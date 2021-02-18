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Магдебург

5.1.2016 Ein Blick auf das verschneite Magdeburg mit dem Dom zu Magdeburg St. Mauritius und Katharina aus der Vogelperspektive, aufgenommen am 05.01.2016. Magdeburg ist die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Foto: Andreas Lander picture alliance/ZB/A. Lander

Самый старый готический собор Германии теперь - на монете в два евро 18.02.2021

Самый известный готический собор Германии находится на Рейне, в городе Кельне, но самый старый - на Эльбе, в Магдебурге. Он был заложен еще раньше, чем Кельнский собор.
Магдебургский собор

Магдебургский собор. Фотографии 17.02.2021

Строительство этого храма, заложенного в Магдебурге в 1209 году, продолжалось более трех столетий.

Der Schauspieler Ralph Opferkuch spricht während der Telefon-Aktion «Bei Anruf: Kunst!» des Theaters Magdeburg in einem Kostüm aus »Floh im Ohr«. Oper und Schauspielhaus müssen wegen der Pandemie geschlossen bleiben - deshalb sucht das Theater Magdeburg einen neuen Weg zu Kulturinteressierten. Bei der Telefon-Aktion «Bei Anruf: Kunst!» konnte über die Theaterkasse ein Zeitfenster von zehn Minuten gebucht werden, in dem Kulturinteressierte von einem Künstler angerufen wurden.

Почти по Хичкоку, или В случае локдауна набирайте "Т" (фото) 08.12.2020

Театры в Германии сейчас закрыты из-за пандемии, но в одном из них все же дают представления - персональные, по телефону.

17.11.2018, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Teilnehmer einer Demonstration gehen mit einem Transparent mit der Aufschrift #ausgehtzt! eine Straße in Magdeburgs Innenstadt entlang. Sie protestieren gegen den Bundesparteitag der AfD, der zeitgleich dort abgehalten wird zu. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Партийный съезд немецких правых популистов сопровождался протестами 17.11.2018

Главный кандидат АдГ на выборах в Европарламент Йорг Мойтен заявил о стремлении получить результат более 15 процентов голосов.
Das Gotische Haus (neue Fassade) im Wörlitzer Park, im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Wörlitz, Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

10 причин любить Саксонию-Анхальт 16.02.2018

От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
10.10.2016+++ Polizei und Spurensicherung verlassen am 10.10.2016 ein Haus im Stadtteil Paunsdorf in Leipzig (Sachsen). Zwei Tage nach dem brisanten Bombenfund in Chemnitz hat die Polizei den bundesweit gesuchten Terrorverdächtigen Syrer Dschaber al-Bakr in Leipzig festgenommen. +++(c) picture-alliance/dpa/H. Schmid

Нескольким школам в Германии угрожают массовыми убийствами 17.10.2016

Полиция перекрыла входы в здания четырех школ в Лейпциге и запретила покидать их. Родители учеников должны дождаться разрешения властей, чтобы забрать детей. Угрозы поступили также в школы в Баварии и Нижней Саксонии.
08.08.2016 Polizisten suchen am 08.08.2016 in einem Neubaugebiet in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) nach einer Messerattacke auf eine Frau nach Hinweisen auf den flüchtigen Täter. Ein Mann hat in Magdeburg eine Frau schwer verletzt und mehrere weitere Menschen angegriffen. Die 64-Jährige wurde bei der Attacke auf einer Straße im Stadtteil Olvenstedt am Montag mit einem Messer gestochen, wie die Polizei mitteilte. Fotos: Jan Helmecke/dpa (Achtung: Bestmögliche Qualität) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/J. Helmecke

В Магдебурге неизвестный напал с ножом на прохожих 08.08.2016

Пожилая женщина была доставлена в больницу с ранениями. Ее жизни ничто не угрожает. Полиция пока не вычислила преступника.
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DW представляет: фестиваль Телемана в Магдебурге 24.05.2016

Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 28 мая, приглашает послушать музыку самого жизнерадостного мастера немецкого барокко.
Ein denkmalgeschütztes mehrgeschossiges Hafthaus der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Magdeburg (Sachsen-Anhalt), aufgenommen am 15.01.2015 (Aufnahme mit Fisheye-Objektiv). Der seit 2013 leerstehende Knast soll im Sommer Veranstaltungsort des Vereines Kulturanker unter dem Motto Die neue Sinnlichkeit in der zeitgenössischen Kunst sein. Dafür wurde dort ein Vertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Kulturverein unterzeichnet. In dem Festivalzeitraum vom 6. Juni bis 20. September 2015 werden rund 250 Künstler und zehn Galerien aus ganz Deutschland eingeladen. Foto: Jens Wolf/ZB

