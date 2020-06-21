Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мангейм

14.06.2020, Baden-Württemberg, Mannheim: Die evangelische Pfarrerin und Bauchrednerin Maibritt Gustrau sowie ihre Figur, der Hahn Otto, halten in der Friedenskirche einen Gottesdienst ab. Otto ist ein Hahn, der das Leben jenseits des Hühnerstalls erkundet. Mit der Pfarrerin verabredet er sich zu Gottesdiensten und zu Debatten. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Петух-проповедник и пастор-чревовещательница (фото) 21.06.2020

Петух Отто не является пастором, но все же имеет право иногда обращаться к прихожанам с церковной кафедры в баден-вюртембергском городе Мангейме.
25.04.2019, Baden-Württemberg, Mannheim: Ein Feldhamster erkundet aus einem Erdloch auf einer Ackerfläche heraus seine nähere Umgebung. Wildlebende Feldhamster sind inzwischen im Südwesten praktisch ausgestorben. Damit sie nicht ganz aus Baden-Württemberg verschwinden, werden sie nachgezüchtet und ausgewildert. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На немецкие поля хотят вернуть диких хомяков (фото) 02.05.2019

Хомяки обитали на полях в Германии еще во времена древних римлян, но сейчас внесены в Красную книгу.

Кто и зачем похитил пингвина на юге Германии (16.02.2017) 16.02.2017

Жители Германии внимательно следят за странным преступлением: в Мангейме украден пингвин. Расследовать это дело взялась прокуратура.
07.03.2016 Cannabis sativa, indica, marihuana, hemp, ganja, plant (CTK Photo/Libor Sojka) copyright: picture-alliance/dpa/S. Libor

Жителю Германии разрешили выращивать коноплю в ванной комнате 02.10.2016

Федеральный институт медикаментов впервые в истории Германии позволил немцу, страдающему рассеянным склерозом, выращивать коноплю у себя дома.
Ein Militärfahrzeug fährt am 01.09.2015 in Mannheim (Baden-Württemberg) auf dem Gelände der US-Kaserne Coleman Barracks an leerstehenden Gebäuden vorbei. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu dpa US-Army will Coleman Barracks länger als Militärlager nutzen am 01.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

США возобновят эксплуатацию военной базы в Мангейме 02.09.2015

На базе "Казармы Коулмана" состоят на хранении около 1200 транспортных средств и единиц оборудования, в том числе 250 танков. Ранее американцы планировали вернуть эту базу Германии.
ARCHIV - Studenten des ersten Semesters sitzen am 15.04.2015 bei der Begrüßung in einem Hörsaal der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz (Rheinland-Pfalz). Das Deutsche Studentenwerk (DSW) hat die Regierung zu einer automatischen und damit verlässlichen Erhöhung der Bafög-Sätze aufgerufen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (zu dpa Studentenwerk: Bafög-Plus endlich an Preiserhöhungen koppeln vom 30.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Тоска по первому сентября", или Когда начинать семестр? 31.08.2015

В отличие от других стран Европы, в Германии студенты идут на занятия только в октябре. Перенос начала семестра на сентябрь - предмет жарких споров.
Heidelberg bei Nacht #63989385 - Heidelberg bei Nacht © eyetronic

Определены новые города музыки и литературы 01.12.2014

В Париже объявлено о пополнении "Сети креативных городов" мира. Представительство Германии в ней стало больше.
[33389259] Bilder des Gehirns verraten Alter des Menschen ARCHIV - Ein Laborant sitzt in der Uniklinik Großhadern in München vor einem Bildschirm mit Aufnahmen eines MRT vom Gehirn des Probanden, der im Hintergrund im MRT-Gerät liegt (Foto vom 27.11.2011). Bilder des Gehirns werden künftig ausreichen, um das Alter einer Person exakt festzustellen. Das berichten amerikanische Forscher der University of California (San Diego) im Wissenschaftsmagazin «Current Biology». Das Team um Timothy Brown nutzte dazu neue Aufnahmetechniken und Computerprogramme, die Daten von Bildern aus dem Kernspintomographen auswerten und so zumindest das Alter junger Menschen verraten. Foto: Andreas Gebert dpa (zu dpa-Meldung vom 16.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Мангейме показывают историю медицинской техники 05.11.2014

Technoseum, в котором проходит выставка "Кровь из сердца", является одним из трех крупнейших технических музеев Германии.
ARCHIV - Der Mitzlaff-Bau, der Kunsthalle in Mannheim (Baden-Württemberg), aufgenommen am 24.04.2009. Der Zeitplan für den Abriss der Mannheimer Kunsthalle steht. Ab dem 15.05.2014 wird die Baustelle auf dem Gelände nahe des Wasserturms eingerichtet, wie die Stiftung Kunsthalle Mannheim als Bauherrin am 28.01.2014 mitteilte. Der sogenannte Mitzlaff-Bau von 1983 soll im Juni zunächst entkernt werden. Zwischen Juli und Dezember folgt der Abriss. Foto: Ronald Wittek/dpa (zu dpa «Bauarbeiten für Abriss der Kunsthalle Mannheim beginnen im Mai» vom 28.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Скандальный строительный проект стартовал в Мангейме 11.08.2014

