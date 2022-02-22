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Маргарита Кальц
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Маргарита Кальц: избранные публикации
Евродепутат: "Дождь" всегда был настроен критически к войне
Телеканал "Дождь" наказан несоразмерно, заявил депутат Европарламента Сергей Лагодинский в интервью "DW Новости".
СМИ
09.12.2022
9 декабря 2022 г.
Эксперт: В ЕС не знают, как будут работать санкции по нефти
Как будет реагировать Кремль на вводимый ЕС потолок цен на нефть из РФ и кто уступит, если начнется война на истощение?
Экономика и бизнес
06.10.2022
6 октября 2022 г.
Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея
Известный экономист Сергей Гуриев уверен, что эффект от санкций против РФ усилится. Особенно в связи с нефтяным эмбарго.
Политика
02.09.2022
2 сентября 2022 г.
21:31 мин.
Пропустить раздел Маргарита Кальц: другие публикации
Маргарита Кальц: другие публикации
Страшная катастрофа на Днепре. Европа в фокусе
Страшная катастрофа на Днепре. Европа в фокусе
Также в выпуске: как в Амстердаме местные жители борются с нетрезвыми туристами.
Политика
15.06.2023
15 июня 2023 г.
26:08 мин.
Удары сразу по нескольким росийским областям
Удары сразу по нескольким росийским областям
Также в выпуске: приедет ли Путин на саммит BRICS в Южную Африку?
02.06.2023
2 июня 2023 г.
28:31 мин.
Зеленский на саммите в Молдове
Зеленский на саммите в Молдове
Также в выпуске: как в Молдове проходит саммит Европейского политического общества.
Политика
01.06.2023
1 июня 2023 г.
31:33 мин.
Шредера не лишили членства в СДПГ
Шредера не лишили членства в СДПГ
Экс-канцлера ФРГ, социал-демократа Шредера исключать из партии пока не будут.
Политика
08.08.2022
8 августа 2022 г.
03:03 мин.
Аркадий Дубнов о протестах в Узбекистане
Аркадий Дубнов о протестах в Узбекистане
Только ли готовившиеся поправки в Конституции относительно статуса Каракалпакстана послужили причиной протестов?
Политика
04.07.2022
4 июля 2022 г.
05:24 мин.
Готовы ли россияне к ухудшению благосостояния?
Готовы ли россияне к ухудшению благосостояния?
Как отразится на россиянах признание Москвой "ЛНР" и "ДНР"?
Политика
22.02.2022
22 февраля 2022 г.
04:25 мин.
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