Паника из-за коронавируса? Москва не дала посадку немецкому самолету из Китая. DW Новости (03.02.2020)

Россия может депортировать иностранцев, зараженных коронавирусом, отменила пассажирские поезда в Китай и отказалась принимать немецкий самолет, летевший из карантинного китайского Уханя. Беспрецедентные меры безопасности в России и что за инцидент случился в Москве с самолетом Люфтваффе? Сегодня это наша главная тема.