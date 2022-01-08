После беспорядков в Казахстане немцы-переселенцы спешат уехать из страны

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После массовых протестов и обострения политической ситуации в Казахстане этнических немцев, желающих выехать в Германию, может стать больше. С какими трудностями они сталкиваются, выясняла DW.
Накануне распада бывшего СССР в 1989 году в Казахстане проживало около миллиона этнических немцев. После первой волны эмиграции в Германию в республике к началу 2000-х годов осталось примерно 350 тысяч немцев. Сегодня, спустя двадцать лет, немецкая диаспора по численности занимает седьмое место, насчитывая чуть более 170 тысяч человек. Процесс выезда немцев на историческую родину хоть и не в таких темпах, как раньше, но продолжается до сих пор. Более того, экономическая, а теперь и политическая ситуация в Казахстане, может вызвать новый всплеск эмиграции. Однако сдерживающим фактором в последние два года стала пандемия и меры борьбы с ней в самой Германии.
Многие этнические немцы, уже получившие разрешение о приеме, хотели бы как можно скорей покинуть Казахстан, но им приходится ждать немецкой визы около полугода. DW связалась с некоторыми семьями переселенцев, которые поделились своими проблемами и страхами, усилившимися в связи с последними событиями в Казахстане.
Семья Марксов из Нур-Султана планировала свой переезд в Германию в 2021 году. Разрешение о приеме в Германии уже было получено, но у супругов родилась вторая дочь, поэтому было решено немного подождать, чтобы не ехать с грудным ребенком на руках. "Сейчас записаться на прием - это как выиграть в лотерею, и я пока не знаю, как это сделать. Я несколько раз попытался, но у меня ничего не получилось, - рассказывает Андрей Маркс в интервью DW. - Дело в том, что запись производится только онлайн - ни позвонить, ни лично прийти в консульство из-за пандемии нельзя. Время для приема документов обновляется на сайте посольства автоматически в полночь по европейскому времени, а в Казахстане - в пять утра. Сайт посольства работает в это время с сильными перебоями.
Пока ты вносишь данныевсех членов семьи и пытаешься их отправить, выясняется, что время приема уже занято. Так как моя семья состоит из четырех человек - жена, двое детей и я, то мне до сих пор еще не удалось записаться. Таких неудачников, судя по форумам, в которых общаются переселенцы из Казахстана, очень много. В результате появились посредники, которые за три тысячи тенге с человека записывают людей на прием. Нередко получается так, что удается записать членов одной семьи на разные дни. Хорошо, что мы живем в столице Казахстана, в которой находится посольство, а что делать тем, кто вынужден приезжать из других городов и деревень?" - задается резонным вопросом Андрей Маркс.
По его словам, свободных мест для записи на прием на очередной день не так много, едва ли с десяток, а желающих записаться несколько сот человек. Люди впадают в отчаяние. Именно поэтому они вынуждены платить деньги посредникам, которые, по всей видимости, работают со специальными компьютерными программами. Но на этом хождения по мукам не заканчиваются, подчеркивает Андрей.
"Мало того, если я смогу сдать документы в конце февраля, то визу мне придется ждать еще около полугода. Связано это уже с другой проблемой: в Германии для переселенцев, прибывающих в страну, всего два карантинных отеля, а это значит, что въехать в страну ты можешь только тогда, когда в них освобождаются места", - рассказывает Андрей.
Когда возникают такие чрезвычайные ситуации, как это произошло недавно в Казахстане, то людей охватывает тревога, что они не смогут уехать из страны. Семью Марксов не коснулись беспорядки в Казахстане, она живет в пригороде столицы, где все было более или менее спокойно, но страх ощутили и они, когда оказались в информационном вакууме из-за того, что была отключена мобильная связь и интернет. Быть отрезанным от всего мира - неприятное ощущение, признается Андрей в интервью DW. "Мы стараемся не вмешиваться в политические события, держимся особняком, потому что практически сидим на чемоданах, но у меня, как и у многих моих знакомых, есть друзья и родственники в Алматы и других городах, за которых мы очень сильно переживали", - подчеркивает собеседник DW.
