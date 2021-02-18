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Самый известный готический собор Германии находится на Рейне, в городе Кельне, но самый старый - на Эльбе, в Магдебурге. Он был заложен еще раньше, чем Кельнский собор.
Строительство этого храма, заложенного в Магдебурге в 1209 году, продолжалось более трех столетий.
Театры в Германии сейчас закрыты из-за пандемии, но в одном из них все же дают представления - персональные, по телефону.
Главный кандидат АдГ на выборах в Европарламент Йорг Мойтен заявил о стремлении получить результат более 15 процентов голосов.
От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
Полиция перекрыла входы в здания четырех школ в Лейпциге и запретила покидать их. Родители учеников должны дождаться разрешения властей, чтобы забрать детей. Угрозы поступили также в школы в Баварии и Нижней Саксонии.
Пожилая женщина была доставлена в больницу с ранениями. Ее жизни ничто не угрожает. Полиция пока не вычислила преступника.
Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 28 мая, приглашает послушать музыку самого жизнерадостного мастера немецкого барокко.
В храм культуры превратилась на несколько месяцев бывшая тюрьма восточногерманского города Магдебурга. С 6 июня по 19 сентября здесь проходит международный фестиваль искусств.
Когда несовершенство становится преимуществом: Магдебург делает ставку на свою богатую переломами историю.
По всей Германии прошли акции противников антиисламского движения Pegida, в которых приняли участие тысячи человек. В Мюнхене на акцию за толерантность и мир вышли 15 тысяч человек.
2 сентября в Казани открылся German-Russian Institute of Advanced Technologies. Этому проекту нет аналогов. DW выясняла, каким будет сотрудничество вузов России и Германии.
Метеорологи предсказывают новые ливневые дожди в Тюрингии, Саксонии и Баварии.
Уровень Дуная в столице Венгрии превысил рекорд 2002 года.
В Магдебурге на востоке Германии состоялись акции протеста против демонстрации неонацистов. В массовом мероприятии в центре города участвовали 10 тысяч горожан. Не обошлось без столкновений левых радикалов с полицией.
В Магдебурге отмечают 1100-летний юбилей Оттона Великого - германского короля и создателя Священной Римской империи.
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