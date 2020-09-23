 ″Лукашенко уйдет″ - активистка о сценариях развития ситуации в Беларуси | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 24.09.2020

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Беларусь

"Лукашенко уйдет" - активистка о сценариях развития ситуации в Беларуси

Лидер гражданской инициативы "Наш дом" Ольга Карач поделилась c DW своим мнением об инаугурации Александра Лукашенко и о том, что произойдет в Беларуси в ближайшем будущем.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко, о которой не было объявлено заранее. Общественная активистка из Витебска, лидер гражданской инициативы "Наш дом" Ольга Карач поделилась с DW своим мнением об этом событии, а также оценила реакцию России и ЕС на происходящее в Беларуси и смоделировала четыре сценария дальнейшего развития ситауации в стране.

DW: Дата церемонии инаугурации Александра Лукашенко до последнего держалась в тайне. Для вас это стало неожиданностью?

Ольга Карач: Я ожидала, что инаугурация пройдет в субботу или воскресенье. Но Александр Лукашенко, по всей видимости, так испугался субботних женских маршей, уже ставших белорусской традицией, и воскресных акций протеста, что решил провести инаугурацию в будний день.

Ольга Карач

Ольга Карач

Хорошей новостью для нас стало то, что инаугурация была проведена настолько тайно и быстро, что на это мероприятие практически никто не приехал. Для признания внутренней и внешней легитимности любого президента, вступающего в должность, должны быть выполнены два условия. Во-первых, этот человек должен победить на выборах. Лукашенко этого не сделал. Во-вторых, его победу должны признать все окружающие страны. Это, помимо прочего, выражается в том, что их лидеры приезжают на торжественные мероприятия по поводу вступления в должность нового президента. Как я понимаю, на это событие (инаугурацию Лукашенко. - Ред.) не пригласили даже Владимира Путина: Лукашенко наплевал даже на Россию. Это говорит о том, что Лукашенко прекрасно понимает, кем является на самом деле - нелигитимным президентом, у которого закончился мандат.

- Как вы оцениваете реакцию ЕСна происходящее в Беларуси?

  - Евросоюз никогда не был структурой, быстро принимающей решения. Конечно, процесс бы ускорился, если бы Светлана Тихановскаяобъявила себя президентом и провела инаугурацию, чего многие от нее ожидали. Но тем не менее процесс идет и дискуссия по Беларуси там не прекратилась. Надо отметить, что в этом очень большую роль сыграли белорусские диаспоры.

- Как вы оцениваете действия России?

 - Россия пытается притормозить процесс в Беларуси. Это заметно по определенным шагам Владимира Путина - к примеру, выделению Лукашенко помощи (предоставления Минску кредита - Ред.) в размере 1,5 млрд долларов. Почему Россия так делает, в принципе, понятно. У РФ сложные отношения с Германией из-за ситуации с Алексеем Навальным и проектом "Северный поток-2", и я думаю, что России просто не до Беларуси. Они притормозили процесс и дали Лукашенко возможность каким-то образом попытаться разрулить ситуацию самому и при этом избежать дефолта.

Но проблема в том, что дефолт все равно произойдет довольно скоро. Во-первых, у Лукашенко нет собственных денег, а во-вторых, сложившаяся ситуация очень сильно влияет на экономику Беларуси, прежде всего на исход из страны белорусского бизнеса и белорусских денег из банков.

Минск, 19 сентября

Минск, 19 сентября

- Сегодня в Минске снова протестуют против Лукашенко. Акции протеста продолжаются уже полтора месяца. Какую роль они играют?

 - Уличные акции сегодня очень важны. Это мотор, который направляет весь процесс в правильную сторону. Именно уличные протесты показывают, что Беларусь не соглашается с тем, чтобы Лукашенко тем или иным способом управлял страной. В любом случае Лукашенко должен понимать, что он не удержит власть кулаками. Он стал для белорусского общества абсолютно токсичным.

- Какова, на ваш взгляд, дальнейшая судьба Лукашенко?

 - Он уйдет. У него есть два сценария. Первый сценарий предполагает, что его забирает к себе Россия или он уезжает в арабские страны - то есть покидает страну и где-то доживает свои дни. Второй вариант - это белорусский трибунал: то есть он будет сидеть в тюрьме и его будут судить по белорусским законам. Мы все прекрасно понимаем, что это за законы: он сам их создавал и не успел отменить.

- Ваш прогноз: когда Лукашенко уйдет с поста президента?

 - Россия установила срок для разрешения политического кризиса в Беларуси: это февраль 2021 года. Сейчас Лукашенко тайком провел инаугурацию, теперь он якобы будет быстро менять конституцию, по которой президента будет выбирать парламент, а не белорусский народ. После этого он попытается вернуть себя в русло легитимности путем переизбрания в парламенте.

Он планирует претворить свой план в жизнь до февраля 2021 года: дольше экономика Беларуси не выдержит. Белорусскому народу сейчас очень важно придумать свой сценарий альтернативной легитимности и решить, кому они дают свой мандат - мандат доверия и мандат на управление страной.

- А что, на ваш взгляд, будет со страной после ухода Лукашенко?

 - Есть четыре сценария развития событий. Один из сценариев предполагает, что Лукашенко довольно долго останется у власти и будет затягивать ситуацию. В этом случае у нас будет аналог Донбасса - то есть выжженная земля и банды мародеров. Анонимность сотрудников силовых ведомств уже сейчас начинает приводить к мародерству, когда вооруженные люди в балаклавах пытаются грабить квартиры. Такие случаи будут учащаться, а это означает, что чем активнее Лукашенко будет пытаться остаться (на посту президента. - Ред.), тем сильнее он будет терять контроль над силовыми структурами.

Второй сценарий предполагает более активное вмешательство России в дела Беларуси. В этом случае к власти в стране после Лукашенко придет пророссийский президент, который будет целиком и полностью ориентироваться на Россию. Этот сценарий пока маловероятен, потому что в Беларуси нет популярного пророссийского политика. Лукашенко оставляет после себя выжженную землю: он всегда максимально глушил любые ростки пророссийской оппозиции.

Третий - на мой взгляд, самый реалистичный - сценарий предполагает, что Россия и Запад так или иначе будут договариваться. После ухода Лукашенко будет создана рабочая группа и избран президент, который устраивает все стороны.

Четвертый вариант - Беларусь окончательно и бесповоротно уходит на Запад, выходя из Союзного государства. Мне он кажется не очень реалистичным хотя бы потому, что Запад пока не готов принять Беларусь в свои объятия. Он готов к оказанию поддержки, солидарности, разного рода акциям, но, скорее всего, не готов сразу принять Беларусь в Евросоюз. В любом случае ситуация будет развиваться по одному из этих сценариев.

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    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 13:46

Как Лукашенко к Путину ездил. Жесткий ответ Европы. Новости нашей общаги – "Заповедник", выпуск 137

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