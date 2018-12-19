 Лучшие фотографии животных - 2018 | Фоторепортажи о Германии | DW | 19.12.2018

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Фоторепортажи

Лучшие фотографии животных - 2018

Самые интересные фотографии животных из Германии, опубликованные в нашей рубрике "Кадр за кадром" в 2018 году.

  • Большая ночница

    В мире животных - 2018

    Мыши счет любят

    14.01.2018 • В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану. В середине января немецкие экологи по традиции спустились под землю и провели инвентаризацию этих редких животных.

  • Эверсмер (Нижняя Саксония)

    В мире животных - 2018

    "Поросячий рай"

    19.01.2018 • Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии в "Поросячьем раю" (Schweine-Paradies) - на подворье общественной организации Schweinfreunde e.V. в Эверсмере. В отличие от приютов для домашних животных, обитателям благотворительных подворий не ищут новых хозяев, а заботятся о них здесь до конца жизни.

  • Бранденбург

    В мире животных - 2018

    Сибирские гости Бранденбурга

    24.01.2018 • Примерно с октября по март в Германии зимуют тысячи сибирских гусей. Эта фотография сделана на реке Хафель в Бранденбурге. Таких гостей с Таймыра и Кольского полуострова в Германии также можно встретить, например, на Нижнем Рейне - в заповеднике Бислихер Инзель (Bislicher Insel) в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Гельголанд

    В мире животных - 2018

    Тюлений беби-бум

    30.01.2018 • Длинномордые тюлени (нем. Kegelrobben), они же - серые тюлени, установили рекорд рождаемости на немецком острове Гельголанд. Об этом в конце января сообщило агентство dpa. В сезоне 2017/2018 годов на острове к этому моменту уже появилось на свет более 420 детенышей - рекорд за все время наблюдений. В 1970-х годах этот вид в Германии находился на грани исчезновения.

  • Висбаден

    В мире животных - 2018

    Гусиный марш

    17.02.2018 • Прогулка нильских гусят по Курортному парку в Висбадене. Нильские гуси были завезены в Европу из Египта в XVIII веке в качестве декоративных птиц. В конце того же столетия первые пары, улетевшие из питомников в Великобритании, начали выводить потомство в дикой природе и прекрасно приспособились к погодным условиям в Европе. Зимовать на родной Нил они не улетают.

  • Национальный парк Хайних

    В мире животных - 2018

    Рыси осваивают новые территории

    28.03.2018 • В немецкий национальный парк Хайних в этом году наконец-то вернулись рыси. Эта рысь была сфотографирована автоматической камерой в середине февраля, а первая в Хайнихе - в начале года. Парк находится между двумя ареалами их обитания в Германии - Гарцем и Баварским лесом. В Гарце сейчас обитает более ста рысей, в Баварском лесу - до тридцати.

  • Дуйсбург

    В мире животных - 2018

    Маленький вомбат

    05.04.2018 • Радостное событие произошло в начале апреля в немецком городе Дуйсбурге. Впервые за почти сорок лет здесь появился на свет вот такой маленький вомбат. Вомбаты - обитатели Австралии. Эти сумчатые животные похожи на маленьких медведей или очень крупных хомяков. Решайте сами.

  • Верблюжонок Чингисхан

    В мире животных - 2018

    Чингисхан из немецкого замка

    11.04.2018 • Белый верблюжонок Чингисхан, родившийся в конце марта, сразу стал любимцем публики. На ферме в Штернбергском замке (Sternberger Burg) в земле Мекленбург - Передняя Померания насчитывается около трехсот разных животных. Здесь можно также увидеть страусов и лам, а на верблюдах даже совершить сафари.

  • Тиммендорфер-Штранд

    В мире животных - 2018

    Черепаший Мойдодыр

    02.05.2018 • Работник аквапарка Sea Life на курорте Тиммендорфер-Штранд чистит морскую черепаху по кличке Спиди. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей.

  • Рейнланд-Пфальц

    В мире животных - 2018

    Белоснежный олененок Мика

    22.05.2018 • Соня Перш-Йост (Sonja Persch-Jost) позирует со своими питомцами - северными оленями в долине реки Наэ в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Олененок Мика родился здесь в мае. Такой редкий окрас имеют лишь три процента северных оленей.

  • Кельнский зоопарк

    В мире животных - 2018

    Сурикат ищет ботинки

    25.05.2018 • Немцы называют этих забавных зверьков, обитающих в Южной Африке, "земляными человечками" (Erdmännchen). Этот крошка-сурикат появился на свет в Кельнском зоопарке в начале мая и уже скоро стал искать себе обувь на вырост.

