение в Голливуд, где она стала мировой знаменитостью. 27 декабря будет отмечаться 120 лет со дня ее рождения.

Автор: Татьяна Вайнман