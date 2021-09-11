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Марбург

Blick auf das Marburger Landgrafenschloss, aufgenommen am 21.05.2010. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/U.Zucchi

Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии 11.09.2021

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Ампула с вакциной на фоне логотипов компаний Байонтек и Пфайзер

Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха 19.03.2021

Фотогалерея DW о стратегическом альянсе, который заключили в борьбе против коронавируса разработчик мРНК-технологий из ФРГ и один из лидеров мировой фармацевтики из США.
HANDOUT - 04.08.2020, Hessen, Marburg: Eberhard Dersch, der Vorsitzende des „Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e.V.“, zeigt auf dem Hof des „1. Deutschen Polizeioldtimer Museum“ in Marburg einen Original-Streifenwagen von 1963. Der Mercedes wurde bei der hessischen Polizei eingesetzt. Dersch trägt eine Polizeiuniform aus den 1970er Jahren. (zu dpa «Von Tannengrün bis Silber-Blau: Das Polizeioldtimer Museum») Foto: Carolin Eckenfels/dpa | Verwendung weltweit

80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей (фото) 16.08.2020

Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии находится в гессенском городе Марбурге.

ARCHIV - Sammlungs-Kuratorin Nina Ulrich (l) und Gerhard Aumüller, emeritierter Professor für Anantomie, stehen am 26.06.2017 im Museum Anatomicum der Philipps-Universität in Marburg (Hessen) am Skelett des Langen Anton. Das über 400 Jahre alte und fast vollständige Skelett eines 2,44-Mannes zieht für einige Monate ins Germanische Museum nach Nürnberg, wo es in der Ausstellung Luther, Kolumbus und die Folgen zu sehen sein wird. (zu dpa «Skelett des Langen Antons kommt zurück nach Marburg» vom 14.11.2015) Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

400-летний скелет немецкого великана послужит современной науке (фото) 18.02.2020

Этот человеческий скелет хранится в Анатомическом музее Марбурга. Сейчас ученые хотят выяснить, почему "Длинный Антон" был таким гигантом.
1RD-323-F1959 (608004) Boris Pasternak / Foto 1959on Muraschko Pasternak, Boris Leonidowitsch; russ. Schriftsteller; Moskau 10.2.1890 - Pere- delkino 30.5.1960. - Boris Pasternak beim Umgraben vor seinem Haus nahe Moskau. - Foto, 1959. E: Boris Pasternak / Photo / 1959 Pasternak, Boris Leonidovich; Russian writer; Moscow 10.2.1890 - Peredelkino 30.5.1960. - Pasternak digging in front of his house near Moscow. - Photo, 1959.

Борис Пастернак: любовная драма в Марбурге 10.02.2020

10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Всего три месяца пробыл он в старинном немецком городе Марбурге, но они сделали из него поэта...
Ein Lichtbild des Schreins der heiligen Elisabeth (zwischen 1235/36 und 1249) aus der Elisabethkirche in Marburg betrachtet eine junge Frau am Donnerstag (05.07.2007) auf der Wartburg in Eisenach. Rund 430 originale Exponate aus 17 Ländern zeigt die Thüringer Landesausstellung zum Elisabeth-Jahr 2007 in Eisenach. Die aufwendige Schau unter dem Titel Elisabeth von Thüringen - Eine europäische Heilige, die am Freitag (06.07.2007) beginnt, veranschaulicht das Leben der ungarischen Königstochter und Landgräfin (1207-1231) und zeigt die Facetten der Heiligenverehrung nach ihrem Tod mit 24 Jahren. Es ist die größte Ausstellung zu ihrem 800. Geburtstag. Das Budget für die Ausstellung auf der Wartburg und in der Predigerkirche betrug etwa zwei Millionen Euro. Foto: Martin Schutt dpa/lth +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Кто хотел уничтожить мощи Святой Елизаветы? 20.11.2017

Эта католическая святая была канонизирована в 1235 году. До начала Реформации мощи Святой Елизаветы находились в Марбурге.
Stadtporträt Marburg. Elisabethkirche, heilige Elisabeth von Thüringen, Gotik, gotisch. Fotoreportage. Copyright DW / Maksim Nelioubin.