  • Латцен

    В мире животных - 2018

    Пятеро аистят

    07.06.2018 • В городе Латцен под Ганновером можно в июне можно было наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят. В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых выводят потомство белые аисты.

  • Якобсдорф

    В мире животных - 2018

    Бранденбургские скворцы

    09.06.2018 • Скворцы над бранденбургским Якобсдорфом. Чтобы найти место для ночевки, во время заката они собираются в стаи, устраивая в небе такие завораживающие ежевечерние представления.

  • Ахен

    В мире животных - 2018

    Хомяков - на свободу!

    20.06.2018 • Популяция хомяков в Германии в одной только Рейнской области раньше достигала сотен тысяч, но из-за интенсивного сельского хозяйства они почти полностью исчезли. Сейчас здесь осуществляют программу их размножения в неволе и выпускают на свободу в подходящих для этого местах, например, в районе Ахена, где они уже хорошо осваиваются в своей новой старой среде обитания.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Первый год на новом месте

    24.06.2018 • В июне две большие панды из Китая отметили первый год своей жизни в Берлине. На этой фотографии нас приветствует Менг Менг. В дикой природе в Китае их сейчас насчитывается около двух тысяч. Панды, доставленные в Берлин год назад, так сказать, сохраняют свое китайское гражданство. Лицензионный сбор составляет около одного миллиона долларов ежегодно.

  • Рюдесхайм

    В мире животных - 2018

    "Пёсьи дни"

    30.07.2018 • В России есть "собачий холод", в Германии - так сказать, "собачья жара", вернее - "пёсьи дни" (Hundstage). Название связано с созвездием Большой Пес, которое в Германии можно полностью наблюдать на небосводе в период с 23 июля по 23 августа. На этой фотографии - пес Артур, катающийся с ветерком в мотоциклетной коляске в один из таких жарких дней в гессенском Рюдесхайме.

  • Стриж-альбинос

    В мире животных - 2018

    Стриж-альбинос

    16.08.2018 • На такого молодого стрижа с полностью белым оперением и красными глазами немецкие орнитологи наткнулись во время контроля гнезд в окрестностях Нюрнберга. Его окольцевали и выпустили на свободу. Стрижи-альбиносы встречаются крайне редко. В Баварии это первый случай. В прошлом году в Германии были обнаружены два таких стрижа - в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Самый быстрый мопс Берлина

    17.08.2018 • 4,5-летняя Эмма - самый быстрый мопс Берлина. 50-метровую дистанцию пробегает менее чем за шесть секунд. В 2018 году она уже в третий раз подряд победила в таких спринтерских забегах в немецкой столице, за что получила от организаторов почетный титул "Усэйн Болт среди мопсов".

  • Франкфурт-на-Одере

    В мире животных - 2018

    Ночь летучих мышей в Германии

    24.08.2018 • В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В конце августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями, посетив мероприятия очередной Ночи летучих мышей, впервые организованной более двадцати лет назад. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере в Бранденбурге.

  • Франкфурт-на-Майне

    В мире животных - 2018

    Трубкозуб Мемфис

    28.08.2018 • Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы - млекопитающие средних размеров, напоминающие свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе сейчас обитают в Африке к югу от Сахары.

  • Кельн

    В мире животных - 2018

    Луг с видом на собор

    04.11.2018 • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Альт-Тухебанд

    В мире животных - 2018

    Ушастые совы на Одере

    08.11.2018 • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Монастырь Мариенталь

    В мире животных - 2018

    Любимец монашек

    19.11.2018 • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.

  • Фридрихског

    В мире животных - 2018

    Детский дом для тюленей

    21.11.2018 • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Белый мишка

    07.12.2018 • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности.

  • Вульфтен

    В мире животных - 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018 • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время в декабре - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Большая ночница

    В мире животных - 2018

    Мыши счет любят

    14.01.2018 • В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану. В середине января немецкие экологи по традиции спустились под землю и провели инвентаризацию этих редких животных.

  • Эверсмер (Нижняя Саксония)

    В мире животных - 2018

    "Поросячий рай"

    19.01.2018 • Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии в "Поросячьем раю" (Schweine-Paradies) - на подворье общественной организации Schweinfreunde e.V. в Эверсмере. В отличие от приютов для домашних животных, обитателям благотворительных подворий не ищут новых хозяев, а заботятся о них здесь до конца жизни.

