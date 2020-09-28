Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией

Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.
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Члену инициативной группы по сбору подписей Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения, сообщили в главном эфире "Беларусь 1".
В интервью DW экс-кандидат в президенты Беларуси рассказала об итогах встреч в Берлине, надеждах на диалог с минскими властями, на помощь со стороны мировых лидеров и о роли России.