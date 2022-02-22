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Маргарита Кальц

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Маргарита Кальц: избранные публикации

Логотип телеканала "Дождь" в его офисе

Евродепутат: "Дождь" всегда был настроен критически к войне

Телеканал "Дождь" наказан несоразмерно, заявил депутат Европарламента Сергей Лагодинский в интервью "DW Новости".
СМИ9 декабря 2022 г.
Одно из месторождений нефти в России

Эксперт: В ЕС не знают, как будут работать санкции по нефти

Как будет реагировать Кремль на вводимый ЕС потолок цен на нефть из РФ и кто уступит, если начнется война на истощение?
Экономика и бизнес6 октября 2022 г.
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Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея

Известный экономист Сергей Гуриев уверен, что эффект от санкций против РФ усилится. Особенно в связи с нефтяным эмбарго.
Политика2 сентября 2022 г.21:31 мин.
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Маргарита Кальц: другие публикации

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Страшная катастрофа на Днепре. Европа в фокусе

Страшная катастрофа на Днепре. Европа в фокусе

Также в выпуске: как в Амстердаме местные жители борются с нетрезвыми туристами.
Политика15 июня 2023 г.26:08 мин.
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Удары сразу по нескольким росийским областям

Удары сразу по нескольким росийским областям

Также в выпуске: приедет ли Путин на саммит BRICS в Южную Африку?
2 июня 2023 г.28:31 мин.
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Зеленский на саммите в Молдове

Зеленский на саммите в Молдове

Также в выпуске: как в Молдове проходит саммит Европейского политического общества.
Политика1 июня 2023 г.31:33 мин.
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Шредера не лишили членства в СДПГ

Шредера не лишили членства в СДПГ

Экс-канцлера ФРГ, социал-демократа Шредера исключать из партии пока не будут.
Политика8 августа 2022 г.03:03 мин.
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Аркадий Дубнов о протестах в Узбекистане

Аркадий Дубнов о протестах в Узбекистане

Только ли готовившиеся поправки в Конституции относительно статуса Каракалпакстана послужили причиной протестов?
Политика4 июля 2022 г.05:24 мин.
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Готовы ли россияне к ухудшению благосостояния?

Готовы ли россияне к ухудшению благосостояния?

Как отразится на россиянах признание Москвой "ЛНР" и "ДНР"?
Политика22 февраля 2022 г.04:25 мин.
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