Храм Святой Елизаветы - самая ранняя готическая церковь в Германии 13.11.2017

Церковь Святой Елизаветы, возведенная в XIII веке над могилой этой католической святой в Марбурге, считается самым ранним чисто готическим храмом в Германии.
Lahnufer und Alte Philipps Universitaet, Marburg | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Достопримечательности Марбурга 16.08.2017

Чтобы осмотреть главные достопримечательности, достаточно одного дня, но уютные улочки, спокойная атмосфера и красивые пейзажи приглашают задержаться подольше.
HANDOUT - Mit einem Absperrband der Polizei wird am 20.11.2016 in Hameln (Niedersachsen) ein Tatort gesichert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann einer Frau ein Seil um den Hals gebunden und den Strick an der Anhängerkupplung eines Autos befestigt haben. Danach sei er mit dem Wagen und der festgebundenen Frau durch die Stadt gefahren. (ACHTUNG REDAKTIONEN: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und Nennung des Urhebers: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden/dpa - zu dpa: «Frau an Strick hinter Auto hergezogen - Mann in Hameln festgenommen» vom 21.11.2016) Foto: Polizei Hameln-Pyrmont/Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden/dpa |

Стрельба в немецком Марбурге: двое погибших 15.12.2016

Инцидент произошел неподалеку от главного вокзала в приемной частного врача. Подробности выясняются.
17.08.2016 Das Zollfahndungsamt Frankfurt präsentiert am 17.08.2016 am Rande einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main (Hessen) eine Metallkiste mit Schusswaffen, die am Vorabend in Köln sichergestellt wurde. Ermittler haben am Dienstag in Marburg einen Mann und seine Freundin festgenommen, die dem Amokschützen von München die Waffe verkauft haben sollen. Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/A. Dedert

Продавший мюнхенскому стрелку оружие выдал полиции свой арсенал 17.08.2016

Продавший мюнхенскому стрелку оружие указал полиции место хранения своего товара в Кельне. Задержанная вместе с ним 31-летняя женщина отпущена на свободу.
ARCHIV - Am Rande einer Presse-Veranstaltung am 27.07.2016 in der Zentrale des BKA in Wiesbaden (Hessen) zeigt ein Beamter eine Pistole vom Typ Glock 17. Mit einer Waffe gleichen Typs hatte der Amokläufer in München geschossen. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa Medien: Münchner Amokläufer soll im Iran schießen geübt haben vom 05.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/B. Roessler

Полиция задержала подозреваемого в продаже оружия мюнхенскому стрелку 16.08.2016

Следователи вышли на торговца оружием, договорившись с ним о совершении мнимой сделки. Немец подозревается в продаже Давиду Али С. пистолета, который тот применил для расстрела людей 22 июля.
Titel: Evangelische Elisabethkirche, Marburg Schlagworte: Gottesdienst, Elisabethkirche, Marburg Die Bilder sind honorarfrei Bildrechte, Copyright: Pfr. Bernhard Dietrich

Как спасали захоронение Гинденбурга 19.01.2016

Прах немецкого рейхспрезидента перемещали как минимум шесть раз. Сначала его спасали от советской армии, затем судьбу останков решали американские оккупационные войска.
##GEMEINFREI### Michail Wassiljewitsch Lomonossow (russ. Михаи́л Васи́льевич Ломоно́сов, wiss. Transliteration Michail Vasil'evič Lomonosov; * 8.jul./ 19. November 1711greg. in Mischaninskaja bei Cholmogory; † 4.jul./ 15. April 1765greg. in Sankt Petersburg) war ein russischer Dichter, Naturwissenschaftler und Reformer der russischen Sprache. Er gilt als Universalgelehrter. Quelle: Wikipedia. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Wassiljewitsch_Lomonossow

Ломоносов в Германии: русская удаль против немецкой братвы 21.08.2013

О том, какую роль в становлении великого ученого сыграли годы, проведенные в Марбурге, вряд ли нужно напоминать. Меньше известно, какую лихую жизнь Ломоносов вел в Германии.
***Die Bilder dürfen nur für den Artikel von Frau Fruth verwenden werden*** Wieder mehr als nur Postkarten-Idylle - Nach dem Dornröschen-Schlaf ist Tübingen auch Standort für die internationale Spitzenforschung

Университетские города Германии стремятся в список ЮНЕСКО 20.07.2012

"Образец классического европейского университетского города" - в таком качестве хотят фигурировать в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО немецкие Марбург и Тюбинген.
''Альма матер'' Ломоносова и Пастернака

Марбургский университет: ''Альма матер'' Ломоносова и Пастернака 18.11.2011

Марбург называют ''столицей студенческих коммуналок'': четверть жителей города - это студенты Университета имени Филиппа. Популярность вуза объясняется богатыми учебными традициями и инновационным подходом в науке.
Spion vor Brandenburger Tor Symbolbild

Предполагаемых российских шпионов в Германии поймали, осталось их изобличить 01.11.2011

Прокуратура ФРГ продолжает следствие по делу супружеской пары, арестованной в Германии по подозрению в шпионаже, возможно, в пользу России. Когда начнется процесс, не ясно. Но оба пока находятся в следственном изоляторе.
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