Факт того, что многих немцев напугала ситуация в Казахстане и они спешно начали оформлять документы на выезд из страны подтверждает другой собеседник DW - 32-летний Виталий Диденко, который работает программистом в общественной организации немцев города Нур-Султана "Возрождение". Имея на руках разрешение о приеме (Aufnahmebescheid), он сам смог записаться для получения визы в посольство на начало февраля 2022 года.
"После протестных акций и массовых волнений в Казахстане, следствием которых стало отключение мобильной связи и интернета, а также блокировка банковских карт, из-за которой люди боялись остаться без средств к существованию, резко увеличилось число людей, которые обращаются в общество "Возрождение", чтобы им помогли оформить документы на выезд в Германию. Это случилось сразу, как только была восстановлена связь и жизнь вернулась в обычное русло. Те, кто еще раздумывал, решили уезжать", - подтверждает в интервью DW Виталий Диденко.
Самому Виталию, как он сам считает, сильно повезло, потому что он едет один в Германию, у него пока нет семьи и ему при онлайн-записи надо было внести только свою фамилию и данные. "Я программист по профессии, и могу подтвердить, что сайт посольства работает из рук вон плохо. Ровно в пять утра, когда сотни людей пытаются зарегистрироваться на прием одновременно, сайт начинает жестко тормозить, выдает ошибку - "сервер недоступен". Я сам получил решение о приеме в Германию 2 декабря 2021 года и на следующее утро попытался записаться на прием, но сделать мне это удалось лишь 10 дней спустя, то есть у меня было много бессонных ночей. Я себя спрашиваю, а как бы это делали мои родители-пенсионеры, у которых есть только кнопочные телефоны и нет навыков работы с компьютером?".
Виталий подчеркивает, когда в Казахстане во время протестов и массовых беспорядков был отключен интернет и мобильная связь, это особенно почувствовали молодые казахстанцы, которые выросли с этими средствами коммуникации. Находиться в информационном вакууме было очень страшно.
"Раньше, когда в Казахстане проходили митинги, то власти ограничивали какие-то конкретные ресурсы, скажем, WhatsApp или Telegram. Сейчас же был полностью отключен интернет. Из-за этого даже банки остановили свою работу. До 10 января мы были отрезаны от мира. Мы хотели снять деньги в супермаркете "Метро", но когда подъехали, то увидели ворота, закрытые железной цепью. В некоторых районах города терминалы загружали на грузовики и увозили. Мы сильно испугались, что останемся без денег. У всех было подавленное состояние и чувство, что началась война. Сейчас, слава богу, все восстановилось, и мы можем общаться с родственниками даже в Германии. К мерам ограничения из-за пандемии теперь прибавился еще и комендантский час: с 23 часов до семи утра нельзя без веской причины появляться на улицах города", - сетует Виталий.
Он считает, что ни Казахстану, ни Германии не выгодно, чтобы этнические немцы толпами уезжали на историческую родину. Германия пытается финансировать поддержку культуры, родного языка и традиций немецкого меньшинства в Казахстане. Но если экономическая и политическая ситуация в республике еще более ухудшится, то немцы будут стремиться как можно скорей уехать к своим родственникам на историческую родину.
55-летняя Ольга Вагнер из Алматы в начале января вместе с семьей - дочерью и внучкой - оказалась в эпицентре массовых протестов и последовавших за ними беспорядками с мародерством. "Мы живем недалеко от административного центра города и с 17 этажа наблюдали за тем, как толпы людей двигались к нему, потом были массовые беспорядки, перестрелки, взрывались шумовые гранаты. На улицах царил настоящий хаос. Мы боялись, что теперь не сможем выехать из Казахстана. Нам казалось, что в республике началась война и что нам надо спасаться. С 5 по 11 января так ни разу и не вышли из квартиры, потому что на улице находиться было опасно. Из-за того, что отключили интернет, мы только по местному телевидению узнавали о том, что мирная демонстрация переросла в мятеж и мародерство. В этой тяжелой ситуации отчетливо поняли, что приняли правильное решение - жить в более безопасной стране. Если до этого момента мы еще сомневались в правильности нашего выбора, то теперь хотелось одного - как можно скорей уехать отсюда", - подчеркивает в интервью DW Ольга Вагнер.
