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Россия может депортировать иностранцев, зараженных коронавирусом, отменила пассажирские поезда в Китай и отказалась принимать немецкий самолет, летевший из карантинного китайского Уханя. Беспрецедентные меры безопасности в России и что за инцидент случился в Москве с самолетом Люфтваффе? Сегодня это наша главная тема.