Тюрьму гестапо превратили в храм искусства 08.06.2015

В храм культуры превратилась на несколько месяцев бывшая тюрьма восточногерманского города Магдебурга. С 6 июня по 19 сентября здесь проходит международный фестиваль искусств.
Illuminierte Wasserspiele am 08.04.2014 auf dem Domplatz am Dom Sankt Mauritius und Sankt Katharina in Magdeburg (Sachsen-Anhalt). Nach mehrjährigem Umbau ist dort der historische Platz feierlich eröffnet worden. Insgesamt investierte die Landeshauptstadt rund drei Millionen Euro in den Platz. Foto: Jens Wolf/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Магдебург намерен стать культурной столицей Европы 04.05.2015

Когда несовершенство становится преимуществом: Магдебург делает ставку на свою богатую переломами историю.
Die Initiatorinnen der Friedenskette, Gisela Jahn (M vorne) und Beatrix Jakubicka (M hinten), posieren am 02.02.2015 auf dem Marienplatz in München (Bayern) mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ((SPD, M) und Vertretern verschiedener Religionen mit Kerzen. Mit einer Lichterkette wollen Vertreter verschiedener Religionen und gesellschaftlicher Gruppen für Frieden und Toleranz auf die Straße gehen. Foto: Andreas Gebert/dpa

В Германии прошли многотысячные акции против движения Pegida 02.02.2015

По всей Германии прошли акции противников антиисламского движения Pegida, в которых приняли участие тысячи человек. В Мюнхене на акцию за толерантность и мир вышли 15 тысяч человек.
Bibliothek der TU Ilmenau / UB / TU Ilmenau / Foto: Sebastian Trepesch im Juni 2010

Вопреки санкциям: в Казани открылся новый германо-российский вуз 01.09.2014

2 сентября в Казани открылся German-Russian Institute of Advanced Technologies. Этому проекту нет аналогов. DW выясняла, каким будет сотрудничество вузов России и Германии.
MAGDEBURG, GERMANY - JUNE 09: Soldiers of the German Bundeswehr help shore up flood barriers with sandbags against floodwaters from the swollen Elbe river at an industrial park in the Rothensee district on June 9, 2013 in Magdeburg, Germany. Magdeburg is enduring its highest floodwaters in its 1,200 year history and several city districts are underwater. Catastrophic flooding has hit portions of southern and eastern Germany that has left at least seven people dead and forced tens of thousands to flee their homes. Towns in northern Germany downstream from the Elbe are also bracing for floods in coming days. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Германия: В районах наводнения ожидаются сильные ливни 09.06.2013

Метеорологи предсказывают новые ливневые дожди в Тюрингии, Саксонии и Баварии.
The Parliament building is seen across River Danube in Budapest, Hungary, Saturday, June 8, 2013. Heavy rainfalls in the past days caused flooding along rivers and lakes in Germany, Austria, Switzerland the Czech Republic and Hungary. (AP Photo/MTI, Bea Kallos)

Наводнение достигло Будапешта 08.06.2013

Уровень Дуная в столице Венгрии превысил рекорд 2002 года.
Ein Laternenumzug bewegt sich während der Meile der Demokratie am 12.01.2013 durch die Magdeburger Innenstadt, um gegen einen Neonazi-Aufmarsch zu protestieren. Anlass des Neonazi-Aufmarschs ist der 68. Jahrestag der Bombardierung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg. Aus Protest hatte die Stadt ein großes Straßenfest gegen Rechtsextremismus in der Innenstadt organisiert, zu dem 14 000 Menschen erwartet werden. Die Zahl der erwarteten Neonazis wurde zuletzt auf 1400 geschätzt. Foto: Andreas Lander/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Магдебурге прошли акции протеста против марша неонацистов 12.01.2013

В Магдебурге на востоке Германии состоялись акции протеста против демонстрации неонацистов. В массовом мероприятии в центре города участвовали 10 тысяч горожан. Не обошлось без столкновений левых радикалов с полицией.
3. Kaisersiegel Ottos des Großen, Nach seiner Krönung zum Kaiser im Jahr 962 ändert sich das Siegelbild Ottos des Großen. Während er zuvor noch kriegerisch mit Fahne und Schild auftritt, ist der Kaiser nun mit Krone, Langzepter sowie Globus dargestellt und verweist somit auf den universalen Anspruch seiner Herrschaft. Durch die Titulatur OTTO IMP(erator) AVG(ustus) stellt er sich bewusst in die Tradition des ersten römischen Kaisers der Antike. Magdeburg, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Magdeburg Foto: © Magdeburg, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Magdeburg, Foto: Hans-Wulf-Kunze Exponate der Ausstellung „Otto der Große und das Römische Reich – Kaisertum von der Antike zum Mittelalter“ Landesausstellung Sachsen-Anhalt 2012 27. August bis 9. Dezember 2012 Kulturhistorisches Museum Magdeburg

Немецкий император Рима, или Дело Оттона живет и привлекает 19.09.2012

В Магдебурге отмечают 1100-летний юбилей Оттона Великого - германского короля и создателя Священной Римской империи.
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