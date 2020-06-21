Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Петух Отто не является пастором, но все же имеет право иногда обращаться к прихожанам с церковной кафедры в баден-вюртембергском городе Мангейме.
Хомяки обитали на полях в Германии еще во времена древних римлян, но сейчас внесены в Красную книгу.
Жители Германии внимательно следят за странным преступлением: в Мангейме украден пингвин. Расследовать это дело взялась прокуратура.
Федеральный институт медикаментов впервые в истории Германии позволил немцу, страдающему рассеянным склерозом, выращивать коноплю у себя дома.
На базе "Казармы Коулмана" состоят на хранении около 1200 транспортных средств и единиц оборудования, в том числе 250 танков. Ранее американцы планировали вернуть эту базу Германии.
В отличие от других стран Европы, в Германии студенты идут на занятия только в октябре. Перенос начала семестра на сентябрь - предмет жарких споров.
В Париже объявлено о пополнении "Сети креативных городов" мира. Представительство Германии в ней стало больше.
Technoseum, в котором проходит выставка "Кровь из сердца", является одним из трех крупнейших технических музеев Германии.
Несмотря на протесты граждан, выступающих против неоправданных инвестиций, работы по возведению крупнейшего в Германии музея современного искусства начались.
Более 40 человек пострадали в результате железнодорожной аварии в Мангейме, где после столкновения с грузовым составом сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда.
В Национальном театре Мангейма идет новая опера Адрианы Хёльцки "Böse Geister". Корреспондент DW Анастасия Буцко побывала на премьере и испытала противоречивые чувства.
Необычный архитектурный проект осуществляется в рамках фестиваля "Театр мира". Ночевка в контейнере для сбора использованных банок и бутылок стоит 25 евро.
Как "сотворить" поп-звезду? Как обеспечить ей известность, когда один тренд на рынке быстро сменяет другой? Освоить тонкости музыкального бизнеса можно в Мангейме.
Речь идет о самой большой музейной "новостройке" в стране. Для ее возведения, однако, придется снести старое выставочное здание. Мнения о целесообразности проекта расходятся.
Одним из основоположников бионики считается Леонардо да Винчи, хотя сам термин, обозначающий "сотрудничество" человека и природы в области техники, появился полвека тому назад.
Мир цирка, варьете, баров, кинотеатров, а порой и борделей - этих двух ярких художников пленяла жизнь немецких городов до прихода к власти в Германии нацизма.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact