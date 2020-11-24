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Люфтваффе

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Люфтваффе".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

05.11.2020, Brandenburg, Schönefeld: Auf der Seite zum Flugfeld prägen große Glasflächen das neue Regierungsterminal auf dem Gelände des Flughafens Berlin Brandenburg (BER). Seit Ende Oktober 2020 ist der neue Regierungsflughafen auf dem militärischen Teil des neuen Flughafens Willy Brandt in Betrieb. Das neue Terminal in Schönefeld dient dem Auswärtigen Amt und der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) als Abfertigungsgebäude für Flüge der Bundesregierung, sowie als Empfangsbereich für Staatsbesuche. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Новый VIP-терминал в берлинском аэропорту: изнутри и снаружи (фото) 24.11.2020

Театр начинается с вешалки, а государственные визиты - с красной дорожки. Как выглядит новый правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург, и кто им пользуется?
02.11.2020, Brandenburg, Schönefeld: Eine Bombardier Global 5000 der Luftwaffe landet auf dem Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER), im Hintergrund steht ein Airbus A350-941 der Flugbereitschaft nahe dem Terminal 5 am Regierungsterminal. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Как выглядит новый правительственный терминал в аэропорту Берлина (фото) 03.11.2020

Специальный терминал в новом аэропорту немецкой столицы BER уже принял случайного пассажира.
20.08.2020, Hamburg: Der neue Airbus A350 der Bundeswehr steht bei der Übergabezeremonie in einem Hangar bei Lufthansa Technik. Am Donnerstag wird in Anwesenheit von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer der erste Airbus A350 an die Bundeswehr zur Nutzung durch die Flugbereitschaft übergeben werden. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

Новый самолет для Ангелы Меркель стоит 150 млн евро (фото) 20.08.2020

На этом новом A350 будут летать президент и канцлер Германии, члены правительства и официальные делегации.

Паника из-за коронавируса? Москва не дала посадку немецкому самолету из Китая. DW Новости (03.02.2020) 03.02.2020

Россия может депортировать иностранцев, зараженных коронавирусом, отменила пассажирские поезда в Китай и отказалась принимать немецкий самолет, летевший из карантинного китайского Уханя. Беспрецедентные меры безопасности в России и что за инцидент случился в Москве с самолетом Люфтваффе? Сегодня это наша главная тема.

Почему Москва отказала в посадке немецкому самолету (03.02.2020) 03.02.2020

Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ. Германия обещала разобраться с причинами отказа, но в итоге политической подоплеки в нем не обнаружила.
01.02.2020 *** German Air Force Airbus A310 Kurt Schumacher lands at Frankfurt am Main's airport, western Germany, with on board German citizens who have been evacuated from the Chinese city of Wuhan, epicentre of the coronavirus outbreak on February 1, 2020. - Evacuated people will be held in quarantine for two weeks at a military base in Germersheim, near Stuttgart. The Wuhan metropolis is at the heart of the SARS-like virus epidemic that has so far killed 213 people and led the World Health Organization (WHO) to declare it an international public health emergency. Numerous countries, including France, Britain, Japan and South Korea, have already begun airlifting their citizens out of Wuhan. (Photo by Thomas Lohnes / AFP) (Photo by THOMAS LOHNES/AFP via Getty Images)

Россия не дала сесть в Москве немецкому самолету из Уханя: реакция в ФРГ 03.02.2020

В разгар борьбы с коронавирусом отказ властей РФ неожиданно осложнил гуманитарную акцию. СМИ ФРГ назвали случившееся "дипломатическим скандалом". DW выясняла мнение политиков.
ARCHIV 2010 **** RECCE Tornado - Thirty-seven Tornados of the German air force, fitted with an external reconnaissance pod, are being used as RECCE (tactical reconnaissance) Tornados. They are capable of day and night operations under all weather conditions. The recce-pod has been designed for compatibility with all modern bombers. It incorporates two Zeiss KS153A optical cameras, a Honeywell infrared line scanner, the Honeywell Recce Management System, and an Ampex digital data recorder. Because of the modular design of the pod, modernization is possible at any time. picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Антитеррористическая операция против ИГ: каким будет вклад бундесвера 04.12.2015

Германия примет участие в антитеррористической операции против ИГ, осуществляемой силами международной коалиции. Какой вклад внесет в борьбу с террористами бундесвер, выясняла DW.

Скандал вокруг атомных бомб в ФРГ: много шума из ничего? (24.09.2015) 24.09.2015

В немецких СМИ разгорелся скандал вокруг модернизации американских атомных бомб в ФРГ. Россия уже обвинила США в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия. Но стоит ли эта история громких заявлений?
German Fighter Aircraft Euro Fighter Typhoon takes off, during the inaugural programme of the Aero India-2009, at the Yelahanka Air Force Station in Southern Indian City of Bangalore, India, 11 February 2009. The Seventh Edition of Aero lndia 2009, around 330 companies from 50 countries and 270 firms from India will take part in this 7th edition of the biennial international aerospace exposition, is being hosted by the Department of Defence Production - Government of lndia from the 11th to 15th of February. EPA/JAGADEESH NV +++(c) dpa - Report+++

