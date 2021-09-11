Предполагаемых российских шпионов в Германии поймали, осталось их изобличить

Прокуратура ФРГ продолжает следствие по делу супружеской пары, арестованной в Германии по подозрению в шпионаже, возможно, в пользу России. Когда начнется процесс, не ясно. Но оба пока находятся в следственном изоляторе.