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Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Фотогалерея DW о стратегическом альянсе, который заключили в борьбе против коронавируса разработчик мРНК-технологий из ФРГ и один из лидеров мировой фармацевтики из США.
Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии находится в гессенском городе Марбурге.
Этот человеческий скелет хранится в Анатомическом музее Марбурга. Сейчас ученые хотят выяснить, почему "Длинный Антон" был таким гигантом.
10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Всего три месяца пробыл он в старинном немецком городе Марбурге, но они сделали из него поэта...
Эта католическая святая была канонизирована в 1235 году. До начала Реформации мощи Святой Елизаветы находились в Марбурге.
Церковь Святой Елизаветы, возведенная в XIII веке над могилой этой католической святой в Марбурге, считается самым ранним чисто готическим храмом в Германии.
Чтобы осмотреть главные достопримечательности, достаточно одного дня, но уютные улочки, спокойная атмосфера и красивые пейзажи приглашают задержаться подольше.
Инцидент произошел неподалеку от главного вокзала в приемной частного врача. Подробности выясняются.
Продавший мюнхенскому стрелку оружие указал полиции место хранения своего товара в Кельне. Задержанная вместе с ним 31-летняя женщина отпущена на свободу.
Следователи вышли на торговца оружием, договорившись с ним о совершении мнимой сделки. Немец подозревается в продаже Давиду Али С. пистолета, который тот применил для расстрела людей 22 июля.
Прах немецкого рейхспрезидента перемещали как минимум шесть раз. Сначала его спасали от советской армии, затем судьбу останков решали американские оккупационные войска.
О том, какую роль в становлении великого ученого сыграли годы, проведенные в Марбурге, вряд ли нужно напоминать. Меньше известно, какую лихую жизнь Ломоносов вел в Германии.
"Образец классического европейского университетского города" - в таком качестве хотят фигурировать в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО немецкие Марбург и Тюбинген.
Марбург называют ''столицей студенческих коммуналок'': четверть жителей города - это студенты Университета имени Филиппа. Популярность вуза объясняется богатыми учебными традициями и инновационным подходом в науке.
Прокуратура ФРГ продолжает следствие по делу супружеской пары, арестованной в Германии по подозрению в шпионаже, возможно, в пользу России. Когда начнется процесс, не ясно. Но оба пока находятся в следственном изоляторе.
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