  • Бранденбург

    В мире животных - 2018

    Сибирские гости Бранденбурга

    24.01.2018 • Примерно с октября по март в Германии зимуют тысячи сибирских гусей. Эта фотография сделана на реке Хафель в Бранденбурге. Таких гостей с Таймыра и Кольского полуострова в Германии также можно встретить, например, на Нижнем Рейне - в заповеднике Бислихер Инзель (Bislicher Insel) в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Гельголанд

    В мире животных - 2018

    Тюлений беби-бум

    30.01.2018 • Длинномордые тюлени (нем. Kegelrobben), они же - серые тюлени, установили рекорд рождаемости на немецком острове Гельголанд. Об этом в конце января сообщило агентство dpa. В сезоне 2017/2018 годов на острове к этому моменту уже появилось на свет более 420 детенышей - рекорд за все время наблюдений. В 1970-х годах этот вид в Германии находился на грани исчезновения.

  • Висбаден

    В мире животных - 2018

    Гусиный марш

    17.02.2018 • Прогулка нильских гусят по Курортному парку в Висбадене. Нильские гуси были завезены в Европу из Египта в XVIII веке в качестве декоративных птиц. В конце того же столетия первые пары, улетевшие из питомников в Великобритании, начали выводить потомство в дикой природе и прекрасно приспособились к погодным условиям в Европе. Зимовать на родной Нил они не улетают.

  • Национальный парк Хайних

    В мире животных - 2018

    Рыси осваивают новые территории

    28.03.2018 • В немецкий национальный парк Хайних в этом году наконец-то вернулись рыси. Эта рысь была сфотографирована автоматической камерой в середине февраля, а первая в Хайнихе - в начале года. Парк находится между двумя ареалами их обитания в Германии - Гарцем и Баварским лесом. В Гарце сейчас обитает более ста рысей, в Баварском лесу - до тридцати.

  • Дуйсбург

    В мире животных - 2018

    Маленький вомбат

    05.04.2018 • Радостное событие произошло в начале апреля в немецком городе Дуйсбурге. Впервые за почти сорок лет здесь появился на свет вот такой маленький вомбат. Вомбаты - обитатели Австралии. Эти сумчатые животные похожи на маленьких медведей или очень крупных хомяков. Решайте сами.

  • Верблюжонок Чингисхан

    В мире животных - 2018

    Чингисхан из немецкого замка

    11.04.2018 • Белый верблюжонок Чингисхан, родившийся в конце марта, сразу стал любимцем публики. На ферме в Штернбергском замке (Sternberger Burg) в земле Мекленбург - Передняя Померания насчитывается около трехсот разных животных. Здесь можно также увидеть страусов и лам, а на верблюдах даже совершить сафари.

  • Тиммендорфер-Штранд

    В мире животных - 2018

    Черепаший Мойдодыр

    02.05.2018 • Работник аквапарка Sea Life на курорте Тиммендорфер-Штранд чистит морскую черепаху по кличке Спиди. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей.

  • Рейнланд-Пфальц

    В мире животных - 2018

    Белоснежный олененок Мика

    22.05.2018 • Соня Перш-Йост (Sonja Persch-Jost) позирует со своими питомцами - северными оленями в долине реки Наэ в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Олененок Мика родился здесь в мае. Такой редкий окрас имеют лишь три процента северных оленей.

  • Кельнский зоопарк

    В мире животных - 2018

    Сурикат ищет ботинки

    25.05.2018 • Немцы называют этих забавных зверьков, обитающих в Южной Африке, "земляными человечками" (Erdmännchen). Этот крошка-сурикат появился на свет в Кельнском зоопарке в начале мая и уже скоро стал искать себе обувь на вырост.

  • Латцен

    В мире животных - 2018

    Пятеро аистят

    07.06.2018 • В городе Латцен под Ганновером можно в июне можно было наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят. В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых выводят потомство белые аисты.

  • Якобсдорф

    В мире животных - 2018

    Бранденбургские скворцы

    09.06.2018 • Скворцы над бранденбургским Якобсдорфом. Чтобы найти место для ночевки, во время заката они собираются в стаи, устраивая в небе такие завораживающие ежевечерние представления.

  • Ахен

    В мире животных - 2018

    Хомяков - на свободу!

    20.06.2018 • Популяция хомяков в Германии в одной только Рейнской области раньше достигала сотен тысяч, но из-за интенсивного сельского хозяйства они почти полностью исчезли. Сейчас здесь осуществляют программу их размножения в неволе и выпускают на свободу в подходящих для этого местах, например, в районе Ахена, где они уже хорошо осваиваются в своей новой старой среде обитания.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Первый год на новом месте

    24.06.2018 • В июне две большие панды из Китая отметили первый год своей жизни в Берлине. На этой фотографии нас приветствует Менг Менг. В дикой природе в Китае их сейчас насчитывается около двух тысяч. Панды, доставленные в Берлин год назад, так сказать, сохраняют свое китайское гражданство. Лицензионный сбор составляет около одного миллиона долларов ежегодно.