Заявление о приеме в Германии Ольга подала еще в далеком 1995 году. Спустя три года ей пришел отказ с формулировкой "недостаточная декларация принадлежности к немецкой нации", хотя отец Ольги - немец, а мать наполовину немка. В те годы, по мнению Ольги, немецкие чиновники были очень строги: статус переселенцев получали только чисто немецкие семьи. Отец и родная сестра Ольги смогли уехать в Германию, так как жили вместе и считались одной семьей. Позже ходатайство Ольги тоже включили в решение о приеме отца, который уже проживал в ФРГ. Женщина сдала экзамен по немецкому языку и была готова ехать, но в это время умер ее отец, а Ольге пришел второй отказ. "В 2015 году я была в гостях у своей сестры в Германии, и мы узнали о том, что произошли изменения в законе о приеме поздних переселенцев. Мы подали ходатайство на пересмотр нашего дела, потому что хотели воссоединиться с семьей. В конце 2020 года я и мои дочь с внучкой наконец-то получили долгожданное решение о приеме в Германию. Мы стали собираться в дорогу, но тут началась пандемия. В ноябре 2021 года мы записались на получение визы - мне пришло подтверждение на прием в карантинный отель на апрель нынешнего года, а моей 35-летней дочери с внучкой - на 10 мая, поэтому нам придется ждать въезда в Германию еще полгода".
Ольга Вагнер с пониманием относится к карантинным мерам и отмечает, что ей в отличие от переселенцев в северном и восточном Казахстане без проблем удалось записаться в консульство для получения визы. Она связывает это с тем, что из южного Казахстана большинство немцев уже уехали в Германию, поэтому нет очередей. "Консульствам ФРГ следовало бы учесть это и перераспределить выдачу разрешений на въезд в страну, чтобы предотвратить этот визовый хаос в других регионах республики, ведь люди после недавних событий боятся, что в случае опасности они не смогут выехать в Германию", - говорит женщина.
Врач Екатерина П. из Караганды более категорична в своих оценках ситуации. Она попросила остаться анонимной, потому что опасается последствий. "Пока не будет полной ясности, что действительно произошло в Казахстане в начале января, мы будем испытывать страх за свое будущее в этой стране. Определенно можно сказать, что происходит раздел власти между кланами. Если президент Токаев начнет себя вести так же, как Лукашенко в Беларуси, то у нас смутное будущее в этой стране, поэтому другого выхода, как уехать, я лично не вижу. Сейчас в республике проходят зачистки и аресты организаторов беспорядков, но я не уверена, что в тюрьмы не попадут и те, у кого были благие намерения что-то изменить к лучшему мирным путем. Три зятя Назарбаева уже подали в отставку, но это не гарантия того, что народ станет жить лучше. Моя семья не хочет жить при диктатуре. Стоит заметить, что в репортажах с мест протестов не было видно людей некоренной национальности - русские и немцы практически не участвовали в протестах. И это понятно: вэтнических немцах до сих пор сидит страх гонений и дискриминации, как это было в бывшем СССР.По этой же причине подавляющее большинство из них аполитичны, они живут по принципу "моя хата с краю", боясь нажить себе врагов и впасть в немилость власти. Но долго в таком положении они жить не смогут и будут, как говорят, голосовать против власти ногами, уезжая, кто куда сможет. Людям, у которых есть выбор, отказать в нем нельзя. А Казахстан потеряет еще больше трудолюбивых граждан и квалифицированных специалистов", - уверена Врач Екатерина П. Она вместе со своей семьей долго ждала, а теперь сделала свой выбор: семья из пяти человек решила уехать. "Мы устали надеяться на лучшую долю и хотим жить в более безопасной стране", - подчеркивает она в интервью DW.
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