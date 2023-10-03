Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Монумент, посвященный свободе и единству, в Берлине все еще не завершен. Многие задаются вопросом: а нужен ли столице памятник стоимостью в два десятка миллионов евро?

3 октября в Германии отмечают День германского единства - через 33 года после воссоединения Германии. Монумент свободы и единства должен был быть торжественно открыт к 30-летию объединения - в 2019 году. Однако этого не произошло. Политические дебаты, бюрократические препятствия, проблемы безопасности и нехватка финансирования задержали начало и соответственно - завершение строительства.

Строительство ведется с мая 2020 года. Как подтвердили на запрос DW в проектном бюро Milla & Partner в Штутгарте, постамент перед "Форумом Гумбольдтов", где когда-то стоял Берлинский городской дворец, почти завершен. И сама конструкция, которая победила на конкурсе дизайнеров в 2011 году, известная в народе как "Einheitswippe" и напоминающая "детские качели", по-видимому, обретает форму. По данным Milla & Partner, 32 готовых сегмента из стали в производственном цеху в земле Северный Рейн - Вестфалия также ждут отправки в Берлин. И, тем не менее, возникла новая проблема.

Памятник не будет закончен в 2023 году

"Работа над Монументом свободы и единства не будет завершена в нынешнем году, - сообщил креативный директор Себастьян Лец (Sebastian Letz) в интервью DW. - Мы составили план реализации в 2024 году и передали его недавно государственному министру по вопросам культуры и СМИ". Теперь решение - за министром Клаудией Рот (Claudia Roth).

DW отправила запрос в бюро министра по вопросам культуры и СМИ. "Все участники проекта стараются обеспечить быстрое завершение строительства монумента", - объяснила представитель государственного министра по вопросам культуры. Однако точную дату открытия может назвать только генеральный подрядчик проекта - штутгартское бюро Milla & Partner. "По данным генерального подрядчика, в настоящее время наблюдаются задержки в строительстве из-за проблем с субподрядчиком в секторе металлоконструкций", - поясняют сотрудники бюро министра культуры.

Проект: платформа с чуть загнутыми к небу краями, длина - 50 метров, подвижна, как весы или детские качели Фото: Milla & Partner

Причиной также может быть и рост затрат на строительство памятника. Первоначально речь шла о 15 миллионах евро, потом - о 17 миллионах евро. Теперь эта сумма может быть еще выше, подозревает публицист Андреас Апельт (Andreas Apelt) из Берлинской ассоциации немецкого гражданского общества. В интервью DW он признался, что "не особенно рад этому памятнику".

Радость от падения Берлинской стены

Кого-нибудь еще устраивает идея Монумента свободы и единства в Берлине? Его создание было инициировано в 1998 году активистом за гражданские права в бывшей ГДР Гюнтером Нуком (Günter Nooke), бывшим президентом Федерального управления строительства и регионального планирования Флорианом Маусбахом (Florian Mausbach), журналистом Юргеном Энгертом (Jürgen Engert) и первым демократически избранным премьер-министром ГДР Лотаром де Мезьером (Lothar De Maizière), чтобы отдать дань памяти "освобождающей радости, которой способствовало падение Берлинской стены, исторического счастья и слез радости".

В 2007 году по решению бундестага было решено построить и установить этот монумент за счет федеральных средств. Затем началась политическая борьба: бюджетный комитет парламента временно отказал в выделении средств. Значение и смысл памятника были подвергнуты сомнению. Наконец, вторая резолюция бундестага, принятая в 2017 году, закрепила решение о строительстве памятника. Церемония закладки фундамента состоялась спустя три года - в 2020 году.

С тех пор на строительной площадке перед уже завершенным и открытым "Форумом Гумбольдтов" в центре Берлина кипела работа. Одна из конструкций монумента - платформа с чуть загнутыми к небу краями длиной 50 метров, укрепленная на опоре и подвижная как весы или детские качели. Согласно плану, если больше людей перейдут в одну сторону, чаша весов соответственно наклонится. Изгиб чаши призван образовать своего рода сцену, на которой большими золотыми буквами будет выбит лозунг протестовавших в 1989 году: "Мы - народ. Мы - единый народ".

"Политический китч", "аттракцион" и "слабая образность", - такой была критика противников монумента, тогда как его сторонники хвалили "сильную символику": как и в 1989 году, сторонникам и противникам пришлось прийти к взаимопониманию и действовать сообща, чтобы реализовать эту идею.

Достигнуть согласия становится все труднее

"Какое единство следует праздновать?" - говорит Аннеттe Аме (Annette Ahme) из общественной ассоциации Historische Mitte в интервью DW. По ее мнению, безоговорочное присоединение ГДР к Федеративной Республике Германия без сопутствующих обсуждений конституции было неправильным, и процесс объединения между Востоком и Западом с тех пор провалился. "И теперь памятник должен это увековечить?" - задается риторическим вопросом эксперт.

Олафу Циммерману (Olaf Zimmermann), управляющему директору Немецкого совета по культуре, не хватает широкой социальной поддержки памятника, символ которого, "качели единства", по его мнению, "уже не актуален". Почему проект памятника так долго откладывался? "Потому что в итоге никто этого не хочет", - утверждает Циммерман. Он также не уверен в том, нужен ли кому-нибудь еще этот памятник, учитывая растущую напряженность между восточными и западными землями Германии.

Хендрик Берт (Hendrik Berth), профессор психологии и исследователь трансформации в Дрезденском техническом университете, говорит о разных взглядах восточных и западных немцев на немецкое единство. "Возможно, следовало быстро поставить памятник в 1991/1992 году", - предполагает он. "Чем дольше времени это займет, тем сложнее будет найти то, что могло бы хотя бы обеспечить достижения согласия". Он считает маловероятным, что памятник единству будет иметь особый эффект, по крайней мере, как вклад в сохранение внутреннего единства.

По мнению активиста за гражданские права Андреаса Апельта, сближение Востока и Запада неизбежно. "Воссоединение было счастливой удачей в истории сразу после того, как протестующие свергли диктатуру. Мы должны сохранить импульс того времени и с оптимизмом идти в будущее", - подчеркнул Апельт.

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