  • Рюдесхайм

    В мире животных - 2018

    "Пёсьи дни"

    30.07.2018 • В России есть "собачий холод", в Германии - так сказать, "собачья жара", вернее - "пёсьи дни" (Hundstage). Название связано с созвездием Большой Пес, которое в Германии можно полностью наблюдать на небосводе в период с 23 июля по 23 августа. На этой фотографии - пес Артур, катающийся с ветерком в мотоциклетной коляске в один из таких жарких дней в гессенском Рюдесхайме.

  • Стриж-альбинос

    В мире животных - 2018

    Стриж-альбинос

    16.08.2018 • На такого молодого стрижа с полностью белым оперением и красными глазами немецкие орнитологи наткнулись во время контроля гнезд в окрестностях Нюрнберга. Его окольцевали и выпустили на свободу. Стрижи-альбиносы встречаются крайне редко. В Баварии это первый случай. В прошлом году в Германии были обнаружены два таких стрижа - в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Самый быстрый мопс Берлина

    17.08.2018 • 4,5-летняя Эмма - самый быстрый мопс Берлина. 50-метровую дистанцию пробегает менее чем за шесть секунд. В 2018 году она уже в третий раз подряд победила в таких спринтерских забегах в немецкой столице, за что получила от организаторов почетный титул "Усэйн Болт среди мопсов".

  • Франкфурт-на-Одере

    В мире животных - 2018

    Ночь летучих мышей в Германии

    24.08.2018 • В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В конце августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями, посетив мероприятия очередной Ночи летучих мышей, впервые организованной более двадцати лет назад. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере в Бранденбурге.

  • Франкфурт-на-Майне

    В мире животных - 2018

    Трубкозуб Мемфис

    28.08.2018 • Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы - млекопитающие средних размеров, напоминающие свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе сейчас обитают в Африке к югу от Сахары.

  • Кельн

    В мире животных - 2018

    Луг с видом на собор

    04.11.2018 • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Альт-Тухебанд

    В мире животных - 2018

    Ушастые совы на Одере

    08.11.2018 • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Монастырь Мариенталь

    В мире животных - 2018

    Любимец монашек

    19.11.2018 • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.

  • Фридрихског

    В мире животных - 2018

    Детский дом для тюленей

    21.11.2018 • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Белый мишка

    07.12.2018 • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности.

  • Вульфтен

    В мире животных - 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018 • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время в декабре - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


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  • Осенний буковый лес

    Немецкий лес в цифрах

    Сейчас в Германии преобладают хвойные деревья, но так было не всегда. Раньше здесь было больше лиственных лесов, в которых росло, в частности, много европейских буков (фото), но в Средние века и последующие эпохи до начала XIX столетия многие лиственные леса были вырублены или сильно истощены.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    На месте срубленных лиственных деревьев в Германии долгое время предпочитали сажать неприхотливые хвойные породы - европейские ели и обыкновенные сосны, но сейчас во многих местах целенаправленно осуществляют программы, которые должны восстановить баланс. На фотографии - еловый лес в Гарце.

  • Эрфтштадт

    Немецкий лес в цифрах

    Всего в Германии сейчас растет около 90 миллиардов старых и молодых деревьев. Обороты лесной и деревообрабатывающей промышленности составляют около 180 миллиардов евро в год. В этом секторе немецкой экономики занято более миллиона человек. В некоторых местах, чтобы не наносить лишний вред почве, для транспортировки бревен к дорогам вновь используют лошадей.

  • Национальный парк Баварский лес

    Немецкий лес в цифрах

    Около десяти лет назад в немецкие леса начали возвращаться волки - из Польши в Бранденбург и далее в другие земли. Они были истреблены в Германии полтора столетия назад. Сейчас в дикой природе здесь насчитывается, по разным оценкам, уже от 300 до 1000 этих хищников. Далеко не все рады их возвращению, особенно - владельцы овечьих стад, но это - отдельная тема.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.

  • Келлервальд-Эдерзе

    Немецкий лес в цифрах

    В Германии насчитывается 13 лесных национальных парков, а также более 8,5 тысяч разных природоохранных зон и территорий. Старые буковые леса, всего их - пять, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди национальных парков наибольшей популярностью пользуются Баварский лес, Хайних, Гарц, Хунсрюк-Хохвальд, Келлервальд-Эдерзе (фото) и Шварцвальд.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

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