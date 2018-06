Лёв не исключает своей отставки с поста тренера сборной ФРГ

Незабываемые хиты футбольных чемпионатов

Непредсказуемость успеха

Статус гимна - еще не гарантия успеха. Официальная песня последнего бразильского мундиаля "We Are One" была записана американо-кубинским рэпером Питбулем, Дженнифер Лопес и бразильской певицей Клаудиой Лейтте. Но хитом лета 2014 года в Германии стала песня, которая даже не считалась футбольной: "Auf uns" Андреаса Бурани.