Несмотря на протесты граждан, выступающих против неоправданных инвестиций, работы по возведению крупнейшего в Германии музея современного искусства начались.
Blick auf die Unglücksstelle am Hauptbahnhof von Mannheim (Baden-Württemberg) am 01.08.2014, wo zuvor ein Eurocity der Deutschen Bahn mit einem Güterzug zusammengestoßen ist. Mehrere Waggons seien dabei umgekippt, sagte ein Sprecher der Mannheimer Berufsfeuerwehr. Es habe Verletzte, aber keine Toten gegeben. Foto: Markus Proßwitz/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Грузовой состав врезался в пассажирский поезд в Мангейме 01.08.2014

Более 40 человек пострадали в результате железнодорожной аварии в Мангейме, где после столкновения с грузовым составом сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда.
BÖSE GEISTER (UA) Adriana Hölszky Musikalische Leitung Roland Kluttig Inszenierung Joachim Schloemer Bühne Jens Kilian Kostüme Heide Kastler Dramaturgie Anselm Dalferth Chor Tilman Michael Bild 05 Steven Scheschareg, Statistinnen

В плену у злых духов: немецкая опера по "Бесам" Достоевского 10.06.2014

В Национальном театре Мангейма идет новая опера Адрианы Хёльцки "Böse Geister". Корреспондент DW Анастасия Буцко побывала на премьере и испытала противоречивые чувства.
Künstler arbeiten am 19.05.2014 in Mannheim (Baden-Württemberg) an einem Hotelzimmer aus leeren Glascontainern mit dem Titel «Schlafdom». Das Hotelzimmer ist Teil des Projekts «HOTEL shabbyshabby» im Rahmen des Festivals «Theater der Welt», das am 23.05.2014 startet. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu lsw-Korr: «Schlafen im Altglascontainer beim Festival «Theater der Welt»» vom 21.05.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Мангейме можно переночевать в контейнере для стеклотары 23.05.2014

Необычный архитектурный проект осуществляется в рамках фестиваля "Театр мира". Ночевка в контейнере для сбора использованных банок и бутылок стоит 25 евро.
Musiker kommen am Dienstag (15.07.2008) mit Instrumenten aus der Popakademie in Mannheim. Deutschlands erste und bislang einzige Popakademie wird fünf Jahre - und das soll gefeiert werden. An diesem Freitag (18.07.2008) im Capitol in Mannheim mit einem Semesterabschlusskonzert. Foto: Uli Deck dpa/lsw (zu lsw Korr Fünf Jahre Popakademie in Mannheim - Büffeln statt Glamour vom 16.07.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Как стать мастером по "раскрутке" талантов 08.05.2014

Как "сотворить" поп-звезду? Как обеспечить ей известность, когда один тренд на рынке быстро сменяет другой? Освоить тонкости музыкального бизнеса можно в Мангейме.
ARCHIV - Der Mitzlaff-Bau, der Kunsthalle in Mannheim (Baden-Württemberg), aufgenommen am 24.04.2009. Der Zeitplan für den Abriss der Mannheimer Kunsthalle steht. Ab dem 15.05.2014 wird die Baustelle auf dem Gelände nahe des Wasserturms eingerichtet, wie die Stiftung Kunsthalle Mannheim als Bauherrin am 28.01.2014 mitteilte. Der sogenannte Mitzlaff-Bau von 1983 soll im Juni zunächst entkernt werden. Zwischen Juli und Dezember folgt der Abriss. Foto: Ronald Wittek/dpa (zu dpa «Bauarbeiten für Abriss der Kunsthalle Mannheim beginnen im Mai» vom 28.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Мангейме построят крупнейший в Германии музей современного искусства 29.01.2014

Речь идет о самой большой музейной "новостройке" в стране. Для ее возведения, однако, придется снести старое выставочное здание. Мнения о целесообразности проекта расходятся.
Bionisches Greiforgan, das Gegenstände sanft,flexibel und dennoch kraftvoll greifen und sicher absetzen kann

Выставка в Мангейме показывает достижения бионики 21.11.2013

Одним из основоположников бионики считается Леонардо да Винчи, хотя сам термин, обозначающий "сотрудничество" человека и природы в области техники, появился полвека тому назад.
Eine Frau steht am 18.11.2013 in Mannheim (Baden-Württemberg) in der Kunsthalle in der Ausstellung Dix/Beckmann: Mythos Welt vor zwei Bildern der Künstler Max Beckmann (l) mit dem Titel Pierrette und Clown sowie Otto Dix mit dem Titel Selbstbildnis mit Muse. Die erste Ausstellung im generalsanierten Billing-Bau der Mannheimer Kunsthalle wird offiziell am Freitag (22.11.) fürs Publikum geöffnet. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu lsw-Korr vom 19.11.2013)

Отто Дикс и Макс Бекман встречаются в Мангейме 19.11.2013

Мир цирка, варьете, баров, кинотеатров, а порой и борделей - этих двух ярких художников пленяла жизнь немецких городов до прихода к власти в Германии нацизма.
Показать еще