ВВС ФРГ закончили патрулирование над странами Балтии 02.01.2015

Четырехмесячная миссия боевых самолетов люфтваффе завершена. Немецкие истребители покидают эстонскую базу Эмари и возвращаются к месту постоянной дислокации, передав эстафету Испании.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diesen Film verwenden!*** In this photo provided by Central Partnership and Inter-Film and taken Aug. 8, 2011, shows an episode from the movie Match. Ukraine is freezing the release of a controversial Russian movie depicting a legendary football match between Soviet soccer players and Nazi soldiers because of potentially explosive emotions it may cause. The Match is based upon a 1942 game in which top Kiev football players defeated a team of Nazi invaders and paid for it with their lives, as legend has it. The movie was set to premiere in Kiev in May, just weeks before Ukraine co-hosts the Euro 2012 football championship. But the Ukrainian cinematography agency said Tuesday, April 10, 2012, that it will take another month to decide whether to release the movie. (Foto:Central Partnership, Inter-Film/AP/dapd)

"Матч смерти": попытка реконструировать реальность 07.08.2012

В августе 1942 года украинские футболисты команды "Старт" в оккупированном Киеве одержали победу над игроками немецкой команды "Flakelf".
Ein Kampfjet vom Typ F4 Phantom fliegt am Dienstag (15.07.2008) während der Luftwaffenübung Elite 2008 über den Truppenübungsplatz Heuberg. Foto: Patrick Seeger dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++

ВВС ФРГ начали патрулирование в небе Прибалтики 04.01.2012

Пилоты германских ВВС приступили к патрулированию воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО. В регион прибыли истребители Phantom, на авиабазе в Литве размещены около 100 военнослужащих бундесвера.
Richthofengeschwader sichert baltischen Luftraum Im Beisein hochrangiger Vertreter der litauischen, amerikanischen und deutschen Streitkräfte hat Deutschland am 5. Januar 2011 im Rahmen der integrierten NATO-Luftverteidigung die Überwachung des Luftraums über Estland, Lettland und Litauen von den USA übernommen.

Танго на "Фантомах": немецкие истребители в небе Балтии 15.04.2011

Воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы патрулируют в эти дни немецкие летчики. Поскольку своих истребителей у балтийских стран нет, им помогают страны НАТО. Репортаж с авиабазы возле города Шауляя.
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Реплика: Кого Дмитрий Рогозин "возьмет за грудки"? 12.01.2011

Постоянный представитель России в НАТО возмущенно прокомментировал миссию немецких ВВС по контролю воздушного пространства стран Балтии и, в частности, ее якобы "официальную" эмблему. В Люфтваффе недоумевают.
N.Simonsen, Piraten auf dem Verdeck... Simonsen, Niels 1807-1885. 'Piraten auf dem Verdeck ihres Schif- fes', 1836. Oel auf Leinwand, 99 x 129 cm. Dauerleihgabe der Speck von Sternburg Stiftung, Inv.Nr. 1715 Leipzig, Museum der Bildenden Kuenste. E: N.Simonsen, Pirates on Deck of Ship... Simonsen, Niels 1807-1885. 'Pirates on Deck of their Ship', 1936. Oil on canvas, 99 x 129cm. Permanent loan by the Speck von Stern- burg Foundation. Inv.no. 1715 Leipzig, Museum der Bildenden Kuenste.

В ганзейском Гамбурге снова собираются судить пиратов 13.05.2010

В средние века у ганзейцев разговор с пиратами был коротким: голова с плеч - и дело с концом. Современные гамбургские судьи подобный приговор вынести не могут. Чем завершится предстоящий процесс, вообще не ясно.
Buecher stapeln sich am Montag, 13. Oktober 2008, am Stand der Tuerkei auf der Buchmesse in Frankfurt am Main. Tuerkei ist in diesem Jahr der Ehrengast, die Buchmesse wird am Dienstag eroeffnet. (AP Photo/ Michael Probst) ---Books pile up at the book fair in Frankfurt, central Germany, Monday, Oct. 13 2008. The book fair will be opened on Tuesday. Turkey is honorary guest. (AP Photo/Michael Probst)

Немецкие книги на Московской книжной ярмарке 03.09.2009

Очень широко представлены на международной книжной ярмарке, которая открылась 2 сентября в Москве, немецкая литература и книги о Германии. Их представляют на своих стендах сразу несколько российских издательств.
Eine Bueste Hugo Junkers steht am Dienstag, 27. Januar 2009, im Technikmuseum in Dessau, Sachsen-Anhalt. Das Museum gibt einen Einblick in das Leben und Werk Hugo Junkers (1859-1935) als einer der bedeutendsten Ingenieure, Wissenschaftler und Erfinder des 20. Jahrhunderts. Der fliegende Mensch Ikarus war sein Markenzeichen, seine Ju 52 weltberuehmt. Ihrem Erbauer Hugo Junkers wird anlaesslich seines 150. Geburtstages am 3. Februar als einem der groessten Pioniere der Luftfahrt gedacht. (AP Photo/Eckehard Schulz) ** zu unserem KORR. ** --- A Hugo Junkers bust is seen at the museum in Dessau, eastern Germany, Tuesday, Jan. 27, 2009. The exhibition inform about Junkers life and work (1859-1935) as one of the famous engineers, scientists and inventors of the 20th century. (AP Photo/Eckehard Schulz)

150 лет назад родился изобретатель Хуго Юнкерс 03.02.2009

150 лет назад родился немецкий изобретатель Хуго Юнкерс. Его имя известно русскому читателю в первую очередь по названию бомбардировщиков люфтваффе, однако сам Юнкерс не разрабатывал их и был противником нацизма.
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