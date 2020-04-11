 Лукашенко заявил, что белорусы умирают не от коронавируса | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.04.2020

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Беларусь

Лукашенко заявил, что белорусы умирают не от коронавируса

Президент Беларуси призвал заболевших не опускать руки, а деревенских жителей не носить защитные маски, и пообещал пойти на Пасху в церковь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в понедельник, 13 апреля, совещание по коронавирусу с главой администрации и министром здравоохранения. На нем он заявил, что "в стране не умер ни один человек от коронавируса", а умирают беларусы от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19. Лукашенко также отметил, что в стране есть "комбинации лекарств, чтобы спасать людей".

Президент Беларуси заявил, что не будет запрещать белорусам на Пасху идти в церковь и сам туда пойдет. Но вместе с тем, он призвал провести службы на улице возле храма, так же как и освящение яиц и куличей "там, где повыше, ветерок и прочее". Президент Беларуси считает, что граждане "перегибают" с использованием мер индивидуальной защиты и призвал деревенских жителей отказаться от защитных масок.

ВОЗ призвала Минск готовиться к худшему

Специальная комиссия ВОЗ работала в Беларуси всю предыдущую неделю и по итогам заявила, что страна вступила в новую фазу распространения эпидемии. Но несмотря на рекомендации усилить меры социального дистанцирования, в Беларуси по-прежнему не отменен чемпионат по футболу и парад победы 9 мая.

По данным Министерства здравоохранения Беларуси, на 13 апреля в стране было зафиксировано 2919 подтвержденных случаев инфицирования, 29 зараженных пациентов скончались.

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  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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