Лёв не исключает своей отставки с поста тренера сборной ФРГ

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв (Joachim Löw) оставил открытым вопрос о своем будущем после того, как команда ФРГ впервые в своей истории не вышла в плей-офф чемпионатов мира. "Я должен взять на себя ответственность за это", - заявил Лёв в среду, 27 июня, на пресс-конференции после матча с Южной Кореей, который немцы проиграли со счетом 0:2.

На вопрос, рассматривает ли он возможность отставки, Лёв ответил, что говорить об этом еще рано: "Нам нужно пару часов, чтобы все ясно себе представить. У меня еще очень глубоко разочарование. Я не мог себе представить, что мы проиграем Южной Корее".

"Весь немецкий футбол, мы все проиграли. Не только одну игру, но много из того, чего мы достигли в последние годы", - признал наставник немецкой сборной.

Между тем руководство Немецкого футбольного союза (DFB), в частности его президент Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) и менеджер бундестим Оливер Бирхоф (Oliver Bierhoff) не намерены отказываться от услуг Йоахима Лёва. Контракт 58-летнего тренера с DFB был досрочно продлен перед чемпионатом мира в России вплоть до ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

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