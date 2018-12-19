Лучшие фотографии животных - 2018

Самые интересные фотографии животных из Германии, опубликованные в нашей рубрике "Кадр за кадром" в 2018 году.
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Блюстители закона и защитники животных считают, что обезьяне лучше вернуться к сородичам. Врач-эксперт возражает. Суд вынес окончательное решение.
Во многих странах Европы запрещено показывать в цирке дрессированных диких зверей. В Германии пока такого запрета нет.
Этой зимой немецким белкам может не хватить корма. DW узнала, кто приходит на помощь маленьким зверькам.
Золотой подарок к Рождеству. Посылка со слитками пришла в немецкий приют для животных по почте.
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Чем домашние животные опасны для здоровья человека? Немецкий ветеринар дает советы, как снизить риск заражения инфекционными заболеваниями.
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Домашние животные - это члены семьи. И в последний путь своих любимцев в Германии отправляют со всеми почестями.
В аномальную жару в Германии трудно приходится не только людям, но и животным. Горожане и фермеры пытаются им помочь.
8 августа - Всемирный день кошки. Немцы не являются исключением и тоже обожают этих домашних животных.
Их никто не венчал. Печатью отношения укрепить не пытался. А они всю жизнь хранят верность своему партнеру.
Бюджет 8 млн евро в год и почти 200 штатных сотрудников на полторы тысячи кошек, собак, попугаев, кроликов, обезьян: приют Берлинского союза защиты животных - это "город в городе".
22 июня во многих странах мира проводится акция "Возьми собаку на работу". В этот день десятки компаний открывают двери для питомцев своих сотрудников.
Большинство опасных для человека животных предпочитают мягкий или жаркий климат и теплые южные моря. Но опасность подстерегает и в лесах, водоемах и парках Германии.
В Пассау теперь есть музей, посвященный легендарной немецкой породе охотничьих собак.
У немцев - около 30 миллионов домашних животных. Больше только у россиян, если сравнивать европейские страны. Семь главных правил для владельцев кошек и собак в Германии.
Кусочек колбасы со стола, сухой корм до краев миски, лакомства без меры - и ваши кошка или собака уже страдают от ожирения. Как и половина всех домашних животных в Германии.