 Лёв не исключает своей отставки с поста тренера сборной ФРГ | Футбол | DW | 27.06.2018

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Футбол

Лёв не исключает своей отставки с поста тренера сборной ФРГ

Тренер немецкой футбольной сборной Йоахим Лёв взял на себя ответственность за невыход команды в плей-офф чемпионатов мира. Он оставил открытым вопрос о своей отставке.

Йоахим Лёв

Йоахим Лёв

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв (Joachim Löw) оставил открытым вопрос о своем будущем после того, как команда ФРГ впервые в своей истории не вышла в плей-офф чемпионатов мира. "Я должен взять на себя ответственность за это", - заявил Лёв в среду, 27 июня, на пресс-конференции после матча с Южной Кореей, который немцы проиграли со счетом 0:2.

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Чемпионат мира по футболу - не только мощнейший инструмент путинской пропаганды, но еще и окно в мир. Который совсем не такой, каким его пытаются показать. Мнение Александра Плющева. (22.06.2018)

На вопрос, рассматривает ли он возможность отставки, Лёв ответил, что говорить об этом еще рано: "Нам нужно пару часов, чтобы все ясно себе представить. У меня еще очень глубоко разочарование. Я не мог себе представить, что мы проиграем Южной Корее".

"Весь немецкий футбол, мы все проиграли. Не только одну игру, но много из того, чего мы достигли в последние годы", - признал наставник немецкой сборной.

Между тем руководство Немецкого футбольного союза (DFB), в частности его президент Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) и менеджер бундестим Оливер Бирхоф (Oliver Bierhoff) не намерены отказываться от услуг Йоахима Лёва. Контракт 58-летнего тренера с DFB был досрочно продлен перед чемпионатом мира в России вплоть до ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

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    Автор: Элла Володина


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